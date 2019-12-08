英國女子心跳驟停6小時後死而復生創造醫學奇蹟

圖片版權 Reuters Image caption 奧德麗對整個事件沒有任何記憶。

英國女子奧德麗·斯庫曼（Audrey Schoeman）在心臟停止跳動6個小時後生還，醫生形容這是一個「特例」，堪稱醫學奇蹟。

醫生說，這是在西班牙醫學史上有記錄記載的，最長時間的心臟驟停復活的病例。

目前，奧德麗幾乎已經完全康復。她表示，希望明年春天還會繼續自己喜愛的徒步旅行運動。

這到底是怎麼回事？

原來，34歲的奧德麗生活在西班牙的巴塞羅那。上個月她與丈夫一道在西班牙著名的比利牛斯山脈（the Spanish Pyrenees）徒步旅行時遭遇暴風雪，奧德麗出現了嚴重的失溫症（或叫低溫症，severe hypothermia）。

一開始，奧德麗現出現了說話和行動困難， 後來就失去了知覺。

之後， 奧德麗的情況急劇惡化，在等待急救人員到來期間，奧德麗的丈夫羅恩相信妻子已經死亡，不報任何希望了。

因為，當時羅恩已經摸不到奧德麗的任何脈搏，也感覺不到她的呼吸與心跳了。

圖片版權 Reuters Image caption 奧德麗的丈夫羅恩堅信妻子已經死亡了。

當急救人員2小時後趕來時，奧德麗的體溫已經降到18度。

在抵達巴塞羅那瓦爾德西布倫大學醫院（Barcelona's Vall d'Hebron Hospital）時，奧德麗已經失去了生命體徵。

然而，根據搶救奧德麗的阿古多醫生（ Eduard Argudo ）說，當地暴風雪所導致的低溫天氣，既是導致奧德麗出現失溫症，繼而出現心臟停跳的原因，同時也為拯救奧德麗的性命助了一臂之力。

阿古多醫生在一份聲明中表示，奧德麗看上去就跟死去了一樣。

「但是，我們知道正是由於失溫症，奧德麗有復活的機會，」 阿古多醫生說。

阿古多醫生表示，在奧德麗昏迷期間，正是失溫症幫助保護了她的身體和大腦。

當然，阿古多醫生說，奧德麗也為此差點喪命。

阿古多醫生解釋說，如果是在正常情況下（即在正常體溫情況下），出現如此長時間的心臟驟停，一般是必死無疑了。

參與搶救奧德麗的醫生們借助專門醫療設備，先抽換掉奧德麗的血液，然後往血液中充入氧氣，之後再把血液重新注入她體內。

當她體溫升到30攝氏度的時候，醫生用除顫器（defibrillator）讓她的心臟恢復了跳動。這一過程距離從奧德麗丈夫撥叫緊急救援服務時已經有6個小時。

圖片版權 Reuters Image caption 斯庫曼夫婦與救援人員。

奧德麗在醫院中只住了12天就出院了，除了一些行動上和手敏感度等一些小問題外，別的幾乎完全恢復正常。

阿古多醫生表示，他們當時非常擔心任何神經系統的受損，尤其是之前從來沒有過心臟驟停如此之長的先例。

奧德麗在恢復健康後表示，她對在這6個小時當中所發生的事沒有任何記憶。

「我真不知道到底發生了什麼事，只知道醒來後躺在重症監護病房裏，」奧德麗說。

但是，奧德麗表示，自那之後她試圖閲讀有關失溫症的一些信息。她表示，自己能活過來真的令人難以置信。

她同時表示，自己非常幸運，她向參與搶救她的醫護人員致以敬意。

她說，這好像是個奇蹟，但是，這一切都歸功於救治她的醫生們。

奧德麗說，今年冬天自己不會再到山中徒步旅行了。

「但是，我希望明年春天我們將可以再去徒步旅行。我不希望讓這次的經歷給我喜愛的徒步旅行運動帶來任何影響，」她說。