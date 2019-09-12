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加拿大北方，離北極圈300公里處的冰天雪地裏，有一個居住著7500人的市鎮，叫伊卡盧伊特（Iqaluit），原住民伊努特人自治領地努那福特（Nunavut）的首府。那裏有互聯網，人們上網發電郵、社交、購物、理財，沒什麼兩樣。差別在於上網速度，還有網絡（欠）穩定性。

和伊卡盧伊特一樣，北極有人類定居的其他不少地區還處於寬帶上網問世前的時代。

而北緯60度線以南的世界，很多人已經難以想像移動上網出現之前的世界是什麼樣，在YouTube、亞馬遜網上商城、跟祖父母視頻通話成為日常生活標配項之前的「史前」狀態是什麼樣。人們關心的是網速、網絡安全，展望的是5G新紀元。

北極地區現有總人口約2百萬，覆蓋8個國家和地區，包括北冰洋及格林蘭（丹麥） 、加拿大、美國、挪威、瑞典、芬蘭、冰島和俄羅斯。

近數十年來那裏氣溫升高，冰層融化，自然資源開採日趨規模化，北極航道逐漸進入商業運營操作階段，那片冰天雪地的地緣政治意義突顯，成為當今國際政治熱點之一。

互聯網遂成群雄逐鹿北極的主戰場之一，最新競賽在低軌通信衛星空間展開。

圖片版權 AFP Image caption 加拿大最新行政區努那福特（Nunavut）首府伊卡盧伊特（又譯伊瓜努，Iqaluit）

上網價格比較 伊卡盧伊特 多倫多 15mbps 下載速度 50mbps 100GB 數據流量 無限 130加元 收費 50加元

舉頭望星空

互聯網承載的是虛擬世界，傳輸的是數碼信號，但卻是實實在在的實體網絡，龐大、複雜、精密，由光纜、信號塔、倉庫和大型機器設備組成，建設和維護都不便宜。

論規模經濟，北極地區人煙稀少、天寒地凍，花很多錢建寬帶網而付費用戶群增長極緩，利潤之寡不難想見。

北極高速上網的一條大路在天上 - 通訊衛星。這些衛星在距離地球2000公里的軌道繞地球運行，提供的上網速度比老一代通訊衛星快得多。

地球上方不遠處的低軌空間已經相當熱鬧。美國的太空探索技術公司（SpaceX）、亞馬遜（ Amazon）、總部設在英國的新創公司OneWeb、加拿大的Telesat等都已開始i或凖備發射近地軌道運行的通信衛星。

加拿大政府今年7月宣佈向Telesat公司投資8500萬美元用於低軌衛星項目。

Image caption 這些地方的通訊依賴衛星

低軌衛星在靠近地球的軌道運行，信號覆蓋時間相對較短。通過數量龐大的衛星群和地面站組成的網絡，可以為整個地球提供近似光纖水平的低時延高速上網服務。

新晉通信衛星公司 OneWeb 9月5日宣佈，將於2020年開始提供可以覆蓋北極地區的高速互聯網服務，屆時北緯60度以上目前沒有寬帶連網的北極48%地區的居民、船隻和飛機都能享受到類似光纜上網的服務。

OneWeb 計劃首批發射650枚低軌衛星，迄今為止只發射了6枚。它在挪威和美國阿拉斯加設了地面站，預計2020年1月全面啟用。

OneWeb自稱其他競爭對手在衛星網絡部署方面」早得多「，在北極可以捷足先登，2021年上半年開始向北極圈提供24小時地毯式覆蓋高速上網服務。

SpaceX和亞馬遜等也在努力搭建自己的衛星互聯網，規模都超過OneWeb。

今年4月，亞馬遜宣佈了建立一個由3200多枚衛星組成的衛星網絡的計劃，SpaceX也宣佈計劃建2個衛星網絡，衛星總數將近1.2萬枚。

SpaceX已經發射了首批60枚衛星，不過其中3枚在進入軌道後失效。

中國第一枚低軌寬帶通信衛星2018年12月發射，成功進入預定軌道。這是中國航天科工集團虹雲工程的第一顆衛星。

據中國媒體報道，虹雲工程旨在構建覆蓋全球的低軌寬帶通信衛星系統，在天基互聯網接入能力基礎上實現通、導、遙信息一體化，計劃2020年底前再發射4枚業務試驗衛星，2022-2023年"完成天地融合系統建設，具備全面運營條件"。

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圖片版權 Getty Images Image caption 世界各地在凖備迎接5G時代到來之際，一些國家在爭論採用華為技術和設施的安全問題。

華為入局

加拿大在世界資訊科技領域名列前茅，還有幾位世界頂級的人工智能（AI）專家。但細看之下便發現，數碼科技和數碼經濟賴以生存的基礎設施分佈不均，鄉村和偏遠地區網絡設施落後，原因主要是私營公司對這類投資不熱心。

加拿大聯邦政府數據顯示，全國有540萬人，即人口的15%，現在仍跟高速上網無緣，他們絶大部分住在偏僻的鄉村和北方。

今年大選，把全國所有家庭都帶上信息高速公路，享受高速上網服務被列入執政黨的競選綱領，目標的截止時間是2031年，專向撥款則已經寫進去年公布的財政預算計劃。

原有和追加撥款總共60億加元（45億美元，37億英鎊），恰似數碼天空中出現一個巨大的靶標，立刻吸引了若干公司的目光。政府的錢凖備投在衛星通訊、光導纖維等基礎設施領域。

這些項目都是大訂單，爭奪難免激烈。更重要的是，項目合同最終落入哪家手中，在很大程度上將決定加拿大互聯網市場今年後相當長時間內的走向和態勢。

今年7月，華為加拿大宣佈與當地無線通訊公司ICE和Iristel結成商業伙伴，在加拿大北方把通訊衛星覆蓋面擴大到70個社區。

這個合作項目得到了加拿大網絡通訊安全當局 CSE 的批准。

圖片版權 Reuters Image caption 美國還在努力從加拿大引渡孟晚舟

BBC記者羅賓·萊文森-金（Robin Levinson-King）從多倫多報道說，華為參與加拿大北極地區的高速上網服務市場競爭，引起「特洛伊木馬」式安全隱患擔憂。

華為目前還夾在中美交惡、中加關係緊張的糾結中。華為創始人任正非的女兒、華為高管孟晚舟還被拘押在加拿大，美國要求引渡她去美國受審，控罪包括財務詐騙和違反對伊朗的制裁等。

孟晚舟在加拿大被捕後，中國以間諜罪逮捕了兩名加拿大人。

在這個背景下，有人擔心北極高速上網項目是否會成為兩國政府博弈的一枚棋子。

不列顛哥倫比亞大學政治學專家邁克爾·拜耶斯（Michael Byers）對BBC表示，華為有可能壟斷加拿大北極地區上網服務，萬一加中關係緊張升級，這就是個薄弱環節，「華為有可能奉命斷網，切斷加拿大北極社區跟互聯網的紐帶」。

華為是世界最大的通訊設施供應商之一，也是美國鄉村地區4G無線通訊的主要技術服務供應商之一。世界各地在凖備迎接5G時代到來之際，也在辯論採用華為技術和設施的安全問題。

美國外交關係委員會（CFR）網絡政策項目負責人亞當·西戈爾（Adam Segal）表示，華為不僅有商業利益的考量，也有政治動因。

他說，中國認為網絡空間和數碼環境至關重要，要確保將來能夠按照自己的需要來塑造它們。

美國和澳大利亞禁止華為向本國電信公司提供技術設備，印度和英國在醞釀類似的行動。

5G網絡作為」物聯網「，將成為未來智能城市的基礎；西方擔心中國政府會命令華為利用技術壟斷地位來秘密監視其他國家的民眾。

在北極圈附近的努那福特在等著高速上網，當地的官員也在糾結渥太華是否會因為商業考慮而不顧北極居民的網絡安全保障。

拜耶斯認為華為加拿大在北極地區將使用的技術比低軌衛星落後，努那福特應該抬頭在天空尋找高速上網之路。