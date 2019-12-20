圖片版權 Getty Images Image caption 公共充電站的USB接口有可能被植入病毒軟件

在擁擠繁忙的機場和車站，突然手機沒電了；身上也沒有充電寶。正懊惱時，眼前一亮，不遠處發現有公共充電插座，而且是帶USB接口那種。

欣喜之餘，也許很少有人會問自己，這樣充電是不是安全。

簡單說：不一定。潛伏在公共充電USB接口裏的危險名叫「juice jacking」，字面意思是「電池偷竊」，是指通過在USB充電端口的病毒軟件侵入受害者的手機或其他智能設備。

使用公共場所的USB充電站，如果你不設防，心懷叵測的黑客就可以通過這個USB端口偷偷把病毒軟件加載到你的智能設備上，你的個人信息和敏感數據立刻就落入犯罪分子之手，而你還渾然不覺。

網絡安全專家多年以來就一直在呼籲關注這個隱患，建議使用USB安全防護套。

圖片版權 Getty Images Image caption 左邊的更安全，右邊的最好跟USB安全套一起用

傳播病毒

Juice Jacking 這個詞是2011年誕生的，2016年美國聯邦調查局（FBI）發佈相關警告，就用了這個詞。

也許公眾太大意，沒把這個危險當回事。2019年11月，美國洛杉磯司法當局再次發佈嚴峻警告，提醒公眾盡量避免使用公共場所的充電站。

專家認為，這個安全隱患還沒有引起足夠重視。

網絡安全專家解釋說，在公共充電站端口做手腳太簡單了，根本不需要複雜的硬件軟件。

美國科技諮詢公司OODA 2018年警告說，許多用戶淪為無辜的受害者，毫無戒備地讓病毒軟件通過公共充電站的USB接口侵入自己的智能手機。

圖片版權 PortaPow Image caption USB保護套可以確保充電時沒有數據傳輸，減少數據被盜、病毒感染設備的機會

全球現象

桌面電腦和手提電腦在網絡黑客襲擊中首當其衝，安全防禦也日益成熟，而手機正在成為主要攻擊目標。

網絡安全公司卡斯珀斯基實驗室（Kaspersky Labs ）的數據顯示，2018年有記錄的移動設備病毒攻擊案例共1.165億起，2017年是6640萬起。

這個公司發現，亞洲、中東或非洲的用戶最容易中招。2019年頭3個月，在巴基斯坦，安裝了它的移動設備防毒軟件的用戶中37.5%受到病毒軟件攻擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 黑客設置的誘餌。沒帶充電線？這兒有。

USB安全套

當然，電子設備的防毒免疫也不難。就像安全套可以預防艾滋病毒傳染，USB保護套可以防止病毒軟件通過機場、車站的公共USB充電口潛入你的手機或電腦。

更保險的當然是不用USB充電接口，直接用電源插座。

跟預防流感一樣，還有其他不少自我保護的方法：

出門前充足電；

出門帶一塊備用電池；

買個USB「安全套」；這個小裝置可以在你充電時阻止數據傳輸；

圖片版權 Getty Images Image caption 惡意軟件仍是網絡罪犯針對移動智能設備作案時最心儀的工具

病毒軟件

另外，網絡攻擊也不一定非通過公共USB充電站。

專家們認為，黑客最喜歡的武器還是帶有病毒的應用軟件。這些惡意軟件一般都潛伏在第三方軟件下載平台。

另一種偷襲手段叫「病毒廣告」（malvertising），意思是在網上廣告鏈中插入病毒軟件，用戶點開帶病毒的廣告時就中毒了。

其他還有通過手機短信傳播的惡意網頁或鏈接。

節假日期間是流行病爆發危險期，這似乎也適用於Juice Jacking。出門旅行，不但要防範感染各種疾病，還要給手機和其他需要充電的智能設備做好防疫。