太陽「壽終正寢」之後人類生存的地球上會怎樣？

圖片版權 ESO / M KORNMESSER Image caption 太陽最終將變成一顆白矮星。

宇宙間萬事萬物，都是有其壽命的，包括我們人類賴以生存的太陽。

根據科學家的計算，太陽最多大約還有50至60億年的壽命。

而科學家最近所發現的一個天文現象，為他們提供了幾十億年後當我們的太陽「壽終正寢」後未來的一瞥。

白矮星

天文學家觀察到一顆巨大的行星圍繞一顆白矮星（white dwarf）在運行。

白矮星通常是恆星在耗盡了核燃料，它的核心就會坍縮成為致密的白矮星。白矮星是低質量恆星演化路線的終點。

恆星在經歷紅巨星階段的末期，它的中心會因溫度、壓力不足以使碳氧元素進行核聚變，從而產生一個致密天體。大部分恆星的演化過程都包含白矮星階段。

天文學家說，這也是他們所觀察到的行星可以在它們所圍繞旋轉的恆星「死亡」，變成白矮星後依然倖存下來的直接證據。

他們把這一發現發表在《自然》雜誌上。

太陽

圖片版權 Getty Images Image caption 太陽系的行星

我們賴以生存的太陽是太陽系中一顆中等質量的恆星。

科學家根據計算認為，最多再有大約60億年，太陽就會膨脹為現有體積的200倍，成為一顆紅巨星（Red Giant）。

隨著太陽的膨脹，它會吞併和摧毀我們的地球，之後，太陽就會變成一個白矮星。

科學家觀測到的這顆白矮星距離我們大約有2000光年，而圍繞它運轉的那顆行星體積大約跟海王星（Neptune）的體積差不多（但也許比海王星大）。

英國華威大學（the University of Warwick）的曼瑟博士（Christopher Manser）說，這顆白矮星的溫度是太陽的5倍，因此，它產生的紫外線輻射也比太陽多得多。

同時，曼瑟表示，白矮星的引力巨大，任何靠近白矮星的天體，例如小行星，都會被強大的引力撕裂。

展望未來

圖片版權 ESO Image caption 科學家是用歐洲在智利的甚大望遠鏡（the Very Large Telescope），觀測到這顆白矮星和這顆行星的。

曼瑟對BBC解釋了他們是如何通過望遠鏡以及計算來估測這顆白矮星和其行星的距離和體積的。

他說，他們是使用歐洲在智利的甚大望遠鏡（the Very Large Telescope in Chile）或叫超大型望遠鏡，觀測到這顆白矮星和這顆行星。

這台口徑8.2米的望遠鏡收集了來自這顆白矮星的光譜，然後再對其光譜進行分析。

曼瑟表示，通過分析光譜中不同的顏色，科研人員可以鑒定白矮星周圍有一顆像海王星或是天王星（Uranus）大小的行星在圍繞著它運轉。

科學家希望能夠對此進行進一步的研究，希望能為未來我們的太陽達到「生命」終點時提供一些信息和線索。

曼瑟解釋說，當太陽達到紅巨星階段，它會不斷膨脹。 屆時，我們的地球將會被吞沒。 水星（Mercury）和金星 （Venus）也不能倖免。

但是火星（Mars）、小行星帶、木星(Jupiter)和太陽系中的其他行星將在其軌道基礎上向外擴張。

隨著太陽失去了質量，它對這些行星的引力也會隨之減小。

最終，太陽將變成一顆白矮星。火星、小行星帶和木星將會圍繞它運轉。在行星運行的過程中，有時，它們也可能被白矮星巨大的引力吸引過去。

而且，一旦太陽最終變成白矮星，它所發出的輻射可能會非常強大，足以能蒸發掉目前正在運行的木星、土星(Saturn)和天王星的大氣層。 最後剩下來的可能只有它們的岩石核心。

不過，希望到那時，地球上的人類早已具備移民到太陽系以外的能力，或是飄蕩在太空中的人造城市中去了。