圖片版權 NASA Image caption 1978年，美國宇航局6位女太空人合影。右二是薩莉·萊德

自從人類開始探索太空以來，醫生和相關領域的學者們關注的一個問題是，太空對男宇航員和女宇航員是否"一視同仁"；畢竟在生理上男女是有區別的。

1963年，前蘇聯宇航員瓦蓮京娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova）進入太空，成為第一位女太空人。1983年，莎莉·萊德(Sally Ride)成為第一位進入太空的美國女宇航員。

2019年10月18日，美國宇航局（NASA）的「女子組合」太空漫步宣告成功。

迄今為止，在太空工作過的宇航員全世界總共約564人，其中女性65人。

瓦爾薩·傑因博士（Dr Varsha Jain）在愛丁堡大學MRC生殖健康中心做博士生。作為課題的一部分，她在美國宇航局做兼職太空婦產科醫生，研究太空環境裏的女性健康。

遨遊太空，男女有別？就此她接受了BBC廣播5台採訪。

圖片版權 NASA Image caption 美國第一位進入太空的女宇航員薩莉·萊德（Sally Ride）

太空對男女一視同仁嗎？

一般來說，男女在適應太空環境方面沒有明顯的差別，但細節上還是有不同之處。

進入太空時女性更容易感到暈眩噁心，回歸地球途中男性更容易產生噁心、嘔吐感。

回到地球之後，男性在視覺和聽覺上會出現較多問題。女性沒有這方面的問題，但血壓會出現問題，讓她們犯暈。

目前還不清楚導致這些細微差別的原因，究竟是因為激素方面的不同還是生理上的變化。從長遠來看，找到這些差別背後的原因將有助於加深對地球上的人類健康問題的理解。

圖片版權 NASA Image caption 2019年10月18日，傑西卡·邁爾（左）和克里斯蒂娜·科克順利完成了NASA的「女子組合」太空漫遊，載入歷史

在太空來例假會有什麼問題？

美國宇航局對女性進太空的考慮之一是例假問題。太空旅行有點像野外宿營，事先必須考慮到方方面面，盡量備足衛生用品。

這樣，問題就來了。最開始有關人員估計每周需要100-200條衛生棉條，後來很快意識到不需要那麼多。

實際上絶大多數女宇航員都用口服避孕藥來推遲例假。她們身體都很健康，這麼做沒有問題。

圖片版權 AFP Image caption 瓦蓮京娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova），前蘇聯宇航員，是第一位進入太空的女性。圖為她正凖備升空

在太空上廁所男女有別？

國際太空站裏有兩個廁所，不過工程師們最初設計時沒有考慮到經血的問題。

在太空，尿液不能浪費，而是經過循環再生處理，最後要從中提取飲用水的。女性的經血屬於固態物質，而太空站現有的廁所不會區分固態和液態物質，因此經血裏的水分就不能循環再利用。

在太空如何用水洗漱清潔也有限制，因此女性例假期間的個人保潔在太空就可能成為一個問題。

圖片版權 NASA Image caption 太空站的廁所

太空航行是否會影響生育能力？

目前沒有明顯的證據表明宇航員的生育能力受影響。事實上男女宇航員完成太空航行返回地球後生兒育女的例子很多。

值得一提的是，女宇航員第一次進入太空時平均年齡是38歲。

我們知道宇航員在太空會有遭受輻射的風險，但對於太空輻射如何影響女性生育能力目前一無所知。

已經知道的是，從太空返回地球後，男宇航員的精液和精子數量會減少，但過一段時間就會恢復正常水平。所以，沒有跡象表明這方面有長遠的影響。

NASA很支持女宇航員進太空前冷凍卵子，以防萬一。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國宇航局宇航員凱倫·內伯格（Karen Nyberg）第一次進太空前跟3歲的兒子合影。（英語視頻）

長期太空生活對人體的影響

傑因博士指出，太空旅行會導致人體內出現變化，不分性別，就像加速老化的過程。

比如，宇航員進太空時會出現骨質流失。回到地球之後，即使有各種先進的補救措施和康復項目，還是無法恢復到之前的水平。

骨鈣流失可能導致腎結石和更容易骨折。

另外，在太空缺乏鍛煉，時間長了會導致肌肉軟弱、萎縮。

在太空失重環境下，心臟不需要像在地球引力環境中那樣工作，形狀可能會縮小，而脊柱可能會拉長，回到地球後身高增多幾厘米。

俄羅斯醫學專家發現，10位宇航員在太空生活了幾個月後，腦髓中的灰質和白質明顯減少，而白質的變化屬於不可逆的。至於這種變化對宇航員今後的生活會造成什麼影響目前還無法判斷。