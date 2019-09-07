美國電子煙肺病潮再添亡魂 成因仍眾說紛紜

圖片版權 Getty Images Image caption 專家就電子煙對健康的影響仍然沒有結論。

美國俄勒岡州公共衛生部門稱，當地又有一人因嚴重肺病死亡，官員懷疑肺病與死者生前吸食電子煙的習慣有關，與早前另一死亡個案十分相似。

6月底以來， 美國約有200人患上一種神秘的肺病，專家無法確定病因，但懷疑與他們吸食電子煙的習慣有關。當地疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control Prevention）指出，他們當中許多人吸食的電子煙都含有THC，一種在大麻中常見的物質。

俄勒岡州衛生官員指，病者大多原本十分健康，但身體狀況突然急轉直下。《華盛頓郵報》報道，病者購買含有大麻的電子煙，他們患病與電子煙中醋酸鹽維生素E成份有關。

美國有推廣電子煙的組織認為這些病者都是因為抽了含有大麻成份THC的電子煙，但衛生官員認為類似的個案很可能早已經發生，只是當時都沒有把發病的原因歸咎電子煙。

這些人患了什麼病？

專家目前仍然不知道患病的成因，但病人中有一共性：他們都有吸食電子煙的習慣。

病人的病徵包括咳嗽、氣喘、疲倦，部份人曾經嘔吐或腹瀉。目前沒有證據顯示，這種疾病透過一種病毒或細菌傳播。美國衛生部門官員已經著手測試他們取得的電子煙煙油樣本，看看當中有沒有有害物質。

抽電子煙安全嗎？

世界各地政府對電子煙的規定不一。新加坡去年已經全面禁止吸食電子煙，而香港和台灣等地仍然在商討相關法案。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）去年二月曾發表報告指，有證據顯示電子煙對健康的損害比一般香煙少。它更建議吸煙人士應利用電子煙，協助他們戒煙。但之後有學者認為這種說法有誤。

圖片版權 Getty Images Image caption 生產商經常在電子煙加入不同的味道，被指會吸引年青人開始吸食電子煙。

在美國，除了一般電子煙，公眾也可以在黑市買到一些含THC（一種在大麻中常見的物質）的電子煙。

美國電子煙協會（American Vaping Association）認為，近期這些嚴重肺病案例都是由這些含有THC的電子煙引起，但疾病控制與預防中心醫生布賴恩.金（Brian King）指出，外界就不應該認為電子煙完全無害。

「目前已經確認電子煙內有多種有害物質，包括鉛、非常微小的懸浮粒子和一些可致癌的物質。」他指出，電子煙還含有丁二酮（diacetyl），一種令電子煙抽起來有「牛油味」的物質，但這種物質可引致「嚴重呼吸疾病」。

賴恩.金還指出，由電子煙引發的嚴重肺病可能已經發生許久，只是之前沒有發現。