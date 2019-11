瑜伽如何征服世界 你該了解它的好處與風險

圖片版權 Getty Images Image caption 人們對瑜伽的熱情一直有增無減

說起瑜伽,許多人都不陌生。它是起源於印度的一種古老的修煉方法。

自從1960年代瑜伽在西方以及全世界流行以來,它已經成為很多人修身養性、鍛煉健身的一項最受歡迎的運動方式。

由於瑜伽講究身心合一,又能強身保健,人們對瑜伽的熱情有增無減。 同時,它也意味著對瑜伽老師的高需求。

然而, 英國專業健康人士最近發出警告稱,越來越多的瑜伽教練出現嚴重的髖關節問題。

貝諾·馬修斯(Benoy Matthews)是一名理療師。他說,越來越多的瑜伽老師出現嚴重的髖關節問題,其中許多人需要接受手術治療。

馬修斯表示, 最近,他一個月就會接待大約5名出現各種各樣關節問題的瑜伽教練,其中有些人問題已經非常嚴重, 不得不接受手術治療,甚至做全髖關節置換術(total hip replacement)。

而且, 這些人都很年輕, 只有40歲左右。

風險警告

圖片版權 NATALIE GARTSHORE Image caption 瑜伽有許多高難動作,千萬不要和別人攀比。

既然瑜伽有種種益處,為什麼還會讓越來越多的專業瑜伽教練「傷筋動骨」呢?

對此, 馬修斯表示,這可能與人們把疼痛與僵硬相混淆有關。比如, 瑜伽教練在自己練習或授課時出現疼痛,會錯以為這是因為僵硬造成的,因此,不會停下來,而是繼續下去。

馬修斯說, 毫無疑問,練瑜伽有許多好處。但像任何運動一樣,過分或應用不當都會有風險。

每個人的柔韌程度不同,別人能做到的一些動作,不等於你就能做到。最重要的是,知道你自己的極限,要適可而止。

瑜伽教練練傷的另外一個原因還可能跟瑜伽是他們唯一的運動方式有關。因為,有些瑜伽教練覺得,他們天天做瑜伽就足夠了,沒有把它跟其他的有氧運動結合起來。

不僅如此,有些瑜伽教練,特別是新老師,每天上五節瑜伽課, 周末都不休。結果很容易給自己的身體造成傷害。

今年45歲的納塔莉5年前就是這樣撕裂了臀部的軟骨。

與此同時,專家說,長期保持一個瑜伽姿勢也會造成一些問題。

但這不表明瑜伽充滿了風險。它的好處是世界公認的,不然也不會風靡全世界。

瑜伽益處

圖片版權 EPA

習練瑜伽有種種益處,它們包括加速身體的新陳代謝、去除體內廢物、幫助形體修復。

瑜伽能增強身體力量和肌體彈性,讓身體四肢均衡發展。

瑜伽還能預防和治療各種與身心相關的疾病:背痛、肩痛、頸痛、頭痛、關節痛、失眠、消化系統紊亂、痛經、脫髮等。

瑜伽能調節全身系統、改善血液循環、促進內分泌平衡、減壓養心、釋放身心, 達到修心養性的目的。

瑜伽的其它好處還包括能提高免疫力、集中注意力、增加活力以及改善視力與聽力等等。

但關鍵是,一定要在專家的指導下,正確的練習,並且適可而止。

英國皇家理療協會(the Chartered Society of Physiotherapy)專業顧問懷特(Pip White)表示,瑜伽對人們的身心健康有很多益處。

如果你深知自己的能力和極限,並在安全範圍以內練習,你將獲得習練瑜伽的巨大好處。

起源背景與流派

圖片版權 EPA Image caption 印度總理莫迪也是瑜伽愛好者

瑜伽從數千年前起源於古印度,已經得到了不斷的發展、延伸和演變,繼而形成了許多流派和種類。

倫敦大學亞非學院(the University of London's School of Oriental and African Studies ,SOAS)的瑜伽歷史研究員、高級講師馬林森博士(Dr. Jim Mallinson)表示,瑜伽在印度最早是宗教禁慾主義者修煉的一種方式。

雖然現在印度仍有宗教人士利用瑜伽打坐和修煉,但隨著瑜伽的演變,特別是過去100年左右伴隨著全球化的發展,瑜伽也經歷了重大的改變。

倫敦大學亞非學院瑜伽現代史的高級研究員辛格爾頓(Dr Mark Singleton)表示,今天的瑜伽已經融合了歐洲的體操和健身等多種形式,成為了一種混合體。

印度孟買羅納瓦拉瑜伽研究院的院長加爾特(Dr. Manmath Gharte,director of the Lonavla Yoga Institute in Mumbai)告訴BBC,瑜伽的主要目的是要達到身心合一,即人的身體、頭腦、情感、社會和精神和諧地成為一體。

他表示,首先,瑜伽的各種體位會改善人體脊柱、關節和肌肉的柔韌性。

機體柔韌性改善後最終會讓精神受益。如果精神穩定了,就會徹底消除苦難,從而讓你達到內心的祥和。

圖片版權 AFP Image caption 印度98歲的瑜伽教練普創—林奇女士

印度總理莫迪也是瑜伽愛好者。在莫迪的推動下,聯合國從2015年起還設立了國際瑜伽日(International Yoga Day)。

與此同時,印度人也是在20世紀才與世界上其他地區一道開始大規模參與瑜伽運動的。

而來自加爾各答的僧侶斯瓦米·維韋卡南達(也稱辨喜,Swami Vivekenanda)則被視為將印度瑜伽帶到西方的第一人。

維韋卡南達於1896年在曼哈頓編寫的著作《勝王瑜伽》(Raja Yoga),對西方人理解什麼是瑜伽產生了重大影響。

而今天流行的瑜伽種類有幾十種,例如:艾揚格瑜伽(yengar yoga )、阿斯湯伽瑜伽(Ashtanga yoga)熱瑜伽(hot yoga)、流瑜伽(Vinyasa Flow)、哈他瑜伽(Hatha yoga)、反重力瑜伽(aerial yoga,也稱空中瑜伽)、陰瑜伽(yin yoga)以及最近幾年流行的啤酒瑜伽)(beer yoga)、裸瑜伽(naked yoga)等等數不勝數。

此外,瑜伽中一個非常有名的體位,下犬式(Downward Dog),最早在18世紀的文獻中就有過記載。研究人員認為,印度摔跤運動員曾用它作為摔跤練習。