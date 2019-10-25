圖片版權 Getty Images Image caption 跟蹤軟件可以讓使用者看到被跟蹤者的短信、郵件以及攝像頭等。

艾米（化名）說，她老公似乎對她的一切都了如指掌，包括她和朋友的一些私人聊天細節，比如朋友沙拉幼子的情況。

艾米問老公，他是怎麼知道這一切的？老公總是輕描淡寫地說：「不是你跟我說的嗎？」然後，還會指責她腦子有問題，記不清了。

艾米也在納悶老公怎麼會知道她的一切行蹤呢？

有時，老公會說，他恰巧路過艾米和朋友會面的咖啡館，只是沒有打招呼而已。這一切讓艾米疑神疑鬼，甚至連朋友都不敢相信。

真相大白

就這樣幾個月過去了，終於真相大白。

那是一個萬聖節的周末。艾米一家人來到一個南瓜園。艾米6歲的兒子在地上玩耍，一家人其樂融融。

老公把自己的手機遞給艾米，讓她看他在農場拍攝的一張照片。就在艾米拿著手機看照片的一瞬間，老公手機頻幕上跳出一個提示說：「艾米蘋果電腦的每日匯總報告已經好了，請隨時查閲。」

艾米頓時感到一陣驚悚，她幾乎都無法呼吸。為了兒子，她沉住氣，假裝什麼都沒看見，謊稱自己想去洗手間。

艾米在能夠脫身後的第一時間，到公共圖書館的電腦上查詢老公到底使用的是什麼間諜軟件APP監視自己。這一查讓艾米明白了一切，並不是自己腦子有問題。

艾米老公使用的跟蹤軟件，也叫監視或是間諜軟件。它們功能非常強大。這些監視軟件在網上公開出售。

專家說，這種軟件經常被一些有家暴或控制欲傾向的伴侶來監視其配偶。有了這一裝置，他們就可以閲讀對方的所有信息交流，並掌握對方的一切活動。

同時，全球定位系統（GPS）和攝像頭還可以讓使用者知道被監視人的方位和一舉一動。

被間諜軟件跟蹤人數上升

網絡安全公司卡巴斯基（Kaspersky)說，過去一年，在自己電子裝置上發現這種跟蹤軟件的人數上升了35%。

該公司的研究人員說，截至到今年為止，他們公司的保護技術就偵測到了37532個跟蹤軟件。該公司的專家稱，這還只是冰山一角而已。

卡巴斯基的專家表示，大多數人會保護桌面電腦或手提電腦，但保護自己手機的人實際上並不多。

據卡巴斯基統計，俄羅斯是使用跟蹤軟件最高的國家。

排在間諜軟件使用率前五名的國家：

俄羅斯

印度

巴西

美國

德國

英國則排在第八位。

防範措施

另一家安全公司的專家建議，如果你懷疑自己的手機上有間諜軟件，不妨檢查一下手機上所有的APP，並且使用防毒軟件排查一下。

如果你看到手機上有自己不認識的APP, 最好上網搜索一下，並刪除它。

Eset網絡安全公司的摩爾說，通常來說，只要你不用一款APP，就應將其刪除為好。

傑西卡也是受害人之一。她的前夫經常通過她的手機監視她。即使離婚多年後，她去見朋友時都把手機鎖在車裏，不敢帶在身邊。

BBC告訴你如何避免被跟蹤

看好自己的手機，大多數跟蹤軟件都需要安裝者能夠獲得你的手機

不要使用指紋解鎖，因為你的伴侶可以乘你熟睡之際使用你的指紋。

在手機上加裝安全軟件，例如一些防毒軟件可以偵測到間諜軟件，並會自動清除它。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果你看到手機上有自己不認識的APP，最好上網搜索一下並刪除它。

英國防止家暴的慈善機構Safer Places的傑瑪·湯頓說，許多受害者會長期有心理陰影。

湯頓表示，經過這樣的經歷後，許多受害人把手機和電腦看作是「武器」，一種用於監視他們的「武器」，讓他們不敢信任別人。

「它會影響你的一生。而這種跟蹤軟件數量仍在上升的事實更讓人擔憂，」湯頓說。

前面提到的艾米來自美國。她現在已經離婚，並住在離前夫很遠的地方。

艾米還申請了限制令，阻止前夫直接與艾米聯繫。在涉及兒子的照料問題時，他也必須依照法律，用書信方式進行交流協商。

BBC記者親身試驗

圖片版權 Getty Images Image caption 最好不要用指紋鎖

BBC網絡安全事務記者泰迪（Joe Tidy）花了140英鎊，購買了一款最流行的監視軟件來進行測試。

泰迪是在網上購買的這款軟件，把它裝在自己的工作手機上。他還使用過售方公司所提供的24小時線上技術支持。

這些間諜軟件公司以「監督員工」或是「父母掌控」作為賣點。

包括英國在內的許多國家，在未經過配偶允許的情況下使用間諜軟件是非法的。因此，許多出售間諜軟件的網站都會在其網上登出免責聲明。

但在一次跟售方公司網上溝通時，泰迪直接問他們：「我想把這個軟件裝在我妻子的手機上，需要保密嗎？」

該公司客服人員回答說：「安裝後，該應用程序可以立即以隱藏模式運行。 我很樂意提供幫助。」

英國皇家檢控署（The Crown Prosecution Service）說，目前對此還沒有具體相關法律，但是可以通過《 1997年免受騷擾保護法》等方式來起訴類似的犯罪活動。

艾米說，應該出台更多的法律措施，制止使用這樣的技術。

艾米還表示，雖然這些網站在免責聲明中說：「我們不贊成你監視妻子。」 但他們知道客戶的使用對象，以及這些軟件所造成的真正傷害。