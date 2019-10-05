人類預期壽命是否已經達到極限不再延長

圖片版權 YURI_ARCURS/GETTY Image caption 在21世紀出生的人，女性平均預期壽命已經達到80歲。

過去近200年以來，全球預期壽命一直在持續且快速地增長。

以英國為例，一個在1840年代出生的人平均最多活不到40歲。但隨著營養、個人和公共衛生、居住條件的改善，到了1900年的維多利亞時代，人們的預期壽命已經達到了60歲。

到了21世紀，除去戰爭因素以外，伴隨著全世界醫療條件的改善以及兒童疫苗的推廣，使人類壽命更上了一個新台階。

快進到1970年代，隨著醫學進步，特別是在救治中風、心臟病方面取得了長足的進步，大大增加了人們的預期壽命。

而在21世紀出生的人，女性平均預期壽命已經達到80歲， 男性為75歲。人類預期壽命似乎仍在與日俱增。

暫時還是長期趨勢？

Image caption 圖表顯示預期壽命增長如何減慢（藍色曲線代表男性，紅色為女性）。出生時預期壽命的年度變化（以周為單位）

然而，人們注意到這一增長趨勢突然停止，或者說是急劇放緩。2011年似乎是這一變化的轉折點。

這到底是一種暫時現象，還是長期趨勢呢？

最初，許多專家認為它可能是一時性的，2015年全球死亡人數出現高峰。當然，這一年有點非同尋常，因為這一年的冬天流感肆虐，情況非常糟糕。

但是，現在清楚的一點是，事情似乎並沒有這麼簡單。

根據英國國家統計署（Office for National Statistics）最新數據顯示，人口預期壽命雖然在過去幾年中略有改進，但同之前相比則相去甚遠。

如果按照放緩前的速度來計算，平均每四年左右人們的預期壽命就會多增加一年。但是現在則需要12年以上。

原因何在？

Image caption 法國的讓娜·卡爾芒去世時為122歲。

到底是什麼原因造成人們預期壽命增長開始放緩呢？有一種理論是，人類預期壽命在經歷了多年增長趨勢後已經達到了極限。

目前，有官方記錄記載的世界最長壽的老人是法國的讓娜·卡爾芒（Jeanne Calmen）。她去世時為122歲，但那已經是20多年前的事了。

根據發表在《自然》雜誌上的研究顯示，人類壽命的極限是在115歲左右，當然除極少數個例以外， 比如像讓娜·卡爾芒那樣的老壽星。

但這一觀點受到了許多人的爭議。實際上，美國遺傳學家戴維·辛克萊爾（David Sinclair）寫了一本名為《壽命》（Lifespan）的書。 他認為通過增加與長壽相關的基因，人們可以活得更長。

例如， 世界上平均壽命較長的國家日本，最近幾年的人均預期壽命增長幅度也比英國大。

實際上，根據英國國家統計署匯總的全球比較富裕國家的數據，除了美國比英國表現更差之外，其他國家表現尚可。 但是同時，許多國家的人口預期壽命出現放緩。

因素複雜

圖片版權 ANDREW O'BRIEN Image caption 蘇格蘭人阿爾弗萊德－史密斯活到111歲，他是典型的樂觀派。

英國國家統計署的老齡化專家摩根（Edward Morgan）表示，這一趨勢背後的成因十分複雜，它涉及到一系列因素。 他希望將來能對此進行進一步的調查。

英國國民保健署（Public Health England）其實已經對此作了一些研究。他們去年發表的一份報告列舉了幾大可能因素。

其中一個可能解釋是，過去20年左右，人類在醫療或保健方面並沒有出現所謂能夠改變遊戲規則的重大突破。

雖然，更多人能夠倖免於心臟病、中風以及癌症等疾病，但卻有其他疾病取而代之，奪人性命，比如，失智症或俗稱老年癡呆症。

隨著人口老齡化，人們死於老年癡呆症疾病的人數也呈上升趨勢。而就目前的醫學水平而言，還無法找到放緩，更別提治癒該疾病的任何靈丹妙藥了。這無疑讓人類預期壽命增長受到了限制。

與此同時，英國國民保健署的報告還提到了經濟緊縮措施給人們預期壽命所帶來的影響。

世界衛生組織前顧問馬爾默教授（Prof. Michael Marmot）已經指出緊縮措施會給預期壽命帶來衝擊。

有證據顯示，其中窮人首當其衝，受到的衝擊最大。 這是因為健康、保健以及福利方面的銀根緊縮直接影響到他們。

因此，英國國民保健署說，這「可能表明」政府公共開支在決定其公民預期壽命方面也扮演著某種角色。

當然，該報告遠非結論性的。但有一點可以肯定的是，這種放緩趨勢持續的時間越長，人們面臨找到答案的壓力也就越大。