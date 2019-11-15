癌症治療：專家提醒慎用草藥香料輔助療法

圖片版權 Getty Images Image caption 姜蒜等香料中所含的化合物可能會干擾癌症治療

姜、蒜、銀杏等都是中國人比較熟悉的香料和調味品。

但最近，醫學專家提出警告說，正在接受癌症治療的病人在考慮用一些草藥產品作為輔助治療時一定先要跟醫生協商。

因為，這些產品中的一些成分可能會干擾癌症正常治療的效果。

「弊大於利」

圖片版權 Getty Images Image caption 草藥製劑或藥丸可能會干擾癌症治療效果

例如，服用大蒜、姜和銀杏製劑和藥丸在晚期乳腺癌治療時，可能會延遲皮膚傷口的癒合。

來自葡萄牙里斯本癌症研究中心的乳腺外科醫生卡多索教授（Maria Joao Cardoso）在參加關於晚期乳腺癌的國際會議上告訴BBC，沒有證據顯示草藥療法或乳霜有任何效果。

卡多索教授提醒患者，如果有懷疑，最好什麼都不用。

此外，她也敦促醫生要更加主動，詢問他們的癌症病人在接受治療時還使用其它什麼藥。

她表示，如果病人希望使用一些輔助性治療，一定要先跟醫生打招呼。這一點非常重要，特別是那些癌症轉移到皮膚的病人。

她還表示，同其他癌症類型相比，這種情況在乳腺癌患者治療過程中更加普遍。

卡多索教授進一步表示，危險在於，許多產品可能會干擾激素療法或化療。

某些產品還會延長血液凝固過程，由此可能導致傷口需要更長時間才能癒合，並留下更多疤痕。

圖片版權 Getty Images Image caption 葡萄柚（也稱西柚，grapefruit）和橙子等可能會影響癌症藥物在體內的分解和吸收

她特別強調以下草藥產品會放緩血液凝固速度，因此會影響傷口癒合：

穿心蓮（green chiretta）

短舌匹菊（feverfew）

大蒜（garlic）

銀杏（ginkgo）

人參（ginseng）

山楂（hawthorn）

七葉樹（horse chestnut）

姜黃（turmeric）

適得其反

卡多索教授表示，病人有病亂投醫是可以理解的，但一定要慎重，不然，很可能不會受益反而受害。

英國癌症研究慈善機構（Cancer Research UK）也在網站上提出了同樣的警告。

同時，英國癌症研究的網站上還提示，在接受癌症治療期間一定要避免食用某些食物和飲品，包括葡萄柚（也稱西柚，grapefruit）和橙子（oranges）。

因為這些食品會影響癌症藥物在體內的分解和吸收。

英國癌症研究慈善機構同時建議，想利用輔助療法的病人一定要先徵得醫生的同意，特別是那些正接受癌症治療的病人。

這一點其實跟卡多索教授的說法是一致的。

英國另一位乳腺癌專家也持相同觀點，奉勸病人千萬不要有病亂投醫。

然而，卡多索教授在參加第五屆晚期乳腺癌國際共識會議（the Advanced Breast Cancer Fifth International Consensus Conference）上肯定了瑜伽（yoga）、正念(mindfulness)、靈氣療法（reiki）以及針灸療法對改善患者生活質量帶來的正面影響。