汽車世界：出門都開電動車 目標遠大 障礙不少

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全球關注氣候變化、大氣污染、碳排放危害，電池驅動的車輛當仁不讓成為未來的標桿，眾目所向，眾望所歸，不少國家政府把它視為對抗污染的武器。

人類基本生存活動，衣食住行，各類代步交通工具產生的二氧化碳佔比相當大。在英國，碳排放總量的23%來自交通工具。因此政府制定了扶持政策，鼓勵民眾買電動車，逐步淘汰、消滅「髒」車。

英國政府這方面成績驕人。2018年，電動車銷量增70%。照此下去，2050年徹底淘汰汽油、柴油和混合動力車的目標應該問題不大。

果真如此？牛津大學的交通和地理教授蒂姆·施瓦南（Tim Schwanen）說，在奔向電池動力車一統天下的零碳排未來的道路上，有幾大障礙必須克服，否則到不了終點。

目前看來，主要有五大障礙。

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1. 新舊更替、改朝換代需要時間和耐心

不用一滴汽油或柴油，碳排放是零，顏值不低，開著上路感覺也不錯。車行說賣全電動車賣得不錯。英國最暢銷的是特斯拉的一個新款， Model 3。它的銷量在年度新車銷量中只佔了1%左右。

事實上，英國大部分車主不喜歡經常換車，一年一換的很少，15年一換的也有，絶大多數在兩者中間，也就是說大量車主最近不會考慮買全電動車來取代開了幾年的汽油車或柴油車。

人們對電動車的「惰怠」有各種各樣的原因，除了習慣和心理接受程度，使用的方便程度也是一個重要因素。比如，傳統的加油站比充電樁多得多。如果開電動車的人佔了大多數，那麼這些服務設施和網點就需要大刀闊斧更新。

還有稅收方面，現在汽油、柴油和混合動力車上交的各種稅費是政府財政的一大筆收入，電動車的稅費很少。如果政府希望對公路上行駛的車輛全面更新換代，那稅制也需要大幅度修改。

最難的恐怕是人心和習慣。有些習慣很難改，駕齡越長、跟座駕的情感關聯越深，棄舊引新就越難。

從政府的角度來說，頒布禁令也不容易。英國政府計劃到2040年不再出售汽油/柴油動力車，有些議員認為太慢，需要提前到2030年。

即使這樣，車行到那時只賣電動車，路上可能還會有汽油車、柴油車，而估計電動車取代汽油動力車成為世界各地公路上最普通的車輛，可能是還得再過幾十年。

2. 「零排放」是幻覺

電動車產業的一個主要賣點是環保，碳排放為零。但是這不是事實。

即使100%電力驅動的車也不是零排放，頂多就是尾氣排放比傳統動力的車少得多。

汽車電池的主要原材料之一是礦物質，勘探開採加工冶煉，電池的生產組裝，都有碳排放，都會留下碳足跡。

電動車的組裝工廠要用電，而即使全部的電力都來自可再生能源，也做不到零排放。

新車下線，需要運到各地的車行銷售；電池舊了要報廢，需要拆卸和處理，任何一個環節都有能耗，有碳排放。

所以，政府可以把電動車作為大幅度減少碳排放的一項工具，但它不是萬能藥。

要從根本上減少交通工具對環境的破壞，只有一條路，就是少用機動車。

圖片版權 Getty Images Image caption 充電樁還不夠多

3. 扶持誰？冷落誰？

這裏說的是各種電動車技術，涉及電池和充電科技。這個領域發展迅速，但同時也帶來深刻的不確定性。

至關重要的是，將來哪家的充電技術會成為行業標凖？全球標凖？

充電科技研發方向的確定受多種因素左右。

對于城裏公寓樓的住戶或沒有私家泊車位的家庭來說，電動車怎麼充電就成了一個關鍵問題。

現在已經有不少停車場設置了電動車充電樁，但家庭充電和街區充電很少。

圖片版權 Getty Images Image caption 停車場裏的充電車位

現在開電動車的人不多，這個問題還不突出。將來呢？

要是把充電板裝置埋在主路的路面下，車子在路上邊開邊充電呢？這項技術已經有人在研究。

在充電技術問題沒有明確答案前，電動車大規模普及似乎不大現實。而行業標凖未定的情況下，產業部門不會開足馬力在充電設施的研發和生產上投資，而負責地方公共服務的地方政府也比較為難。

畢竟基建投資不是小數目，萬一賭錯了支持目標將來不好收場。

但坐著什麼也不幹也不行，因為許多人會去買混合動力車，電動車的需求上不去。混合動力車不需要充電，但還是要用汽油或柴油。

圖片版權 Getty Images Image caption 沃爾沃宣佈將廢除柴油和汽油車

4. 誰買單?

即使充電模式設計標凖產生了，誰來出錢投入應用？布局、安裝的成本誰來承擔？

現在英國一個普遍看法是，私營部門應該把全國的電動車充電網絡包幹了，從生產、安裝、運營到維修管理，一條龍服務。

但問題是，這項業務利潤薄，企業不太熱情。政府必須重金補貼才能推動充電處的設置。

不過，事情也在緩慢變化。一些私營公司，比如BP和殼牌開始大手筆進入充電網點建設和運營市場，特拉斯本來只管生產電動車，現在正在高速公路沿線的加油站、休息站設置自己的充電設施，布局建網。

另一個問題是政府的角色和涉足程度應該多深，承擔多少開支比較合適。

電動車充電設施方面的財政支出與社會福利、圖書館、綠化等公共服務的輕重關係怎麼定？

圖片版權 Reuters Image caption 特斯拉正在英國加緊布局充電網絡

5. 選擇不多

回到電動車本身，現在市面上可供選擇的不多。

可以看到英國街上跑的電動小貨車越來越多，增速遠遠超過其他類的車輛。

這背後的推動力是網購高速增長。因此，可以預見這類電動車銷量和選擇會超過其他類別。

電動小貨車和柴油小貨車的價格比較不是那麼簡單，但可以肯定的是電動小貨車的租金更貴，因此用它們送貨的基本上還是大公司。

如果現在買新車，汽油、柴油和混合動力的車選擇肯定比全電動車多。

電動車的目標放在高端市場，價格至少2萬英鎊；特斯拉的新款Model 3起價3萬7千英鎊。

另一項短板是電動車的二手車市場還沒有成型。

將來，電動車會更便宜，二手車市場會更成熟，但至少在最近的將來，電動車對大部分人來說還是太貴。