圖片版權 Getty Images Image caption 保護大腦要從

高血壓被人稱為沉默殺手，之所以有這個稱號是因為許多時候它沒有什麼明顯症狀，但卻能對健康造成嚴重影響。

而且，隨著現代人緊張的生活方式，越來越多中青年人開始患高血壓症。高血壓已經不再是老年人的「專利」。

英國最新研究顯示，如果30或40 多歲患高血壓得不到及時治療的話，可能增加老年失智症（俗稱老年癡呆）的風險。

中青年時期最關鍵

因此，專家提醒從36歲一直到53歲年齡組的人們，要密切注意自己的血壓情況，以防止大腦受到損傷，減少患老年癡呆症的機率。

研究說，這一段時間也是保護大腦的「有利時機」。

英國研究人員對1946年出生的500名志願者進行了40年的跟蹤調查，發現30、40 歲時有高血壓的人士，到了70多歲時腦血管出現損傷以及大腦萎縮，兩者之間有密切關聯。所有參加測試的志願者都定期接受測量血壓，以及大腦掃描。

因此，專家說 30、40歲這段時間是一個「關鍵時期」，因為如果這段時間患高血壓，可能會「加速對大腦的損傷」。

該研究結果被發表在最新一期《柳葉刀神經學》上。

圖片版權 Getty Images Image caption 隨著人們衰老，都會或多或少出現大腦萎縮現象。

研究還發現，那些在36到43歲時患有高血壓的人士晚年（70多歲）會出現大腦萎縮。

當然，隨著人們衰老，都會或多或少出現大腦萎縮現象。但是，這一情況在那些患有血管性癡呆症（vascular dementia）等神經退行性疾病患者來說更為明顯。

研究人員說，雖然一些志願者目前還未出現認知障礙，但他們將對這些人進行密切跟蹤，因為通常大腦萎縮出現在認知障礙發生之前。

與此同時，如果在43到53歲期間患有高血壓，那麼到70多歲時則會出現更多血管損傷跡象，或是輕微中風。

該研究由英國倫敦大學學院的臨牀神經學教授舍特（Prof Jonathan Schott）領導。

舍特教授表示，這項研究表明，人們中年時的血壓，甚至30多歲時的血壓會對今後幾十年的健康產生一系列的影響。

所以，要想最大限度地保持老年大腦健康必須至少要從中年時就開始。

中國高血壓借鑒

這一研究對中國大量的高血壓患者的借鑒意義重大。中國可以說是高血壓大國。

根據《中國心血管病報告2018》的數據，中國18歲以上人群中，高血壓發病率達27.9%。中國高血壓病人口高達2.45億，而且還在迅猛增長，呈現年輕化趨勢。

中國一些專家表示，這一現象與年輕人的不良生活習慣有很大關係。

許多年輕人交際應酬多、煙酒過度，休息少、經常熬夜，加上長期接觸電子產品等。

同時，很多中國人口味重、愛吃快餐和鹹辣食物等，這使血管長期處於緊張狀態，促使血壓值不斷攀升。

專家意見

圖片版權 Getty Images Image caption 老年癡呆症出現之前可能會有明顯的大腦萎縮。

舍特教授對BBC表示，人們應該盡早測量和監視血壓情況，最好從30多歲就開始。

牛津大學的心血管教授李森（Paul Leeson）說，其實醫學界早就知道高血壓患者到晚年時大腦的結構與正常人有所不同。但醫學界對治療中青年人高血壓是否真能阻止這一大腦變化一直存有爭議。

但目前的問題是，人們只對老年人高血壓給與重視。這是因為人們知道在這個年齡階段，高血壓已經給大腦造成更嚴重的變化了。

同時，李森教授表示這一研究結果和之前的論點相吻合，那就是人們在30、40歲時的血壓至關重要。這段時間有高血壓會加速腦內損傷。

英國阿爾茨海默症研究所（Alzheimer's Research UK）主任勞特利奇博士（Dr Carol Routledge）也表示，中年高血壓是老年癡呆症最高的風險因素之一。但高血壓也是人們最容易控制和檢測的疾病。

她說，研究已經顯示，近年來對高血壓加大治療力度可以改善老年人的大腦健康。

「但我們必須繼續努力，不能放鬆，包括對中青年高血壓患者的治療，」她說。

研究人員稱，對此還需要進一步和大規模的研究和試驗。