美國伊朗交換囚犯 華人王夕越被關3年後獲釋

圖片版權 US Embassy Bern Image caption 王夕越獲釋後乘坐瑞士政府的飛機從德黑蘭飛抵蘇黎世，受到美國駐瑞士大使馬克姆蘭的歡迎。隨後他飛往德國的美軍拉姆施泰因基地，接受體檢後回美國。

一名在伊朗被判從事間諜活動的美籍華裔研究員因美伊交換囚犯獲釋，美方釋放了一名被美國關押的伊朗科學家。

2016年在伊朗以"勾結外國政府"的罪名逮捕在伊朗的美籍華人王夕越。

2018年，伊朗幹細胞專家馬蘇德·蘇萊曼尼在芝加哥機場被捕。他被指控試圖向伊朗出口生物材料，違反了美國對伊朗的貿易制裁法。

兩人都否認上述指控。

美國和伊朗都感謝瑞士政府作為中間調解人提供的協助。

王夕越先生乘坐瑞士政府的飛機從德黑蘭飛往蘇黎世，然後飛往德國的美軍拉姆施泰因基地，在回美國前將接受體檢。

伊朗外交部長扎里夫在推特上宣佈了這一消息。他表示，很高興蘇萊曼尼教授和王先生不久將與各自家人團聚。

美國總統特朗普在一份聲明中表示，王夕越被伊朗以從事間諜活動為借口關押。

圖片版權 Javad Zarif Twitter Image caption 伊朗外長扎里夫在蘇萊曼尼獲釋後在推特上發佈了自己與蘇萊曼尼的合照。

特朗普的聲明表示，釋放被俘的美國人對本屆政府至關重要，他將繼續努力工作，將所有被錯誤地關押在海外的公民帶回家。

扎里夫在蘇萊曼尼獲釋後在推特上發佈了自己與蘇萊曼尼的合照。

王先生的妻子曲樺在一份聲明中表示，他們的家庭又完整了。他們的兒子和她已經等待了3年，難以用言辭來表達他們家庭團聚的激動之情。

她對所有幫助實現這一目標的人表示感謝。

王夕越作為研究生就讀的普林斯頓大學在一份聲明中表示，對其獲釋的消息感到欣喜若狂，期待歡迎他回到校園。

兩人分別被指控什麼？

王先生於2016年8月離開伊朗前在伊朗被捕。

此前，他一直為大學論文在伊朗進行學術研究。他被指控試圖為美國和英國的學術機構收集高度機密的文章。他因被伊朗定罪為從事間諜活動被判處10年監禁。

蘇萊曼尼於2018年10月被拘留，罪名是試圖向伊朗出口生物材料，違反美國對伊朗的核計劃貿易制裁法。

上述事件的背景是什麼？

圖片版權 Reuters Image caption 王夕越的妻子曲樺在一份聲明中表達了對家庭重新團聚的激動之情。此照片為王先生一家過去的照片。

在過去2年中，美伊緊張關係明顯升級。

特朗普上台後，美國退出了2015年旨在限制德黑蘭核計劃的國際條約。

德黑蘭一直堅持其核計劃是和平的，但美國對伊朗可能潛在的核武器製造表示擔憂。

特朗普總統還恢復了對伊朗的制裁，導致伊朗貨幣暴跌，通貨膨脹飆升。

伊朗最近受到油價上漲引發的大規模抗議，這與美國的經濟制裁有關。