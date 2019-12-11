辣椒：令人痛並快樂著的食物為何風靡全球？

圖片版權 PuckerButt Pepper Company Image caption 這種卡羅來納死神辣椒生長在南卡羅來納，號稱是世界上最辣的辣椒。

去年，一名男子被送到美國一家醫院的急救室，當時該名男子的症狀是頭部和頸部劇烈疼痛，並伴有幹嘔。

醫生迅速給這名男子作了CT掃描、尿檢、測量血壓等一系列的檢查，最後得出結論是，他並不是中毒或是感染了什麼神秘的疾病。原來，這是他吃了世界上最辣的辣椒所導致的。

這種辣椒號稱卡羅來納死神（Carolina Reaper），它比墨西哥的哈拉貝紐辣椒（ jalapeno pepper）辣度高出275倍。

這名34歲的男子在參加一項吃辣椒比賽時，決定「嘗試」一下卡羅來納死神， 結果就出現了以上的狀況。

辣椒導致他大腦動脈血管狹窄，因此齣現霹靂性頭痛。幸運的是，當辣勁過去了，他的症狀出現緩解，一切都恢復了正常。

圖片版權 Getty Images Image caption 吃辣椒比賽越來越流行。

雖然這可能是一個極端例子，但是，全世界有數百萬，甚至上億人經常食用辛辣食品，無辣不歡。

吃辣椒時，我們會感到舌頭和口腔的劇烈灼熱感，或是產生胃痛。當然，有時還會產生更嚴重的後果。

但是，人們為什麼對食辣如此熱衷呢？

這也許不是一句話就能解釋的。首先，人類食用辣椒的歷史已經有數千年了。

而全球生產辣椒的數量也在日益增長，從2007年的2700萬噸上升到2018年的3700萬噸。

進化本能？

根據市場調研公司 IndexBox的數據顯示，我們每個人去年平均吃掉近5公斤的辣椒。如果按每只辣椒平均重20克的話，意味著250隻辣椒。

Image caption 從上到下，最辣辣椒排名。左邊為辣椒種類；右邊為辣度。測量辣椒辣度單位為史高維爾指標（Scoville heat unit)。讀數越高越辣。

而從國家來看，有些國家似乎更能吃辣。

例如，在土耳其，人們平均每天吃掉86.5克辣椒，佔世界首位。墨西哥為50.95克，排在第二位。

人們為什麼這麼喜歡吃辣呢？

這裏的原因很複雜，可能與人類尋求刺激的心理以及與進化本能的博弈有關。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年，全球辣椒產量高達3700萬噸。

聰明的辣椒

辣椒中含有辣椒素，辣椒素決定辣椒的辣度。在辣椒進化過程中辣椒素也在不斷演變。

科學家發現，辣椒正在隨著時間的推移變得越來越辣。 辣椒植物這樣做是希望阻止被昆蟲和哺乳類動物吃掉。

然而，即使這樣，並沒有阻礙鳥類吃食辣椒植物。

圖片版權 Getty Images Image caption 鳥類不怕辣

美國亞利桑那大學研究人員發現，哺乳動物的消化系統能夠分解種子，並阻止其發芽。

但鳥類就不同了。種子可以經過它們的消化道絲毫無損，鳥類的糞便可以幫助辣椒種子發芽，長成新的植物。

辣椒中的辣椒素似乎成功地阻止了哺乳類動物，但為什麼卻對人不起作用呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 杭州的吃辣椒比賽。

人類在進化過程中，往往把苦味跟有毒聯繫起來，它是人類進化生存機制的一部分。

但是，人類卻是唯一吃辣椒的哺乳類動物，原因何在呢？

一種理論是， 辛辣食物有抗菌（antibacterial）和抗真菌（antifungal）的特點。

人們意識到辛辣食物不容易腐爛。

風靡全球

這一假設是由美國康奈爾大學的生物學家詹妮弗·比靈（Jennifer Billing）和保羅·謝爾曼（Paul W.Sherman）於1998年提出的。

他們分析了來自36個國家上千種傳統肉食菜譜後發現，越是熱帶國家所使用的香料和辣味調料越多。由於天氣原因，熱帶國家的食品更容易變質。

圖片版權 Getty Images Image caption 我們祖先愛辣或許跟怕自己食物中毒有關。

兩位研究人員解釋說，越是天氣炎熱國家，肉菜食譜中所用的辛辣調料種類越多。而溫度比較涼爽的國家只用幾種香料，或是根本不用。

這些熱帶國家包括：泰國、菲律賓、印度、馬來西亞等。而像瑞典、芬蘭和挪威則正好相反，他們用辣較少。

謝爾曼說：「我相信食譜記錄了我們與寄生蟲之間共同進化的歷史。微生物正在與我們爭奪相同的食物。」

謝爾曼補充說，我們對食物進行曬乾、烹調、煙熏、醃製以及添加辣椒等香料都是防止我們食物中毒的手段。

另一名食品專家奧康納（Kaori O'Connor）還提供了另外一種解釋。

圖片版權 Getty Images Image caption 土耳其是辣椒消費大國。

她表示，幾個世紀以來，就像甘蔗和土豆一樣，辣椒也不被歐洲人所知。但自從歐洲探險者抵達美洲，打開商路以後，辣椒就開始傳遍了全世界。

歐洲探險者把辣椒帶回了歐洲。

全球各地的人們也很快接受了這種刺激味道，包括中國、印度和泰國。

奧康納表示，在那之前歐洲的食品味道可能很平淡單一，辣椒就像糖一樣提高了食品的味道。

心理刺激

但是，還有一種理論認為人們之所以愛吃辣椒跟追求刺激的心理有關， 就像今天我們喜歡做過山車和跳傘這樣的驚險運動一樣。

圖片版權 Getty Images Image caption 辣椒之所以辣食為了避免被吃掉。

這一理論是由美國賓西法尼亞大學心理學教授羅津（Paul Rozin) 提出來的。

正如前面所說，絶大多數的哺乳類動物是不吃辣椒的。

根據羅津的試驗，人們不斷嘗試吃最辣的辣椒，直到他們受不了為止。

同時，羅津教授讓接受試驗的人們選擇自己最喜歡的辣椒，他們往往選擇自己所能忍受得了的最辣的辣椒。

羅津教授表示，我們的大腦意識到我們其實沒事，儘管我們身體已經出現了被辣得受不了的反應。

這就好比我們喜歡看恐怖片一樣。

圖片版權 Getty Images Image caption 我們喜歡食辣是為了追求刺激嗎？

男女有別

生活中，有人特別能吃辣，另外一些人就不行。當然，這其中的原因各有不同。

但就男女性別而言，男性似乎更嗜辣。

食品專家伯恩斯（Nadia Byrnes）就兩性對辛辣食物的反應進行了研究。

她發現，男性更受外部因素的驅使。他們通常會選擇更辣的辣椒。

與此同時，女性更注重辣椒本身給自己身體帶來的感性衝擊。

比如，伯恩斯觀察到，在墨西哥辣椒的消費量與力量、膽大以及男性個性特徵緊密相連。