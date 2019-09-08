圖片版權 Getty Images Image caption 孕婦的身心健康，對胎兒發育和孩子的成長都有很多潛在的影線個。

眾所周知，母親孕期壓力大影響胎兒發育。跟蹤調查40年的一項研究得出結論：孕期壓力還會大大增加子女患精神病的風險。

女性在懷孕期間壓力過大，使子女今後罹患人格障礙（personality disorder) 精神疾病的風險大增10倍。

這是最新刊登的一個跟蹤調查報告得出的結論。

該研究還指出，即便是普通程度的壓力，如果時間過長，也可能對孩子的發育造成影響，甚至會在孩子出生之後繼續影響他們的成長。

這一研究調查了在芬蘭的3600名孕婦，詢問她們在孕期的壓力程度以及他們子女的情況。

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心理學家說，孕婦應該能得到精神健康層面的支持。

造成人格障礙的其他重要原因，還包括孩子被撫養的方式、家庭的財政情況和兒童時期是否經歷過心理創傷等。

什麼是人格障礙？

所謂人格障礙，指一個人的個性在某些方面困擾自己也困擾他人。

可能的症狀包括過度焦慮、情緒不穩定、或者偏執、憤世嫉俗，等等多種類型。

人格障礙據信影響百分之五的人。他們也更可能有其它精神健康問題，如抑鬱症、或者吸毒、酗酒。

與其它精神病一樣，成長過程、腦部問題和基因都可能是罹患人格障礙的成因。

研究對象是誰？

這一研究報告刊登在《英國心理學期刊》（the British Journal of Psychiatry）上。研究人員請參加研究的懷孕婦女，在孕期的每個月都回答他們的精神壓力處於怎樣的水平。

壓力水平設為三個等級：很明顯的壓力、有時有壓力和無壓力。

這些婦女生活在芬蘭首都赫爾辛基附近，他們的子女都出生在1975-1976年之間。

這些孩子年滿30時，研究人員記錄了他們中所有被確診人格障礙的情況，總共有40 宗。這些病例全部都非常嚴重，需要住院治理。

研究發現了什麼？

這一研究發現，孕婦長時間受困於很大的壓力，對子女可能有潛在的長期影響。

母親在懷孕期間經歷很大的壓力，子女罹患人格障礙的風險比那些沒有壓力的婦女所生子女要高出 9.53倍。而時有壓力的孕婦，這一風險則四倍於沒有壓力的孕婦。

為什麼壓力殃及後代？

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目前尚不清楚為什麼婦女孕期承受長時間的大壓力會增加子女的人格障礙風險。這有可能是由於胎兒大腦所發生的變化，或者遺傳基因的結果，或者與孩子成長過程中的其他因素有關。

研究人員嘗試通過掌控其它因素，而將壓力的影響單獨加以分析；這些因素包括孕婦一貫的精神情況，是否吸煙、是否有憂鬱症等。

以前的研究著重於找到孕期壓力與憂鬱症、焦慮和精神分裂症之間的關係。

如何應對？

心理學專家指出，懷孕期可能給女性帶來很大的壓力，孕婦有必要得到各方面的支持和幫助。

如果在懷孕期間的壓力不加以疏導和控制，也可能引發產後抑鬱症。

因此，孕婦無論是在家庭中還是工作中都應該得到幫助，讓她們了解應對壓力的策略。

她們有必要學會休息、學會尋求幫助，學會向信任的人傾訴自己的感受。

飲食平衡、戒煙、穩定的睡眠等，都是孕婦應對孕期壓力的良方。