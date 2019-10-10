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中國在兩年前宣佈了一項大膽的計劃，宣稱將超越美國 ，在2030年時成為人工智能科技（AI）及應用領域的全球領先者。

普遍認為，中國的人工智能科技已在許多方面都超越了歐盟國家。但現在，中國試圖成為全球人工智能科技領頭羊的計劃可能會受阻，因為美國開始限制某些中國公司購買在美國開發或製造的AI技術。

美國的理由是，這些中國公司製造了被用於侵犯中國穆斯林少數民族人權的產品。值得注意的是，列入美方黑名單的公司，包括許多中國官方「國家級AI冠軍」，它們包括：

曠視科技（Megvii）：影像識別軟件開發商，有時被稱為世界上最有價值的AI新創公司

科大訊飛 (iFlytek) ：語音識別科技專業公司

海康威視（Hikvision） ： 全球最大的閉路電視（CCTV）系統製造商之一

商湯科技（SenseTime） ：創立於香港中文大學，一家將AI技術服務於智慧城市、交通和教育應用的新創公司

依圖科技（Yitu） ：計算器視覺和語音識別工具的開發商

如同華為之前的遭遇，由於特朗普政府的干預，現在這些公司也面臨重大挫折。部分原因是後者依賴於美國的專有技術。

例如，商湯科技去年與麻省理工學院（MIT）聯盟，建立了共同資助的研究項目。依圖科技最近則與加州大學聖地亞哥分校（UCSD）的研究人員合作，開發了診斷兒童疾病的算法。

圖片版權 Huawei Image caption 但中美雙方在芯片技術的依賴關係並沒有被忽視。

美國的干預還可能危及這些公司吸引外資的能力。彭博社已暗示，曠視科技10億美元的上市計劃可能因此受阻。但也許最關鍵的是，黑名單威脅將切斷海康威視製造監控攝像機所需的計算機芯片和其他組件的供應，其他部份則需要訓練其算法。

中國芯片

美國現在是半導體領域無可爭議的領導者。

無論是來自英特爾（Intel）和輝達（Nvdia）等技術巨頭的中央處理單元（CPU）或圖形處理器（GPU）， 或者來自安壩（Ambarella）和安森美半導體（ON Semiconductor）等較少人知的專門從事AI相關任務的芯片公司，可以說是這些美國公司提供的技術，支撐著中國科技公司的發展。

但中美雙方的科技依賴關係並沒有被忽視。

根據戰略與國際研究中心（CSIS）的報告，目前在中國使用的半導體中只有16％是在中國製造的，但這裏面只有一半是中國公司製造。研究指出，北京的目標是到明年年底將這一數字提高到40％，到2025年提高到70％。

《跨太平洋實驗》（Transpacific Experiment），這本有關中美兩國的科技關係的作者西恩（Matt Sheehan)告訴BBC：「幾十年來，北京一直盼望製造出中國自己的本土芯片。」他說：「實體清單的出現，已將這一期盼不僅變成了中國政府的當務之急，而且成為中國私營企業可能面臨的生死攸關的問題。」

「這並不意味著中國的芯片公司會很快獲得成功。芯片研發是最複雜的科技工程之一，通常需要數十年的內部知識和經驗的積累。」

「但看起來，中國的AI芯片新創公司短期內將不會缺乏現金或新訂單。」西恩說。

最近幾周，華為和阿里巴巴先後推出了專門設計用於高速執行「機器學習」（machine learning）任務的計算機服務器芯片。小米也表示正在開發類似產品。

與此同時，規模較小的中國新創公司已經為其他類型的AI處理器（例如，用於自動駕駛汽車的芯片或用於「智能機器人」的服務器）獲得了數億美元的資金。但美國AI公司的發展也並未停滯不前。不過，總部設在華盛頓的智庫警告說，美國不該認為自己的領先地位固若金湯。

「數據創新中心」在一份報告中說：「美國公司也在開發專門用途的AI芯片。」

「儘管如此，中國資金雄厚的AI芯片初創企業的發展和芯片設計的進步表明，它至少彌合了中美兩國在AI發展上的一些差距。」這份報告還補充說，相比之下，歐盟是該領域的「落後者」。

圖片版權 Megvii Image caption 曠視科技是影像識別軟件開發商，被稱為世界上最有價值的AI新創公司。

國家安全

所有這些都很重要，因為由AI驅動的科技有潛力提高公司的生產力、公民的教育程度和健康，並且軍隊也更有能力發動戰爭。

新美國安全中心的艾倫（Gregory Allen）指出，「中國在商業用途的AI和半導體市場上的成功，與中國的地緣政治力量直接相關。」

「這降低了美國政府向中國施加外交和經濟壓力的能力，並增加了中國軍事和情報界的技術能力。」艾倫還說，「基本上，中國的所有主要科技公司都與中國的軍事和國家安全部門進行廣泛合作，這也是中國法律的要求」。

美國短期內遏制中國的成為AI領頭羊的舉措，或許可能會符合其自身的國家安全和外交利益。但最終，這也可能會刺激中共決心降低中國科技產業對外國合作伙伴的依賴，繼而帶來相關的所有金融和地緣政治後果。