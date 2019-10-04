女發明家是不是稀有物種？這組數據告訴你

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許多日常生活用品都是女性發明和擁有專利的，很容易列舉一些例子，比如洗碗機、雨刮、桌面遊戲「大富翁」等等，但一份報告指出，全球仍然未充分利用女性的創造力。

根據英國知識產權局（Intellectual Property Office ，IPO）的研究，女性發明者在全球專利申請中所佔比例不足13%，男女比例達到7：1。

雖然專利申請的女性比例在上升，但按目前速度，可能要等到2070年才能達至性別均等。

女發明家為什麼這麼少呢？

研究人員把這個落差歸咎於從事科學、科技、工程和數學（合稱Stem，即Science、Technology、Engineering和Maths）的女性人數。根據鮑威爾與吉爾貝特知識產權律師行（Powell & Gilbert）的合伙人彭妮‧吉爾貝特（Penny Gilbert），這是簡單的通道問題。

她說，「如果我們想見到更多女性申請專利，我們需要見到更多女性在大學就讀Stem相關的學科，從事研究。」

目前在英國Stem行業中，只有約四分之一的勞動人口是女性，在中學和大學修讀相關學科的女生比例也比較小。

三分之二的專利申請團隊是全男性

專利可以個人或團隊名義申請。

大部分涉及女發明家的專利團隊中往往只有一名女性。考慮到這一因素，發明家中的性別不均等現象就更明顯。

超過三分之二的專利來自單槍匹馬的男發明家或是全男性團隊，只有6%是女性以個人名義申請。

根據知識產權局，全女性團隊近乎不存在，只有0.3%。

根據美國耶魯大學研究員針對美國專利申請的研究，女性申請專利後獲批的機率較小。他們發現，如果專利申請人的名字是一個明顯的女性名子，獲得專利的可能性較小。

根據世界知識產權組織之前的研究，總體來說，只有不到一半的女性科學家希望為自己的研究申請專利。這意味著女性可能比男性更少思考如何把她們的發明商業化。

生物科技界性別最平等

1991年，安‧塚本（Ann Tsukamoto）研究了一種分離幹細胞的方法。她的發明令了解癌症病人的血液系統有很大進展，有望找出根治的方法。

塚本教授仍然在幹細胞生長方面進行研究，亦是超過七項專利的共同擁有者。

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生物科技是眾多行業中女性發明者比例最高的，53%生物科技相關專利的申請團隊中有至少一名女性發明家。

排第二位的是藥物相關專利，52%專利的申請團隊中有至少一名女性。電子工程排在榜末，少於一成。

2070年才做到性別均等

根據英國知識產權局，女性發明家的比例在過去20年上升一倍，由1998年的6.8%升至2017年的12.7%。

在同一時期，專利申請團隊中含有至少一個女性的比例，由12%升至21%。

吉爾貝特說，女性求學及就業中所遇到刻板印象的問題需要解決，可以鼓勵更多女性選擇Stem範疇，引入更多導師計劃及表揚女性模範。

她說，「我們要讚許歷史上很多偉大的女發明家和科學家，由瑪麗‧居里（Marie Curie）、羅莎琳德‧富蘭克林（Rosalind Franklin）到計算機科學家格蕾斯‧赫柏（Grace Hopper）和凱夫拉爾纖維（Kevlar）的創造者斯戴芬妮‧廓萊克（Stephanie Kwolek）。」

「我們要說出她們的故事。」

俄羅斯排第一

在英國，女發明家比例從1998年的8%升至2017年的11%，但有的國家比英國更高。

俄羅斯在過去20年，申請團隊中有至少一名女性的專利達到17% ，是十個最多專利申請國家之中最高的，法國排行第二。

日本和韓國則是排在最後，20個專利申請中，少於一個申請涉及女性發明家。

這些數據是如何收集的？

發明家的性別沒有包括在專利申請之中，英國知識產權局是以發明家的名字推斷性別，當中使用了歐洲專利局全球專利統計數據庫（PATSTAT）的資料。

研究人員把發明家的名字，比對英國國家統計局和美國社會安全局提供的新生嬰兒名字和性別資料，以及搜羅「臉書」帳號，製作了一個龐大的名稱列表，去推斷其發明家的性別。

只有性別辨認程度達到95%的名字才會被納入研究數據，一些性別中立的名字例如「Robin」被排除在外。

75%的發明家名字能夠對應某一性別，但成功率在不同國家有差別，這份名稱列表比較容易辨別西方國家的名字，英國擁有最高的配對率，但在中國和東亞國家成功率較低。