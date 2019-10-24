BBC新聞鏡像在「暗網」上線 Tor是個怎樣的「洋葱」

英國廣播公司BBC國際部的新聞網站進駐「暗網」，Tor網鏡像周四（10月24日）上線。

BBC的聲明說：「在BBC新聞網遭封禁或限制的國家，受眾現在可以通過Tor網絡獲得BBC國際部提供的新聞。這與BBC國際部為全球提供可信賴新聞的使命相符。」

在無法登陸BBC新聞網國內版、國際版的地方，用戶可以訪問新的暗網鏡像。用普通的瀏覽器無法訪問這個鏡像網頁。

暗網上的BBC新聞網鏡像頁顯示的是國際版，除了英語，還包括阿拉伯語、波斯語和俄語網頁。

由於受播出權限制約，只限於英國的內容和服務，比如BBC iPlayer，不會放到暗網鏡像頁上。

目前，中國、伊朗和越南等國家對BBC新聞網和電視節目實行封鎖。

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Tor什麼？

Tor是一種免費的開放源代碼通信軟件，可以屏蔽使用者的身份和私人信息。這個名字是The Onion Router （洋葱路由器）英文縮寫。

就像一層又一層的洋葱一樣，Tor 也有多重加密，最初是美國海軍研究實驗室設計的，一直接受美國國務院撥款。

Tor 是怎麼遮蔽用戶所在的地點和身份的呢？

簡單地說，這個軟件通過一個千回百轉的迴路鏈線把數據傳到互聯網上，這個迴路線上有若干「節點」，即自願充當聯結點的個人電腦和服務器。

數據在這條鏈線上每跳一步就加密一次，這樣就很難鎖定用戶的上網操作。

在最終接到指令數據的網站看來，這些數據就是來自迴路鏈線上的最後一台電腦，也叫「出口點」，而不是來自上網用戶。

除了讓用戶匿名登陸普通的網站，Tor 也可以被用來託管隱蔽網址，網址後綴是.onion。

到目前為止，Tor 的用戶包括軍方、執法人員和記者，還有希望匿名上網的普通公眾。

圖片版權 Getty Images Image caption 德國去年一宗罪案震驚世界：一對夫婦在暗網上把兒子賣給欒童癖。圖為案犯出庭受審

作為一款強大的工具，它既可以用來抗衡網絡警察和網禁，也很可能被用來從事犯罪活動，比如毒品、違禁藥品、槍支買賣，以及網絡犯罪，比如竊取數碼幣。

但是，與Tor相同的優勢也遭到了惡意行為者或試圖使用槍支，非法毒品或其他違禁品的個人的濫用。

近期曾有報道稱網絡黑客通過操縱Tor瀏覽器，成功地從毫無防備的用戶那裏竊取了大量加密貨幣。

和其他工具一樣，Tor的保密性也被用於惡的目的和活動；暗網上也各種毒品交易、虐童影像分享和其他各種犯罪活動。

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