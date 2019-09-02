圖片版權 CMNH/MattCrow Image caption 新發現的頭骨化石（右）與藝術家重現的湖畔南方古猿形像（左）。

在埃塞俄比亞，研究人員發現了一具來自接近380萬年前的早期人類始祖頭骨。

對這具新的頭骨樣本進行分析之後，令人們對人類最初如何從猿類進化而來，有了新的想法。

目前的觀點認為，一隻被命名為「露西（Lucy）」的猿屬於後來進化成最早一批人類的物種，不過這種看法現在需要重新考慮了。

相關發現被刊登在《自然》（Nature）雜誌。

約翰尼斯·海爾－塞拉西教授（Prof Yohannes Haile-Selassie）在一個叫米羅多拉（Miro Dora）的地方發現了這具頭骨。那是埃塞俄比亞阿法爾州（Afar Regional State）米爾區的一個地方。

這名美國俄亥俄州克里夫蘭自然歷史博物館工作的科學家表示，他當時立即就看出了這具化石的重要性。

「我當時想：『我的天——我看到的真的是我所想的東西嗎？』當我意識到這就是我一直夢想著尋找的東西時，我瞬間就跳起來了，」海爾－塞拉西教授向BBC表示。

海爾－塞拉西教授說，這具標本是目前為止最好的一個例證，證明人類的始祖是一種叫湖畔南方古猿（Australopithecus anamensis）的猿類——這是目前已知最古老的南方古猿，可能從420萬年前已經存在。

過去人們曾認為湖畔南方古猿是後來一種叫阿法南方古猿（Australopithecus afarensis）的物種的直接始祖，後者則被認為是第一批早期人類的直接始祖。那一批人類就是被稱為人屬（Homo）的一個生物學分類，現今存活的所有人類都屬於這個分支。

圖片版權 Cleveland Museum of Natural History Image caption 從不同角度看新發現的物種頭骨：牠們都有向前突出的下巴和細小的耳洞。

1974年，第一具被發現的南猿頭骨引起了一陣轟動。研究人員將那一具頭骨命名為「露西」，出處是披頭士樂隊（The Beatles）的歌曲《露西在綴滿鑽石的天空中》（Lucy in the Sky With Diamonds），因為當時挖掘現場就在播放這首歌。

露西得到了公眾的關注，被稱為是「第一個直立行走的猿類」。不過，在《自然》雜誌的一篇評論中，倫敦自然歷史博物館的弗雷德·斯普爾教授（Prof Fred Spoor）表示，湖畔南方古猿「看來肯定會成為人類進化史中的又一個焦點形像」。

這種猿類的歷史地位很可能得到提升，是因為我們現在可以說，湖畔南方古猿和阿爾南方古猿事實上有某段時期是重疊的。前者並非像過去人們所相信的那樣，直接進化成後者，兩者並不是嚴格的線性關係。

這種發現是來自於新的解讀。新發現的化石指向了此前發現的有390萬年歷史的頭骨碎片。那塊碎片曾被認為是屬於湖畔南方古猿的，但科學家現在知道，它其實是來自阿法南方古猿，將這一物種的源頭推前了一些時間。

現在看來，這兩類物種至少同時存在了有10萬年。

Cleveland Museum of Natural History I thought to myself 'Oh my goodness, am I seeing what I think I'm seeing?'

最有可能發生的是，一小群湖畔南方古猿與大群體隔絶了開來，一段時間之後，由於對新環境的適應而進化成了阿法南方古猿。兩類物種共存了一段時間，後來河畔南方古猿滅絶。

這個發現之所以重要，是因為它顯示了，其他不同的高級猿類物種也可能曾經共存過，於是產生第一批人類的進化路徑就更多了。

簡單來說，雖然最新的發現並不能否定露西仍然可能是第一批人屬群體的始祖，但是卻讓其他物種也納入了相關的討論中。海爾－塞拉西教授也同意，人類的直接始祖到底是哪一種猿類，現在是各種可能都有。

他解釋說：「很長時間以來，阿法南方古猿被認為最大可能是人類始祖，但是我們不能再那樣說了。現在我們可以回過頭去看所有當時可能存在的物種，研究哪一種最像最早的人類。」

圖片版權 P.PLAILLY/E.DAYNES/SPL Image caption 一副被命名為露西的猿類遺骸，曾被認為是早期人類的始祖。

很多人，特別是記者在形容一塊部分是猿類、部分是人類的化石時，往往會用到「缺失的鏈條（missing link）」這個表述，而這恰恰令人類學家抓狂。

事實上，《自然》雜誌的資深編輯亨利·吉博士（Dr Henry Gee）就曾警告我，說如果我在報道過去的相關發現時用這一個字眼，他就會「把我的肝扯出來」。

亨利的憤怒有很多原因，但當中最主要的是，人類進化鏈條當中有很多個環節，而當中稱得上「缺失」的，就算不是全部，也是大部分。

湖畔南方古猿是近期一系列新發現當中的最新一項，顯示進化至現代人的過程並沒有一條單一流暢的線索。

真相要複雜得多，也有趣得多。新發現顯示，進化是一個人類始終不同「模板」在不同的地方經歷「試驗」的過程，直至當中的某一些物種足夠聰明和堅韌，熬過氣候的變化和食物的短缺，最終進化成今天的我們。

海爾－塞拉西教授是少數研究人類進化的非洲科學家之一。他現在已經是業內知名人物，但是他說，合資格的非洲研究人員，很難得到西方國家研究基金的財政支持。

他告訴我：「與人類源頭有關的化石證據多數都來自非洲，而我認為非洲人應該可能利用他們自己大陸上的資源，來幫助自己在古人類學領域上取得成就。他們進入這一研究領域的主要阻力，通常就是資金。」