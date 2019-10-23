圖片版權 Getty Images Image caption 年輕人夜裏難以離開社交網絡，可能是因為害怕錯過。

英國一項研究顯示，每天使用社交網絡超過三小時的青少年更有可能晚於晚上11點睡覺，且更可能在半夜醒來。

這項由英國格拉斯哥大學進行的研究指，每三個13至19歲的青少年當中就有一個受影響，而每五個青少年當中就有一個每天有五小時花在使用Instagram、WhatsApp和臉書（Facebook）等社交網絡軟件上。

研究人員表示，13至15歲的青少年可能因為使用手機而導致睡覺時間延遲。

心理醫生則指，睡覺前一小時應該避免使用發光屏幕。

生物鐘發生變化

該項研究對1.2萬名青少年進行了調查，發現要讓他們離開手機可能「非常有難度」，因為這個年齡段正是獨立自主意識越來越強的階段，與朋友保持聯絡成為尤其重要的事。

那些非常頻繁地使用社交網絡（每天5小時或以上）的青少年，在上學日較晚入睡或在非上學日晚於午夜入睡的機率，比每天使用1至3小時的人高大約70%。

此前就有說法指，青少年使用社交網絡的時間正在壓縮他們的睡眠時間，這項研究則再次印證了這一點。此外，睡眠時間不足對精神健康、體重以及學業表現也會有影響。

英國青少年花多少時間在社交網絡上？

每天小時數 男孩（%） 女孩（%） 總體（%） 少於1小時 43.8 22.8 33.7 1－3小時 32.1 31.1 31.6 3－5小時 10.4 17.7 13.9 超過5小時 13.7 28.4 20.8

在這個年齡，睡眠時間本來就已經不足。由於荷爾蒙正在發生改變，很多青少年都會想要晚些入睡，晚些起牀。

研究發表在《英國醫學雜誌》開放式期刊（BMJ Open）上的這項研究，數據是從2015年英國青春期青少年參加的「千禧世代研究」（Millennium Cohort Study）當中的樣本為基礎。

他們被問到，一般在上學日或者周末分別會花多少時間在社交網絡、即時消息網站或應用程序上，同時還會了解他們的睡眠習慣。

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三分之一的受訪者表示，他們每天使用社交媒體少於一小時，而所有受訪者則是平均花一至三小時在社交網絡上。這部分人延遲入睡的可能性是最低的。

女孩子每天在社交媒體上花多於五小時的比例是男孩子的兩倍，而女孩子也會遭遇更多的睡眠干擾。

「不想錯過」

格拉斯哥大學心理學系的霍利·斯科特（Dr Holly Scott）表示，這些發現並不能證明是高強度的社交媒體使用導致了睡眠被干擾，但是它似乎算是「與睡眠搶時間的強大對手」。

「青少年可能躺著不睡，因為他們還不准備睡，然後他們就很難離開社交媒體，因為他們不想錯過。」

不過，斯科特說，社交媒體是非常重要的一種社會互動形式，現今的研究需要更詳盡地了解青少年為什麼使用它，怎樣使用它。

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英國皇家精神科醫學院（Royal College of Psychiatrists）的兒童與青少年學系主席貝納德卡·杜比卡博士（Dr Bernadka Dubicka）指，有抑鬱情緒的年輕人可能「越來越多地在深夜裏依賴社交媒體」。

她說，醫生在討論睡眠和精神健康問題時，應該了解年輕病人使用社交媒體的習慣。

英國皇家兒科與兒童健康學會的馬克斯·大衛醫生（Dr Max Davie）說，高質量的睡眠對兒童和年輕人來說至關重要。

「我們建議年輕人在上牀就寑前至少一小時離開屏幕，讓他們的大腦有時間調慢下來。」

「缺乏睡眠不僅對年輕人的健康，而且對他們與家人、朋友的關係，以及在學業上發揮最大潛能，都可能帶來嚴重的負面影響。」