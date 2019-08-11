比利時動物園誕生一對熊貓雙胞胎

圖片版權 Reuters

比利時「天堂動物園」宣佈，一對熊貓雙胞胎在這家動物園誕生。

天堂動物園宣佈，這對熊貓寶寶是「極其稀有的」大熊貓龍鳳胎（雙胞胎）。

這家動物園表示，未來幾天非常關鍵。這一對熊貓雙胞胎的爸爸和媽媽分別是「星徽」和「好好」。

動物園工作人員將密切關注這對雙胞胎和熊貓媽媽「好好」的狀況，確保這對雙胞胎得到母親的照料。

比利時天堂動物園創始人埃里克·東布表示，這對熊貓雙胞胎的誕生對今天仍然受到威脅的這個非凡物種來說是個好消息，「我感到非常自豪」。

這對熊貓雙胞胎於星期四出生。雄性幼仔體重160克；兩小時後，雌性幼仔出生，體重約150克。

圖片版權 Getty Images

世界野生動物基金會數字顯示，剛出生的熊貓幼崽僅有大熊貓體型的九百分之一。

為了讓熊貓幼崽的媽媽休息好，動物園工作人員會將其中一隻幼崽放在一個孵化器中，並用瓶子餵它。

圖片版權 Reuters

這家比利時動物園說，中國在30多年前建立了一個保護大熊貓的國際計劃。

2016年，國際自然保護聯盟將大熊貓的物種瀕危等級，從「瀕危」下降到了「易危」。

圖片版權 Reuters

大熊貓「好好」在四月份受精。 這是她在比利時動物園生下的第二隻和第三隻幼崽。

圖片版權 Pairi Daiza Zoo

版權所有.