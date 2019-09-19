醫學研究表明，剖腹產嬰兒和自然分娩的嬰兒有極不同的腸道菌群。

英國科學家表示，早期與微生物的互動可成為免疫系統起到「恆溫器」的作用。這可能解釋了為什麼剖腹產嬰兒長大後更容易出現一些健康問題。

研究人員強調，女性不應對新生兒進行「陰道播種」（vaginal seeding），這指的是為剖腹產出生的新生兒抹上他們母親陰道中的分泌物，此前有研究稱這樣能提升嬰兒的免疫力，讓他們更健康。

腸道肝菌有多重要？

我們的身體並不全是人體器官。相反，我們的身體是一個生態系統，我們身體的一半細胞由細菌、病毒和真菌等微生物組成。

他們大多生活在我們的腸道，並被統稱為微生物組。微生物組與包括過敏、肥胖、炎症性腸病、帕金森症、抑鬱症和自閉症等疾病有關，而癌症藥的藥效也與其相關。

這項由倫敦大學學院的維康桑格研究所和伯明翰大學完成的共同研究，評估了我們離開母體的無菌子宮並進入細菌世界時，微生物組的形成過程。

研究人員從近600名滿月的嬰兒尿布中取樣，而有些甚至提供長達一年的糞便樣本。

這項發表在《自然》雜誌上的研究顯示，自然分娩的嬰兒從母親身上獲得了大部分細菌。

但剖腹產嬰兒的克雷伯氏肺炎菌和假單胞菌等缺陷較多。

「讓我感到驚訝和害怕的是這些孩子身上攜帶的大量細菌，」來自維康桑格研究所的勞利（Trevor Lawley）博士告訴BBC。

「它可能是其總微生物組的30％。令我興奮的是，我們現在擁有了大量的數據，我們可以在此基礎上，思考如何從出生開始正確建立人類生態系統。」

微生物組

人體只有43%的細胞屬於人類，而其他的部分則是由非人類的微生物細胞群組成；

其餘的是包括細菌、病毒、真菌和單細胞古菌在內的微生物組；

人體基因組 （人類的全套基因指令）由稱為基因的20,000條指令組成；

人類基因組大約由2萬個基因組成，但人體中的微生物群的基因大約在200萬到2000萬個之間；

我們的微生物組也被稱為「第二基因組」。

它影響嬰兒健康嗎？

眾所周知，剖腹產的孩子患比如1型糖尿病、過敏和哮喘等疾病的風險較高。這可能與人體不穩定的免疫系統相關。

自然分娩和剖腹產嬰兒之間的差異隨著時間的推移而逐漸消失，並且在他們一歲時就打平手了。

因此，該領域的一個主要想法是，首先人體天生的細菌很重要，它幫我們訓練免疫系統分辨敵我。

來自倫敦大學學院的研究員菲爾德（Nigel Field）博士說：「這種假設認為，人出生的那一刻可能是一種『恆溫』時刻，它為未來的生活設定了免疫系統。」

「嬰兒生物群」這項研究將繼續記錄嬰兒的童年，並提供更多的清晰內容。

Image caption 人體大部分的微生物存在於腸道。

如何改變新生兒的微生物組？

出生方法對嬰兒的微生物組影響最大，但抗生素以及母親是否母乳餵養嬰兒，也改變了我們的微生物與人類之間的新生關係。

該領域早前的研究已引發「陰道播種」潮流，即為剖腹產出生的新生兒抹上他們母親陰道中的分泌物，以提升他們的免疫力，讓他們更健康。

然而該研究表明，即使是自然分娩的嬰兒也不會比剖腹產嬰兒有更多的陰道細菌。

相反，母親傳給嬰兒的細菌來自於在分娩期間與母親的糞便接觸。研究人員表示，「陰道播種」可能會使嬰兒更易感染B組鏈球菌。

將來有可能在出生時給剖腹產嬰兒提供好細菌的混合物，這樣他們一出生，與微生物世界的關係就是開始走上正道。

「這些是專門為我們服務的細菌，」勞利博士說。

「我最感興趣的是母親傳給孩子的細菌種類，這非偶然，這些細菌與人類的進化有關。這就是我們想要理解和保存的東西，即母子之間的親緣關係。」

孕婦該做什麼？

英國皇家婦產科學院副院長懷特（Alison Wright）醫生表示，這項研究的結果具有開創性，但不應阻止女性進行剖腹產手術。

她說：「在許多情況下，剖腹產是一種挽救生命的手術。對於女人性和孩子來說，這是一個正確的選擇。」

「微生物組在新生兒中的確切作用以及哪些因素可以改變它，這些問題仍不清楚。所以我們認為，這項研究不應阻止女性進行剖腹產手術。」