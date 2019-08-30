馬雲對話馬斯克：人工智能對人類是機遇還是威脅？

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阿里巴巴的馬雲和特斯拉（Tesla）的伊隆·馬斯克（Elon Musk）在上海進行了對話，二人對於人工智能（AI）技術的風險和潛在益處有截然不同的看法。

在上海舉行的世界人工智能大會上，馬雲表示，他對於人工智能「較為樂觀」，並且認為像他們這樣有「生活智慧」的人不應該害怕。

而特斯拉創始人馬斯克卻說：「兄弟，我不確定，但是這聽起來像那種著名的最後遺言。」

馬斯拉還表示，技術演變的速度要高於我們理解它的能力。

不過，作為當今世界其中兩個最有影響力的科技產業領袖，兩人在一個問題上倒是有共識：世界面監的其中一個最大問題是人口的萎縮。

生活在美國的馬斯克最初是憑數字支付平台PayPal賺得第一桶金，之後開始經營電動汽車公司特斯拉、航天火箭公司SpaceX和隧道運輸企業「鑽洞公司」（The Boring Company）以及其他初創項目。他還幫助創辦了OpenAI，一家位於舊金山的人工智能研究公司，不過他後來已經與這家公司脫離了關係。

而馬雲參與創辦的阿里巴巴則是與亞馬遜（Amazon）競爭世界最大網上零售商地位的電子商務公司，也是世界上最大的雲端計算服務提供商之一。阿里巴巴集團也是世界上人工智能花費最大的公司之一，通過自己擁有的公司或者通過大量第三方企業投資人工智能技術。

馬雲和馬斯克進行的45分鐘對話，成為世界人工智能大會的開場。這次會議契合了中國想要在2030年之前取代美國領導世界人工智能革新的目標。

AI會奪走人類的工作機會嗎？

馬雲認為，有學習功能的機器如何能夠成為一種正面的力量。他說，這是一件值得「歡迎」的事情，能夠給人們帶來新的想法。

「當我們人類更加了解自己的時候，我們就能夠讓世界變得更好，」他說。

除此之外，馬雲預言，人工智能將會創造更多新的工種，從而節省我們的時間，將人類可以更集中於創造性的工作。

「我認為人應該每周工作3天，每天4小時，」他說。

「在人工智能時代，人們可能活120年。」

「到那時候，我們會有很多沒有人願意做的事情。我們需要人工智能的機器人來照顧老人。

「這是我對工作的看法，不用擔心，我們會有就業機會。」

圖片版權 Getty Images Image caption 據《福布斯》雜誌排名，馬雲目前是中國的第二富豪。

相反，馬斯克則認為，大規模失業將會是一個實實在在的問題。

「人工智能會令職位變得有點無意義，」馬斯克說。

「很可能最後剩下的工種就是給AI寫程序，然後最終，AI還是自己編寫自己的軟件。」

人類文明受到威脅？

馬斯克還表示，人類文明可能因此而終結，並且最終將成為更高級生命體的墊腳石。

「從某種程度上，你能夠想像人類變成數碼超智能的某種生物性啟動裝載器，」他進一步解釋說。

「啟動裝載器就是……好像一個最低級的編碼，用來幫一台電腦啟動。」

「你沒辦法讓硅集成電路進化，這是需要一些生物屬性的。」

馬斯克表示，為了避免這樣一種命運，我們需要找到一種方法將我們的大腦連接到電腦上，讓我們能夠「跟著AI走」——他正在試圖通過一家他最新建立的初創公司做到這一點。

否則，他警告說，AI將會對試圖與人類溝通感到厭倦，因為相比之下我們的思考會比電腦慢得多。

「人類的講話對於電腦來說將會像是緩慢的低頻信號，有點像鯨魚的聲音，」馬斯克解釋說。

「我們的帶寬有多大？大概可能每秒幾百個字節，或者寬鬆一點說，每秒幾千個字節。」

「而電腦能夠輕易地在兆兆位級別上進行溝通，所以電腦只會覺得不耐煩，跟人類說話就像與一棵樹說話一樣。」

「幾乎不會從中得到任何信息。」

相反，馬雲則認為，雖然AI現在可能在象棋和「精靈寶可夢」（Pokemon Go）等遊戲當中擊敗人類，但是他堅持認為，電腦最終只會是我們發展的多種智能工具之一。

「不要擔心機器，」他說，「我們必須明白的一點是：人永遠不可能製造另一個人。」

「電腦就是電腦，電腦只是一個玩具。」

「人類不能創造一隻蚊子，所以我們應該有信心。電腦只有芯片，人類有心臟。智慧是來自於人的心。」

雖然馬雲承認，我們需要尋找方法來變得「更加有創造力和建設性」，但是他斷定，「我的觀點是電腦可能很聰明，但是人類還是會聰明得多。」

馬斯雲對此回應說：「好吧，肯定不是。」

「到某個程度，（人工智能）能夠以所有可能的方式完全模擬一個人類，或者同時模擬很多人。」

「事實上，有一種有力的觀點認為，我們現在就在這樣的模擬當中。」

圖片版權 Getty Images Image caption 兩位業界領袖在大會上的對話圍繞著特定主題，但都是脫稿討論。

人口問題

到最後，馬斯克和馬雲在一件事情上的觀點是一致的——對人口過剩的擔憂是一種誤解。

馬斯克說：「假設……AI能帶來一個美好的未來的話，我認為20年後的世界面臨的最大問題將會是人口銳減。」

「我想強調這一點，20年後的最大問題將會是人口銳減，不是人口爆炸。」

馬雲表示，他對此完全同意。

「14億中國人聽起來很多，但是我認為未來20年裏，我們會看到這個問題（人口萎縮）給中國帶來大麻煩，」他說。

「人口數量下降的速度將會加快，然後你就會出現崩塌式銳減。」

不過，馬雲表示，利用人工智能可以幫助人類活得更長，更健康，有可能幫助解決這個問題。