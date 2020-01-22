英國發現新免疫細胞療法有望「通殺」癌症

圖片版權 Science Photo Library Image caption 這種新免疫療法可以治療廣泛的癌症。

想象一下如果未來有一天，所有的癌症都能被你自身的免疫系統所攻克，那該有多好！

或許，這已經並非夢想，因為，科學家說，我們人體自身免疫系統有可能成為未來治療所有癌症的新方法。

英國卡迪夫大學的研究小組找到了一種可以殺死前列腺癌、乳腺癌、肺癌以及其他癌症的新方法，這種方法叫做免疫療法。

這一研究結果發表在《自然免疫學》雜誌上。

雖然，目前這一療法還未在任何病人身上進行實驗，但是研究人員說它具有「巨大潛力」。

專家們表示，儘管該研究還處於早期階段，但他們對此已經感到十分興奮。

免疫系統

圖片版權 Science Photo Library Image caption T細胞攻擊癌細胞

我們自身的免疫系統是人體抵抗各種感染的天然防線。當然，這其中也包括攻擊癌細胞。

科學家在尋找免疫系統能夠自然攻擊癌症新方法的過程中發現，人體血液中的免疫細胞T細胞，會自動掃描所有人體細胞，以識別哪些可能是對人體的威脅，以便能及時消除它們。

研究人員之一斯韋爾教授（Prof Andrew Sewell）對BBC表示，這一發現將使癌症病人都將有機會得到T細胞免疫療法的治療。

而在這之前，沒有人相信這會成為可能。

這一發現可以開啟未來癌症治療的新篇章，即用人體自身的T細胞來殺死多種不同的癌細胞。

免疫治療原理

如何利用T細胞來治療癌症呢？

T細胞表面的特異性受體（receptors) 能夠讓它們「觀察到」人體細胞的化學水平，以識別異常情況而採取行動。

卡迪夫大學的研究人員在實驗中發現，T細胞和其特異性受體可以找到和殺死癌細胞，其中包括肺癌、皮膚癌、血癌、腸癌、乳腺癌、骨癌、前列腺癌、卵巢癌、腎癌以及宮頸癌。

而與此同時，這種療法不會損害正常細胞。研究人員仍在研究T細胞到底是如何做到這一點的。

T細胞特異性受體還與MR1分子相互作用，而我們人體每一個細胞表面都有MR1分子。

據信，MR1分子會提醒T細胞，癌細胞中新陳代謝的異常。

研究人員道爾頓（Garry Dolton）對BBC表示, 這是同類研究中的第一個，以前沒人這樣做過。

意義重大

圖片版權 Getty Images Image caption 乳腺癌是女性癌症的主要殺手。

其實，T細胞癌症療法已經存在，癌症免疫療法的進展一直是該領域最令人興奮的消息之一。

其中，最有名的例子要數CAR-T細胞免疫療法，或叫嵌合抗原受體T細胞免疫療法。

它是一種通過對病人自己的T細胞進行基因修改，經過修改後的T細胞具備找到和摧毀癌細胞的能力。

CAR-T療法效果相當驚人，它可以使某些晚期癌症患者從絶症轉為徹底好轉。

然而，該方法只對一些特定的癌症起作用，而對許多能夠形成腫瘤的"實體癌"則效果不佳。

但研究人員說，有了T細胞特異性受體就不一樣了，這就好比是找到了一個通向癌症治療的"通用"療法。

T細胞受體療法是如何起作用的呢？

首先，需要抽取癌症病人的血樣，之後，再分離血樣中的T細胞。

T細胞經過基因修改後，成為具備能夠尋找癌細胞能力的T細胞特異性受體。

該T細胞特異性受體可以在實驗室大量複製和繁殖，之後再注回病人體內。

目前，這一實驗只在動物身上以及實驗室中進行，如果開始在人體上進行還需要更多的安全測試。

專家反應

瑞士巴塞爾大學的有關專家表示，這一研究結果具備「巨大潛力」，因此令人感到十分興奮。

但他們同時表示，目前就稱它可以治療所有癌症還為時過早。

英國曼徹斯特大學的免疫學教授戴維斯（Daniel Davis）表示，這是一項非常基礎的研究，與實際藥物還有一段距離。

但他同時表示，毫無疑問，這一發現令人振奮。

他說，它既可以增進我們對免疫系統基本知識的認知，又可以用於研製未來新藥的可能。