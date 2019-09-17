圖片版權 Getty Images Image caption 中國是全球最大的肉類消費市場，被認為在推廣人造肉上潛力巨大。

傳統的中國國畫包裝、看上去可口的酥皮裹著緊實的「肉餡」，你一定很難將眼前的中秋月餅和新興科技聯繫起來。

這實際是一款由中國食品公司推出的「人造肉」月餅，它一經出現便在中國社交網絡上引發討論熱潮。商家稱，上線的三分鐘內便銷售了數千份。

「人造肉」正在備受非洲豬瘟困擾的中國成為特別關注的話題。不久前，美國主要的兩家人造肉公司「不可能食品」（Impossible Foods）和「超越肉類」（Beyond Meat）宣佈了進軍中國的計劃。

人造肉是什麼？它未來是否能在中國成為日常食品？

「人造肉」風潮

俗稱為「人造肉」的仿生肉有兩種，利用大豆蛋白製作而成的植物肉，和通過動物幹細胞培育而成的試管肉。但由於後者成本高昂，目前市場上所指的人造肉主要是前者。

在植物「人造肉」受到中國市場關注之前，它已經成為美國和歐洲等多國市場的「香餑餑」，多個知名品牌紛紛加入其中。

圖片版權 CNA Image caption 消費者在今年9月的杭州淘寶造物節上嘗試人造肉。

今年8月底，快餐品牌肯德基（KFC）開始在亞特蘭大門店試點提供由植物材料製作的雞塊和無骨雞翅，開售5個小時，店內的存貨被一掃而光。而瑞士食品巨頭雀巢（Nestlé）目前則開始在德國、荷蘭和瑞典等國銷售植物肉漢堡，並計劃年底前登陸美國。

更早加入「人造肉」競賽的，是美國快餐品牌漢堡王（Burger King），其今年4月開始銷售人造肉巨無霸漢堡，並宣佈今年8月起在全美7000多個門市推廣。據稱，相比原先正宗的牛肉漢堡，一份人造肉漢堡的成本高出1美元，但減少了15%的脂肪和90%的膽固醇。

在眾多餐飲大亨紛紛擁抱「人造肉」背後，是兩家位於加利福尼亞州的人造肉廠商「不可能食品」和「超越肉類」，它們與這些知名餐飲品牌合作，提供外觀和質感都類似肉類的植物肉原料。

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今年5月，「超越肉類」在納斯達克上市，隨即將「人造肉」的火爆延伸到太平洋的另一側。在上市後幾天裏，中國A股裏幾乎所有與植物蛋白質有關的股票都大漲，甚至連生產寵物食品的佩蒂股份也不得不澄清，其生產寵物食品的植物蛋白製備技術和「人造肉」無關。

「不可能食品」和「超越肉類」目前都已在香港展開生意，並謀劃在短期內進入中國大陸市場，而它們也不可避免將與中國本土企業激烈競爭。據中國媒體報道，中國基本上每兩個星期，都有1到2家新的人造肉公司出現，還有大型企業在往植物肉方面轉型。

代替肉類？

總部位於深圳的中國食品公司「齊善」是目前中國市場的主要競爭者之一。公司產品部經理周啟宇對BBC中文說，雖然人造肉對中國來說是一個新鮮的概念，但素食有著悠久的歷史，因此在植物肉研製上「有良好的基礎」。

「我們曾花了四年，在實驗室裏模仿一塊熟的牛腱肉的質感，它有機膜，有纖維和纖維素，蛋白質可以達到30%，能量只有600kg，在口感類似的情況下，營養方案上更優秀，」周啟宇說。

圖片版權 Getty Images Image caption 人造肉漢堡已進入全球多個連鎖快餐品牌的菜單。

周啟宇表示，目前植物肉產品的消費人群主體是宗教群體，和一些患有糖尿病等營養缺陷的患者，但他對人造肉的大眾化充滿信心。

和很多國外競爭者一樣，周啟宇的信心可能來自於中國這個世界上最龐大的肉類消費市場。據統計，中國人平均每年要吃掉7億頭豬，豬肉產量達到5500萬噸，中國人相當於吃了全球一半以上的豬。而在牛肉上，中國亦是全球僅次於美國的第二大牛肉消費市場。

2016年，中國衛生部發佈居民膳食指南，號召中國人到2030年將肉類消費減少一半。一旦遵循該指南，那麼到2030年，中國畜牧業的二氧化碳排放量將減少10億噸。

但周啟宇說，和西方消費者相比，中國消費者對人造肉的興趣更多來自健康層面，而非氣候變化。「中國人越來越注意自己的營養狀況，但營養干預是普通肉類做不到的。而且，植物肉還能避免動物病毒。」

國際東方營養藥膳學會副理事長、中國醫藥教育協會理事鄭育龍表示，如果攝入大量的動物蛋白，的確會增加肝病等各種慢性病的風險，這是很多人轉向植物肉的原因。

此外，近期非洲豬瘟在中國的流行，所帶來的豬肉緊缺和豬肉價格暴漲，也讓「人造肉」的出現被一些人認為有助於保障國家的食物安全。

圖片版權 Getty Images Image caption 非洲豬瘟肆虐亞洲多國，在中國直接導致豬肉緊缺和豬肉價格暴漲。

《金融時報》曾報道，中國副總理胡春華表示，非洲豬瘟引起的豬肉荒可能破壞經濟穩定和即將到來的建國70週年慶祝活動，增加豬肉產量是一項「重大的政治任務」。

不過，植物人造肉的成本目前普遍高於真正的肉類。

無肉未來？

在中國之外，「人造肉」也被認為有著廣闊的前景。據英國完全素食協會（The Vegan Society）數據，美國純素食者的數量在三年間增長了600%，而在東南亞國家，2012年至2016年，新推出的素食和純素食產品數量分別增長了140%和440%。

美國管理諮詢公司科爾尼（A.T. Kearney）今年7月的一份報告稱，到2040年，全球有60%的肉類將來自植物肉和試管肉。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國每年消費的豬肉佔全球的一半以上。

儘管前景看似光明，但對外國人造肉公司來說，政策因素是其在中國發展所必須的突破口。

「不可能食品」首席執行官帕特里克·布朗（Patrick O. Brown）曾表示，目前最緊要的是尋求合作企業幫助該公司加快進入中國市場的進程，並獲得中國監管部門批准。

今年9月，一位參與2019年財富全球可持續論壇的嘉賓在會上代表雲南政府，向不可能食品拋出橄欖枝，表示認可肉類替代品在環境保護方面所做出的貢獻，歡迎它到雲南設廠。

另一個問題是，人造肉能在多大程度複製真肉的口感？

為了讓人造肉達到和真實牛肉相同的口感，「不可能食品」從大豆根部提取血紅素代替動物中的血紅素分子，試圖讓植物肉也有肉味，同時具備相近的纖維結構。

圖片版權 CNA Image caption "無懼豬瘟"成為一些植物肉廠商的賣點。

鄭育龍對BBC中文說，從現在掌握的資料來看，西方人造肉公司的這種模擬技術比中國國內的公司要好，包括血紅素的技術暫時沒有中國公司使用。

在中國的社交媒體微博上，很多人對「人造肉」的口感依然持質疑態度。在官方媒體「央視財經」9月發起的在線投票中，有超過一半（55.6%）的人選擇「只吃真肉」。

「我嘗了一下確定是資本在發燒，因為人造肉真的非常難吃，而且賊貴，」一名微博網友吐槽道。

「飲食習慣的改變是最困難的，人類吃動物的肉已經有上萬年的歷史。短期來看，大部分人從認知也好，從口感也罷，首選的還會是真正動物的肉。」鄭育龍說。