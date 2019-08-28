圖片版權 NOAA Image caption 去年侵襲美國東岸的颶風「佛羅倫斯」。

有報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）想要嘗試使用核武器消滅颶風，美國科學機構隨即回應，這種想法並不可行。

美國短新聞新媒體Axios指，特朗普曾向數名國家安全部門官員詢問這樣做的可能性。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）表示，這樣做將會帶來災難性後果。

特朗普則否認曾作出這樣的建議。

美國東岸時常受到颶風侵襲，並且經常帶來嚴重破壞。

用核彈阻擊颶風的想法並不是第一次被提出。

有關特朗普提出這種建議的報道傳出後，社交網站推特（Twitter）上#ThatsHowTheApocalyseStarted（世界末日就是這樣開始的）的標籤成為熱點。

用核彈炸颶風會發生什麼？

Axios網站報道指，特朗普曾問，為什麼美國不能在風眼中投一個核彈，阻止颶風登陸。

美國國家海洋和大氣管理局表示，對颶風使用核武器「甚至可能撼動不了颶風」，而核武器的「放射性物質卻會很快地隨季風擴散，影響陸地」。

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該機構指，通過爆炸來改變颶風的難度在於，這樣做需要巨大的能量。

一個颶風的熱力釋放相當於每20分鐘引爆一個千萬噸級的核彈。

美國國家海洋和大氣管理局還表示，儘管一個核彈的機械效能與一個風暴不相上下，但是要將哪怕一半的能量集中釋放到遙遠的海中心某一個點上，也是非常困難的。

該機構還進一步指出：「要在較弱的熱帶風暴或者低氣壓有機會變成颶風之間將其打散，也不是一件容易做到的事。」

「大西洋海域每年有大約80個這類小風暴形成，不過一般來說只有其中五個左右會變成颶風，並沒有方法可以提前確定哪些會發展成颶風。」

這個想法早就有了

用炸彈轟散颶風的想法從1950年代就開始出現，最初的建議是由政府的科學家提出的。

1961年，時任美國氣象局局長弗朗西斯·裏切爾德弗（Francis Riechelderfer）在美國全國新聞記者俱樂部（National Press Club）發表的一次演講中說，他想像，某一天有可能「在遙遠海上的颶風中間引爆一個核彈」。

根據《國家地理》報道，他當時還表示，美國氣象局只會在「知道自己在做什麼」的前提下才會使用核武器。

美國國家海洋和大氣管理局表示，這個想法經常會在颶風出現時再度被提起。

喬治·華盛頓大學教授莎朗·斯誇索尼（Prof Sharon Squassoni）指出，這個想法來自1950年代的「犁頭計劃」（Plowshares Program）。當時，政治研究人員就如何和平地使用核武器提出「一系列奇怪……充滿幻想、有點瘋狂」的建議。

在將近20年的時間裏，美國在27次核試當中共引爆過31個核彈頭。

斯誇索尼向BBC表示，隨著核輻射的危險越來越清晰，這種想法被放棄了，而現今的國家公約也會禁止美國在颶風中引爆核彈。

近年，還有其他一些出格的想法被提出，包括2017年臉書（Facebook）上舉辦過的一次活動，呼籲美國的持槍人士用子彈和噴火器「擊落」颶風伊爾瑪（Hurricane Irma）。

該活動吸引了5.5萬人簽名，其認真程度令佛羅里達州一名治安官不得不在推特上發佈一條嚴肅的警告：「你不會令它轉向的，而且這還會引發非常危險的邊際效應」。

美國的颶風季節

大西洋颶風季節一般從6月1日持續到11月末。其中高峰期間是9月，這個時候的海洋溫度最高。

熱帶風暴多利安（Tropical Storm Dorian）現在就在加勒比海諸島附近移動，有預測指它到周二將會變成颶風，並將在接下來幾天威脅到美國的一些島嶼。

邁阿密的國家颶風中心（National Hurricane Center）在回應BB的置評請求時表示，他們正在集中研究「多利安」，而將「颶風和核武器的話題」轉給了美國國家海洋和大氣管理局。

本月較早前，美國國家海洋和大氣管理局警告說，目前的狀況較可能形成較大的颶風活動。他們預測，在10至17個被定名的風暴當中，有5至9個會形成颶風，其中又有2至4個會形成重大的颶風。

至目前為止，美國已經有四個被定名的風暴：安德烈亞（Andrea）、巴里（Barry）、夏塔爾（Chantal）和多利安。