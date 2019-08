美國研究：保持樂觀心態 可能「特別長壽」

圖片版權 Getty Images Image caption 樂觀有助於減壓

你是天生的樂天派嗎?如果是,那麼恭喜你。 因為根據美國的一項研究發現, 樂觀主義者比悲觀主義者更長壽。

那些人生態度比較積極、正面的人活到85歲或以上的可能性更大。

其中的道理是, 樂天派更容易控制自己的情緒,因此遇到各種生活壓力時更會保護自己,受到的負面影響較少。

但是, 這並不意味著天生比較悲觀的人就一定倒霉。 悲觀主義者可以學會想像一下,當未來一切都好轉時的情景,這樣做可以使他們受益。

研究人員收集和研究了兩組志願者的數據,並對他們總體的健康狀況、樂觀程度、運動和飲食以及是否吸煙、飲酒等進行了評估。

研究發現,那些最樂觀的人,無論男女,他們平均壽命要比那些最悲觀的人高出11-15%。

有待探討

隨著醫學的進步, 人們已經了解疾病與早亡的許多風險因素,但卻對「積極的社會心理因素」會給健康老年帶來什麼影響缺乏認知。

美國波士頓大學醫學院的精神病學副教授李(Lewina Lee)表示,該研究顯示,如果能積極樂觀,可能有助於健康老年和長壽。

她還表示, 這意味著通過一些干預措施,例如想像一下未來一切順利,或是通過強化認知行為療法能讓人提高樂觀程度。

當然, 至於為什麼樂觀的人更容易長壽仍然有待辯論。

「其他一些研究結果的最初證據顯示,較為樂觀的人更傾向於設立目標, 並有信心去完成這些目標。他們更善於解決問題。同時,在面臨壓力的情況下,也能更好的控制自己的情緒,」 她說。

樂觀長壽者典範

圖片版權 ANDREW O'BRIEN Image caption 阿爾弗萊德-史密斯活到111歲,他是典型的樂觀派。

阿爾弗萊德-史密斯(Alfred Smith) 是蘇格蘭最長壽的老人。他在8月初剛剛去世,享年111歲。

史密斯天生樂觀開朗, 在他過100歲生日時購買了一台新洗衣機,並做出把洗衣機保修期延長10年的決定。

當時,就有人說,史密斯的長壽跟他的樂觀情緒有關。他們說,樂觀是史密斯長壽的秘密之一。

胡德教授(Prof Bruce Hood)是英國布里斯托大學社會發展心理學的教授,他開設的一門課程是「幸福科學」。

他表示,該研究支持積極思維有益這一現存的證據。他認為,這可能與樂觀主義者能夠更好地處理壓力,以及避免過度反思生活中一些負面事件的影響有關。

「我們都知道,壓力可以給人們的免疫系統造成負面影響。 因此,這有可能意味著樂觀主義者可以更好地應對感染。」

「還有一些研究表明,壓力能使染色體端粒變短。如果染色體端粒變短會引起細胞衰老,並增加人們罹患心臟病,糖尿病和癌症風險,」胡德教授說。

所以,要想長壽,凡事都要往好處想(always look on the bright side of life)。