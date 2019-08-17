揭秘：中國無性戀女子內心的掙扎和挑戰

戴安·謝來自上海，才20出頭。她第一次注意到自己無法感受異性吸引力是在荷蘭留學的時候。

當時她跟大學的一名荷蘭男子約會。事後，她一點也感受不到兩性之間的性吸引。為此，戴安感到非常茫然與困惑，因為兩人的相處還是充滿浪漫情調的。

於是，戴安上網搜索了一下到底是不是自己有問題？這一搜不要緊，戴安發現了一個叫AVEN的網絡（無性戀能見度和教育網絡，the Asexual Visibility and Education Network)。它是世界上最大的無性戀社交群體網絡。

在研究了什麼是無性戀的定義之後， 戴安忽然恍然大悟，這不說的就是自己嗎？

研究人員通常將無性戀定義為不受到性吸引，或是對性行為缺乏興趣的一些人。據加拿大心理學教授博蓋特（Anthony Bogaert)估計，他們大約佔世界總人口的百分之一。

根據這一理論， 中國研究人員估計中國的無性戀人數約為1000萬人。因為根據最新數字，中國20歲以上的成年人大約有一億人。

戴安本人不覺得沒有性吸引是件壞事。她對此並不擔心，也無法想像自己能跟人做愛這種事。她覺得沒有性慾反而讓自己更自由。戴安認為，性愛毫無意義。

中國無性群體

Image caption 無性戀大約佔世界總人口的百分之一。

在人們對同性戀、雙性戀這些字眼已經不再陌生之後，無性戀也開始逐漸進入人們生活的視野。

目前，中國已經有數個非常活躍的無性戀網上論壇。論壇的成員舉行經常性的活動和交流體會等。

戴安說，作為一名中國無性戀女性，最難的還是如何告訴父母真相。中國文化中非常重視家庭。 兒女的婚姻大事對父母來說是頭等重要。如果自己的子女不想結婚、生子恐怕大多數父母都難以接受。

戴安多次試圖告訴父母，有一天她媽媽終於明白了，並保證不再給戴安施壓，讓她嫁人。但是，戴安的父親仍然固執己見。她父親認為只要戴安遇到自己喜歡的人，就會產生性吸引。

總的來說，大多數人對無性戀者還是不理解，他們會問一些問題，然後對此不以為然。雖然目前中國已經有人開始研究無性戀的現象，但大多數人對此仍然缺乏知識和認識。

戴安覺得如果能夠不需要結婚和性來繁殖後代，那會給人們帶來更多的自由。戴安說，自己雖然有許多親密朋友，但可能自己注定會孤獨一生，因為她覺得很難找到一個跟自己一樣的無性戀者來組成一個匹配的浪漫婚姻。

浪漫與無浪漫傾向？

Image caption 無性戀中也可以再細分浪漫或無浪漫傾向的不同群體

在中國一些廣為人知的社交媒體網站上可以搜到無性戀者的社區群體，例如豆瓣無性戀群體有超過一萬名用戶。此外，在知乎、微信以及 QQ上也都有數萬名成員的無性戀群體。

中國還出現了一些專門為這些無性戀者撮和婚姻的「媒婆」，例如：www.wx920.com。

香港浸會大學教授黃結梅過去五年，專門研究中國無性戀現象。

根據黃教授的研究，其實還可以把無性戀再細分為幾大類：例如，具有浪漫傾向的無性戀者（romantic asexuals)和無浪漫傾向的無性戀者(aromantic asexuals)。

那些浪漫無性戀者雖然彼此之間沒有性吸引，但卻能感受兩人之間的浪漫情懷。這種關係可以在異性之間發生， 同時也可以在同性之間或是雙性之間發生。

還有一種叫泛性浪漫傾向的無性戀者（panromantic asexuals)。他們不受對方的性取向所約束。

就是在無浪漫傾向的無性戀者中也可以再細分。比如， 有人更喜歡友情。還有人對人無法產生一絲愛意，包括對自己的家庭成員和父母等。

二人世界的挑戰

圖片版權 Day Wong Image caption 香港浸會大學教授黃結梅過去五年，專門研究中國無性戀現象。

一位名字叫煦的北京女孩自稱自己是泛性浪漫傾向的無性戀者。她的男朋友不是無性戀者。她告訴男朋友自己是無性戀者。兩人至今仍保持戀愛關係。

但她坦誠，維持兩人的戀愛關係非常艱難。因為她男朋友有正常性慾望。如果她不想發生性愛，她男朋友會尊重她的意願。性行為會讓煦感到別扭和不舒服。

雖然她覺得兩人沒有性也能維持一個令人滿足的浪漫關係。但一碰到性這個難題，並且要找到一個兩全其美的解決辦法則十分艱難。

儘管如此，煦對無性戀現象表示樂觀。她認為無性戀也能過的開心。但迄今為止，她還未能徹底向父母坦白。 因為，每次她試圖告訴他們時，他們都不會當真，並對此一笑了之。

歧視與恥辱

根據中國2015年對無性戀者的一次網上問卷調查結果發現，80%的無性戀者為女性，大多數人受過高等教育。

據黃教授的觀察，許多中國男性對這些無性戀女性持懷疑態度。 這些男子有時會發表「如果你跟我發生性行為，你就會感覺不一樣了」的觀點。

黃教授表示， 這其實也是一種性別歧視。

目前，丁克家庭(DINK，只有夫妻二人的世界，雙收入，沒有小孩）越來越流行，也許它會成為無性戀夫婦的理想家庭模式。

而活躍在網上的各種無性戀群體的論壇，為這些無性戀少數群體提供了一個相互支持和交流的平台和渠道。

對仍屬於少數派的無性戀者來說，最重要的是能有人跟你一樣，分享你的體會，並理解、支持和接受你。

插圖：Sumi Senthinathan