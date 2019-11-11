女性健康：關於陰道你應該了解的五大誤區

圍繞女性性器官存在和流傳著許多誤解，特別是在社交媒體上。美國婦產科醫生珍·岡特（Dr.Jen Gunter)在北美行醫25年。她致力維護女性健康，希望幫助人們消除一些誤解，正確了解和認識女性的這一重要器官。

岡特的最新著作《陰道聖經》（The Virginal Bible）一齣版，就在數個國家成為暢銷書。書中有許多實用性建議，旨在幫助女性了解自身生理，關愛健康。

以下是岡特認為女性應該知道的關於陰道的五大事實：

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內陰和外陰的區別

陰道是由粘膜、肌層和外膜組成的肌性管道，富有伸展性，連接子宮和外生殖器。

你從外面所看到的是外陰（the vulva)，而不是陰道。

岡特認為，使用正確的術語很重要，不要使用委婉用語。

岡特表示，當人們無法用陰道或是外陰這樣的正確詞匯，而必須要用委婉語代替時，本身就意味著它好像是什麼骯髒和令人羞恥的東西。這是不對的。

她指出，描述外陰的醫學術語pudenda來自拉丁語pudet，意思是「令人感到羞恥」。

岡特認為使用這樣的標籤不但對女性情感有傷害，還可能會在看病時產生問題，因為患者可能不知道如何凖確描述病情，由此可能導致得不到正確治療。

陰道可以自我清潔

許多女性因為覺得陰道有味，總是試圖用清潔產品來清洗，中和其味道，這在過去10年以來非常明顯。

根據去年的調查，在北美，大約有57%的女性稱她們會清潔陰道。她們的這一做法還得到了性伴侶的鼓勵。

然而，岡特表示，根本無須清潔陰道。「陰道就像一個能自動清潔的烤箱一樣，」岡特說。

岡特尤其警告那些用有香味的清潔用品灌洗陰道的女性。岡特形容，這樣做就像是讓你的陰道吸煙。

即使只用清水也會打破陰道內脆弱的生態平衡，增加傳染性病的風險。

同時，岡特也不贊成近年來興起的用蒸汽熏陰道的做法。她說，這沒有必要，而且可能會灼傷陰道。

但岡特不反對女性用溫和清潔劑清洗外陰的做法。

如果用肥皂來清潔私處，可能會破壞外陰的酸性保護膜。

更年期女性由於荷爾蒙的改變可能會使私處乾燥，這時，可以使用一點椰子油和橄欖油。

陰道細胞每96小時就更新一次，比皮膚任何其它部位要快得多，因此有較快的癒合能力。

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私處花園

英文中經常把女性私處比喻為女性花園。陰道中含有大量「有益」細菌來維持陰道的健康。

岡特形容，陰道微生物就像是各種細菌共同起作用的花園，來保持陰道生態系統的健康。

陰道內弱酸性的環境，是由有益細菌產生的物質形成的。它可以阻止「有害」細菌生存。

岡特說，這就是為什麼不要用消毒巾擦拭陰道內部的原因，保持陰道內的細菌平衡很重要。

同樣，岡特也建議女性不要用吹風機吹外陰。她說，那裏的皮膚就是要保持濕潤。

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陰毛的作用

岡特注意到，近年來有一種潮流，一些女性喜歡用各種手段把陰毛全部清理掉。這有助於讓陰虱這種寄生蟲「無家可歸」，但是，陰部脫毛也有風險。

岡特說，比如，這可能造成皮膚輕微損傷，嚴重的還可能會造成割傷、擦傷和感染。

如果讓專業人員做臘脫毛處理，一定要注意不要交叉傳染。

如果是自己用剃鬚刀脫毛，要確保做到對剃鬚刀和皮膚的清潔處理，避免感染。

陰部毛髮的作用是一道天然屏障，並對皮膚起保護作用。

更年期的影響

女性在經歷多年月經和生兒育女之後進入更年期，卵巢停止排卵， 機體內雌激素和孕激素水平顯著下降。這些都會影響陰道和外陰。

那些在更年期前曾經濕潤的組織可能會變得萎縮，導致陰道乾燥和性交疼痛。

岡特說，大多數女性可以尋求醫生的幫助，或是自己購買一些無需處方的潤滑劑。

但岡特表示，最重要的是，女性應該了解這些變化，不要默默忍受痛苦。

有一種迷思認為，如果女性在絶經期保持性生活有助於女性私處潤滑。但岡特說，這個結論不是基於良好的研究而得出的。

她說，陰道組織微挫傷容易引發感染。

以上文章是根據岡特醫生接受BBC健康節目採訪改編而成。