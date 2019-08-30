圖片版權 Getty Images Image caption 雞蛋和牛奶提供重要的營養成分

無論出於什麼原因吃素，都千萬不要忘記補充這種關係到大腦和肝臟健康的營養成分——膽鹼（Choline）。

膽鹼是人體正常生長、發育和維持各項身體功能健康運行的必需營養素，在生長發育過程中扮演著重要的角色。

膽鹼在奶製品和肉類中有最高的含量，幫助神經細胞傳遞信息。近期的多項研究認為，補充膽鹼或許能夠對抗阿爾茨海默病。對改善記憶衰退有重要作用。

營養學家艾瑪·德比謝（Emma Derbyshire）在《英國醫學雜誌》（BMJ）一個期刊上發表的文章表示，不吃奶製品或肉類的人，可能沒有攝取足夠的膽鹼。

不過英國飲食協會（British Dietetic Association） 說，只要計劃好，還是有可能從純素的日常飲食中攝取足夠的膽鹼。

膽鹼，除了有助腦部營養，也與肝功能有關。

哪些食物膽鹼高？

雞蛋、牛奶和牛肉是最富膽鹼的食物，但是膽鹼也在以下食品中有豐富的含量：

烤黃豆

西蘭花和球牙甘藍等十字花科蔬菜

烤豆子

蘑菇

藜麥

花生

徹底排除肉類食品沒有必要

德比謝醫生是一位獨立執業的營養師和生物醫學顧問。她在《英國醫學雜誌》營養、預防和健康期刊上撰寫的文章指出，在向公眾提供健康飲食建議或者監測飲食營養水平方面，英國已經落後於其他國家。

美國建議的每日膽鹼攝取量為：男性550毫克、女性425毫克。

德比謝醫生還特別指出，有研究建議孕婦和哺乳期的女性特別要注意確保飲食中的膽鹼攝入，因為有專家認為，膽鹼對胚胎和嬰幼兒的大腦發育有益。

她說，她刊發此文的首要出發點是為了提高人們對膽鹼攝取度的意識。但她也特別強調「吃素的人，特別是育齡期的婦女，應該考慮吃膽鹼補充劑。」

圖片版權 PA Media Image caption 球牙甘藍和西蘭花等十字花科的蔬菜，被認為有豐富的 膽鹼。

英國飲食協會的發言人巴希·範·德·伯爾（Bahee Van de Bor）說，純素食或素食都能滿足人體對膽鹼攝取量的要求。

「但是你必須有計劃，食品可以是純素的，但仍然提供必要的營養。」

她說，就像吃素的人需要確保攝入足夠的鐵、維生素B12、歐米加3、鈣等營養一樣，吃素的人也要吃夠膽鹼。

「如果你不喜歡那些含高膽鹼的食物，你就要考慮吃補充劑。」

她說，有關孕婦和哺乳期婦女可能需要更多攝取膽鹼的建議「很有意思」，但是還需要在這方面多進行研究。

英國營養協會（British Nutrition Foundation）發言人補充說，純素或吃素的人每天從飲食中可能已經攝取了膽鹼，但是同樣重要的是，要確保素食也營養平衡，攝入足夠的鐵、鋅、鈣和維生素B12 等等。

Image caption 英國人最喜歡的番茄醬烤黃豆，也有豐富的膽鹼。

「儘管如此，我們知道飲食結構偏重素食，有很多健康方面的好處，但這並不是說，肉類食品就一定完全不能吃。」

純素食和素食

所謂純素食，就是完全杜絶食、用含動物原料的食品和產品。純素食者奉行的生活信條是：不應為得到食物或其他任何目的壓榨剝削動物。

純素食（vegan）與素食（vegetarian）的最大不同之處在於：素食只是不吃肉不吃魚，純素食除此之外還不吃奶製品、雞蛋、蜂蜜等任何產自動物的食品。

因此，有人將此稱為「只吃植物」的飲食。而在生活層面，如果是一個嚴格的純素者，那麼也不買含動物成分的產品，如化妝品、皮、毛製成的衣服等。

由純素協會所做的研究發現，僅在英國，純素飲食者的人數從2006年的15萬人，增加到2018年的60萬。

很多人認為，自稱是純素食者的人數，很有可能在2020年超過百萬。