圖片版權 Matt Cardy/Getty Image caption 英國倫敦自然歷史博物館的卡內基梁龍骨骼化石複製品是根據1878年在美國懷俄明州發現的一套梁龍化石複製的，蘇格蘭裔美國鋼鐵巨頭卡耐基資助了這支考古隊。這類梁龍是人類第一次發現，就用卡內基的名字命名。

物種滅絶，這個詞最容易讓人聯想到的或許是恐龍、猛瑪，似乎離自己、離現在很遙遠。實際上，物種滅絶從未停止發生。

非政府組織世界自然基金會（WWF）說，地球上每年有大約1萬個動物物種滅絶，瀕危動物物種數量翻倍。

WWF承認，每年地球物種滅絶的精確數字很難統計。原因較複雜。

有些物種在一個地區一度絶跡，被認為絶種，但在其他地區不為人知地存活著，後來被發現。

而這種「復活」也許被人發現並記錄在冊，也許無人知曉。

地球生物進化史上曾發生過6次物種大滅絶。

你的器材不支持播放多媒體材料 人類活動給地球留下的傷痕

5億年前，寒武紀末期，約50%動物科滅絶；

3.5億年前，30%動物科消失，包括許多無頜類魚類和盾皮魚類；

2.5億年前，二疊紀末，約40%動物科滅絶；朽木死樹形成現代的煤田就發生在那個時候；

1.85億年前，80%爬行動物消失；

6500萬年前，白堊紀，恐龍滅絶；

1萬年前，更新紀開始，特點是島嶼型物種、大型哺乳動物和鳥類滅絶。

自18世紀中葉第一次工業革命以來，地球物種因人類活動影響而滅絶的現象日益突出。

冰島大海雀、北美旅鴿、印尼巴厘虎、澳洲袋狼、直隸獼猴、高鼻羚羊、台灣雲豹等許多動物物種永遠消失了。

瀕危物種名單上列著四分之一的哺乳動物，千餘種鳥類和數萬種植物。

下面來看看一些永遠消失的和暫時絶跡的動物。

瓦頓小姐紅疣猴（加納和科特迪瓦）

圖片版權 Getty Images Image caption 桑給巴爾的紅疣猴是瓦爾頓小姐紅疣猴的近親。後者從1978年以來就蹤跡全無，沒有任何被正式發現的記錄。

沃爾德倫紅疣猴，別名瓦頓小姐紅疣猴（Miss Waldron's Red Colobus），大約10多年前被認為絶種了。

它們生活在非洲加納和科特迪瓦交界地區，最大的特點是沒有大拇指。

這個種群的紅疣猴性格脾氣溫和，成群而居，通常生活在密林中巨大的樹冠上。

隨著它們賴以生存的原始森林因人類砍伐而面積迅速縮小，這些珍稀猴子的生活習慣被迫改變，更容易受到自然界天敵和偷獵者襲擊，而近親繁殖導致遺傳缺陷，最終導致絶種。

非洲桑給巴爾紅疣猴是瓦爾頓小姐紅疣猴的近親之一，也是非洲最珍稀的瀕危靈長類動物之一，目前大約只有1500隻。

白鱀豚（中國）

Image caption 白暨豚據信是世界上最古老的淡水哺乳動物之一

白鱀豚（Yangtze River Dolphin），又叫白暨豚、白鰭豚、白鰭鯨、白鰭、白旗、白夾、青鰭、江馬、揚子江豚、中華江豚及長江河豚等，是中國特有的淡水鯨類，僅產於長江中下游。

2006年，白鱀豚被宣佈絶種。據信它是世界上最古老的淡水哺乳動物之一。

雖然外形似乎不如海豚流落、優雅，但它的聲納定位系統高度發達，在豚類家族中出類拔萃，無與倫比：它可以精凖鎖定一條魚的位置。

然而，這種優越性卻成了殺死它們的兇手，密集的漁船、集裝箱貨輪、拖網漁船和各種人類活動造成的污染，使得高度敏感的白鱀豚無法忍受，難以生存。

加勒比僧海豹（牙買加和尼加拉瓜之間的小塞拉納島）

圖片版權 Getty Images Image caption 英國諾福克郡海豹保護區的小僧海豹。加勒比海的小島上曾經生活著它的近親。

加勒比僧海豹（Caribbean monk seal）曾經在墨西哥灣、中美洲東海岸和南美洲北部海岸地區出沒。

因為它們的脂肪可以提煉海豹油，所以遭過度獵殺。同時，它們賴以充饑的魚蝦類海生物也因人類過度捕漁而日漸稀缺。

加勒比僧海豹的數量因此銳減，最後被人見到是1952年，在西加勒比海的小塞拉納島，位於牙買加和尼加拉瓜之間。

阿拉巴馬豬趾貽貝（美國）

圖片版權 Getty Images Image caption 淡水貽貝外形更像巨大的蛤。這些是2014年10月在流經布拉格的伏爾塔瓦河中發現的鴨貽貝，屬於瀕危物種。

阿拉巴馬豬趾貽貝（Alabama Pigtoe）原產於美國阿拉巴馬州的莫比爾河，2006年被宣佈絶種。

因外形像豬蹄而得此名的這種貽貝具有過濾污濁河水的功能。但是，河流污染嚴重到超過它們過濾能力時，豬趾貽貝就絶跡了。

它很不起眼，但它的絶種揭示了一個令人震驚的真相，那就是這條河被附近化工廠排出的廢水污染到無以複加的程度。

渡渡鳥（毛裏求斯）

圖片版權 Getty Images Image caption 渡渡鳥成了因人類活動導致物種滅絶的象徵

渡渡鳥（Dodo） 可以說是最著名的、已經絶種的鳥。

它和遠古時代的恐龍一樣，在今天人們的腦子裏成了物種滅絶的同義詞，一種象徵符號。

這種體態有點像鴨子的鳥曾經生活在毛裏求斯的海島上，無憂無慮，沒有任何天敵。

後來，人類登上了這些島。人類和他們帶去的其它動物成了渡渡鳥的天敵，最後導致它們絶種。

據記載，最後一隻渡渡鳥死於1700年代。

大海牛 （白令海峽，阿拉斯加和俄國之間）

圖片版權 Getty Images Image caption 1741年，自然生物學家喬治·斯特拉（George Steller）和探險家維圖斯·白令（Vitus Bering）的探險船在現在的白令島觸礁，意外發現了這個龐然大物。

大海牛（Steller's Sea Cow），又名巨儒艮或斯特拉海牛，是已滅絶的巨型哺乳動物。

自然生物學者喬治·斯特拉（George Steller）1741 年在白令海峽發現了大海牛。他也是已知唯一見過活著的大海牛的生物學家。

大海牛是海牛、儒艮的近親，看著很像，只不過體型巨大，據信可以長到9米長。

因為體格龐大、皮韌脂厚，大海牛成了人類獵殺的目標 - 看來它的肉是美味，有點像杏仁油浸漬的牛肉。

大海牛的絶種比渡渡鳥晚了沒多久，原因主要是人類獵殺和它們的覓食環境發生了巨變。

斑驢（南非）

Image caption 1883年8月12日在荷蘭阿姆斯特丹阿蒂斯動物園去世的阿姆斯特丹斑驢肖像

斑驢（Quagga）之所以絶種，據信就是因為它美得不同尋常。

它來自非洲，前半身像斑馬，斑馬紋，後半身像馬，是純粹的棕色。

為此，斑驢成了搶手貨，被偷獵者四處捕獵，終至絶種。

最後一匹斑驢1883年死於荷蘭一家動物園。

大角鹿（愛爾蘭）

圖片版權 Getty Images Image caption 傳說中的愛爾蘭麋鹿，就是一個巨型版的麋鹿

大角鹿（Irish Elk）又名巨大角鹿、巨型鹿或愛爾蘭麋鹿，是已知體型最大的鹿。

它長得跟現在的鹿差不多，但尺寸巨大，身高2米，兩具鹿角跨度達3.65米。

這種巨型版的麋鹿大約7700年前滅絶，原因很可能是氣候變化和被天敵獵食。

白尾海雕（英國）

圖片版權 Getty Images Image caption 英國白尾海雕被獵殺到絶跡時，歐洲大陸仍有它們棲息之地

白尾海雕（White-tailed Eagle）是少數「死而復活」的絶跡物種之一。它雙翼張開時可達2米寬。

20世界早期，白尾海雕在英國被無情獵殺。

到人類意識到這種海鳥所剩無幾、立法禁止獵殺時，已經為時太晚。

嚴格說來，白尾海雕並沒有絶種，只是在英國被斬盡殺絶，而歐洲大陸還有它們的同族同種在繁衍生息。

後來，英國從歐洲大陸「請」回了白尾海雕。

當然，它屬於幸運的物種。