巴黎氣候協議：美國通知聯合國啟動退出程序

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美國已正式通知聯合國，打算退出《巴黎協定》。

這意味著，美國將開啟退出全球氣候變化協定的流程，為期一年。如果成功，正式退出將在2020年美國大選後第二天正式生效，即11月4日。

《巴黎協定》簽署後，目前已有188個國家提交了本國預期減排的國家自主貢獻目標，應對氣候變化。美國奧巴馬政府於2016年4月簽署該協定，並於當年9月表示同意接受協定的約束。2017年6月，特朗普政府宣佈，美國將退出協定。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上月宣佈該計劃時表示，該協議給美國帶來了「不公平的經濟負擔」。

《巴黎協定》承諾，美國和其它187個國家將把全球氣溫升幅，控制在比工業化前水平高2攝氏度的範圍以內，並嘗試將升幅進一步限制在1.5攝氏度以內。

美國總統特朗普做出退出決定令美國成為全球唯一非簽署國。此退出決定促使歐盟高層做出努力使協議保持在正常軌道上。

國際與歐洲事務研究所2018年12月發佈的一份報告顯示，特朗普總統的退出決定對《巴黎協定》造成了「非常嚴重的損害」，為其他國家「效仿」退出的決定提供了「道義和政治上的掩護」。報告列舉出俄羅斯和土耳其，這兩個國家儘管簽署了協議，但都拒絶批准。

美國在可能決定退出的第一天就發佈了正式通知，開啟了美國脫離2015年協議的漫長進程。能否最終退出仍取決於明年美國總統大選的結果。如果特朗普輸了，獲勝者可能改變路線。

但科學家和環保人士擔心，特朗普政府的決定將影響氣候保護的效果。特朗普政府開展了一項針對美國環境的立法工作，被批評人士稱為「摧毀」行動。

圖片版權 zhuxiao45924648 Image caption 世界各地的冰川在融化。

特朗普承諾要把美國變成能源超級大國，並試圖廢除大量污染立法，以降低生產天然氣、石油和煤炭的成本。他將美國前總統奧巴馬的環境治理計劃稱為一場針對美國能源的戰爭。

去年，在宣佈退出《巴黎協定》的決定時，特朗普表示：「大家選我做匹茲堡（Pittsburgh）市民的代表，而不是巴黎市民。我承諾將退出任何不符合美國利益的協議，或重新進行談判。」

但有報道稱，特朗普政府並沒有花力氣重新談判巴黎協議，而是一直等到退出的那一天。

美國為全球帶來了15%的碳排放，但也為發展中國家應對氣溫上升提供了重要資金和技術。

在巴黎達成了什麼協議?

氣候變化，或稱全球變暖，是指工農業排放的氣體對大氣產生破壞作用。《巴黎協議》旨在限制溫室氣體排放導致的全球氣溫上升。

簽署《巴黎協議》的國家同意：

將全球氣溫保持在「遠低於」工業化前2攝氏度的水平，並「努力將其限制在」1.5攝氏度以內

從2050年到2100年，將人類活動排放的溫室氣體限制在樹木、土壤和海洋可以自然吸收的水平

每5年審查一下各個國家對減排的貢獻，使它們能夠應對挑戰