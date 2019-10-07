揭秘：那些被時代淘汰的物件為何殭而不死

圖片版權 Getty Images Image caption 錄音機與盒式磁帶。

曾幾何時，能擁有一部傳呼機（pagers 亦稱尋呼機，台灣一般習慣稱呼叫器）隨時能和家人和友人聯繫顯得無比自豪和神氣。

現在，它們早已被現代移動通訊設備智能手機所取代。而對於大約1000名仍然使用傳呼機的日本人來說，本周也將與傳呼機說再見。

然而，傳呼機這一看似「過時」的電子玩藝，其實並未從世界上完全消失。

此外，與傳呼機具有類似命運的還有幾大樣，其中包括支票、傳真機、盒式磁帶和拓麻歌子等。看看你曾使用過幾件？

傳呼機

你的器材不支持播放多媒體材料 傳呼機曾稱霸一時。

傳呼機在中國大陸簡稱呼機。它其實是一個無線接收器。使用者可以把它佩戴在身上。每台呼機擁有一個特定的機號。當有人給你的呼機發送短信時，你的呼機就會閃動，併發出BB的聲響。

它曾經是人們出門在外聯絡的通訊工具，但現在早已過時，被智能手機所取代。

然而，呼機並沒有完全絶跡。在某些領域它仍然可以派上用場，例如，80%的英國NHS醫院中仍然使用呼機。

既然有智能手機，為什麼還要使用呼機呢？

首先，呼機的接收信號非常好，特別是在醫院這樣的環境中，為了防止X光射線輻射而設了一些屏蔽。該屏蔽會阻礙電話信號，但卻不影響呼機信號。

因此，呼機是既快又好用的工具，尤其是出現緊急情況時。

但呼機將在不久的將來壽終正寢，它將被一種更先進的信息系統所取代，英國NHS醫院決定將於2021年淘汰呼機。

支票

圖片版權 Getty Images Image caption 支票在英國仍然有許多人使用。

凡是在銀行開立帳戶的儲戶，大多數人都擁有和使用過支票。拿著有出票人簽字的支票就可以到銀行轉帳，進行存取業務等。

但在數字化的今天，很多人都已經對支票開始陌生，或根本沒有見過支票。年輕一代更是習慣網上銀行或是使用信用卡和手機支付等。

但是，支票並沒有從此廢棄消失。一些地方仍然歡迎使用支票，例如，美國的一些小商店甚至不接受信用卡。同時，一些房東經常要求房客用支票支付。

再看英國，本來英國計劃到2018年逐漸廢除支票，但最後不得不取消這一計劃，原因是找不到一種更可行的替代手段來滿足65歲以上客戶群的需求。

儘管，支票交易金額將會逐漸減少，但英國金融部門估計即使10年之後，支票交易金額仍會高達上億英鎊。

但與此同時，包括荷蘭、納米比亞和丹麥等許多其他國家已經淘汰了支票。

盒式磁帶

圖片版權 Getty Images Image caption 盒式磁帶卻遠沒有消失

許多年輕人可能從未見過盒式磁帶（卡式磁帶）。但對老一輩人來說，那可是他們欣賞音樂、學習外語、甚至自己錄製歌曲的奇妙工具。

把小小的盒式磁帶放入錄音機中，按下播放鍵，就會傳來麥當娜、王子普林斯的美妙歌聲。

當然，跟當今的設備來比，它的音質差強人意。但是，盒式磁帶卻遠沒有消失。不但如此，近年來它還開始越來越受歡迎，正在經歷一個小復興。

這一現象在英美兩國都是如此。例如，英國今年頭7個月就售出35000個盒式磁帶。美國去年的盒式磁帶銷量同上一年相比也增長了23%。

據行業人士說，懷舊可能是磁帶又開始流行的一個原因。同時，跟黑膠唱片相比磁帶更容易攜帶。

圖片版權 Getty Images Image caption 便於攜帶

此外，像埃米納姆（Eminem）、凱莉·米洛（Kylie Minogue）以及其他一些有名藝人近年來又開始選擇發放盒式磁帶音樂也是其走俏的原因之一。

拓麻歌子

你的器材不支持播放多媒體材料 20多年前興起於日本的寵物蛋生命力依然頑強。

拓麻歌子（又譯作塔麻可吉，寵物蛋，英文為Tamagotchis）其實是一種電子寵物，於1996年興起於日本，後來很快風靡全球。

主人需要學會照顧這個電子寵物蛋，要不斷餵飯、餵水，還要為它打掃衛生等。一旦你停止照料，它就會「死去」。

這種寵物蛋一經推出，短短幾年就售出4000萬隻。但後來人們對其熱情大減。但寵物蛋雖然過時，但生命力卻極其「頑強」。

在2010到2017年期間，仍有600萬隻寵物蛋被售出。

去年，製造商還推出了新一代寵物蛋。它從90年代的灰白變成了彩色。

同時，新一代的寵物蛋還可以相互交換數據、結婚、生子等。寵物蛋的粉絲們還成立了網上論壇，成為一個社交群體。他們在一起可以商討自己的寵物蛋的「婚嫁」之事等等。

傳真機

圖片版權 Getty Images Image caption 傳真機並沒有完全死亡，在美國、德國、以色列以及日本等仍然還有數百萬台傳真機在工作。

傳真機的原理是先掃描即將要發送的文件，並把它轉化為一系列黑白點信息，該信息再轉化為聲頻信號並通過傳統電話線進行傳送。

接收方的傳真機接到信號後，會把相應的點信息打印出來，這樣，接收方就會收到一份原發送文件的複印件。

然而，傳真機技術許多年以來一直都沒有任何改進和更新。英國政府計劃NHS醫院到2020年3月停止使用傳真機。

但傳真機並沒有完全死亡，在美國、德國、以色列以及日本等仍然還有數百萬台傳真機在工作。

英國專家庫珀史密斯教授（Jonathan Coopersmith）表示，許多老年人對電腦不熟悉。他們仍然喜歡使用傳真機。對他們來說，傳真機來得更容易，也更便宜。

因此，傳真機雖然在未來使用的人不多，但還不會就馬上消失。特別是在日本，人們認為手寫的，打印出來的文件比電子郵件更珍貴。

而日本新任網絡安全大臣承認，自己從未使用過電腦。