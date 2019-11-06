氣候變化：科學家警告全球面臨氣候危機

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最新一項研究指出，全球正面臨氣候危機。超過11000名科學家認可這項研究。

這項研究基於40年來的數據，指各國政府都未能解決氣候危機。沒有持續深層次的改變，全球將面臨難以言說的人類苦難。

衛星數據顯示，上個月是有記錄以來最熱的10月。而這項新研究稱，僅僅測量全球表層溫度不足以描述全球過熱的真正危險。所以研究者們囊括了一系列數據，他們認為這些代表了過去40年氣候變化的一系列重要指徵。

這些指徵包括人類和動物數量的增長、人均肉類產量、全球樹木覆蓋面積的減少及化石燃料消耗。

但一些領域也有進步。例如，可再生能源顯著增加，風能和太陽能的消耗量每10年增長373%，但仍比2018年化石燃料使用量少28倍。

研究人員表示，這些重要的指標都在朝著錯誤方向發展，並導致氣候出現危機。

主要研究者、悉尼大學學者紐瑟姆（Thomas Newsome）稱：「危機意味著，如果我們不通過減少碳排放、牲畜產量、土地開發和化石燃料消耗等方式來應對氣候變化，其影響可能會比我們迄今所經歷的更嚴重。」

「這可能意味著，地球上有些地方不再適合人類居住。」

這份報告有什麼不同？

這項研究呼應了包括政府間氣候變化專門委員會內的科學家此前警告。研究者呈現了清晰簡單的圖像，裏面有更多指標，可以讓公眾和政府明白，應對不力威脅極大。

這份報告的不同之處在於，雖然情況糟糕，但並非毫無希望。研究人員指出應該立即在六個領域採取行動，或許能產生重大影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 研究人員建議停止開墾土地，恢復森林

這六個領域是：

能源 ：政客們應該徵收足夠高昂的碳排放稅，阻止使用化石燃料。他們應該停止補貼化石燃料公司，實施大規模節能措施，同時用可再生能源代替石油和天然氣。

：政客們應該徵收足夠高昂的碳排放稅，阻止使用化石燃料。他們應該停止補貼化石燃料公司，實施大規模節能措施，同時用可再生能源代替石油和天然氣。 短期污染物 ：包括甲烷、氫氟烴和煤煙。研究人員稱，限制這些污染物排放可能在未來幾十年內讓短期變暖趨勢放緩50%。

：包括甲烷、氫氟烴和煤煙。研究人員稱，限制這些污染物排放可能在未來幾十年內讓短期變暖趨勢放緩50%。 自然 ：停止開墾土地，恢復森林、草地和紅樹林，這些植物都有助於吸收二氧化碳。

：停止開墾土地，恢復森林、草地和紅樹林，這些植物都有助於吸收二氧化碳。 食物 ：研究人員表示，需要改變飲食結構，讓人們多吃植物產品，少食用動物產品。減少食物浪費也很重要。

：研究人員表示，需要改變飲食結構，讓人們多吃植物產品，少食用動物產品。減少食物浪費也很重要。 經濟 ：減少經濟對碳燃料的依賴。

：減少經濟對碳燃料的依賴。 人口：需要穩定全球人口數量，目前每天增長約20萬。

全球抗議有何影響？

來自153個國家的大約11000名科學家贊同這項研究，所有細節都已經在網上公布。

紐瑟姆稱：「我們的排放不斷增長，溫度一直在升高，我們知道這些已經40年了，但還未採取行動。不需要很聰明你就應該知道，這是一個問題。」

由於多次氣候會議都未產出有意義的行動，研究人員感到厭煩。但他們認為，日益增長的全球抗議帶來了希望。

「最近全球關注增加，我們深受鼓舞。政府們在制定新政策，學生罷課，訴訟在進行，草根公民運動在要求改變。」

人口增長問題

控制人口增長的想法極具爭議，聯合國人員也認為該想法太棘手。研究員稱，應該認真探討人口問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 研究員稱，應該認真探討人口問題。

「這當然是一個具爭議性的話題，但我認為考慮到人類對地球的影響，應該探討人口問題。」紐瑟姆說。

「在展示這些結果時，看看一些積極的方面很重要。我們從這些數據中得出更積極的結論是，現在全球出生率略有下降。」