Image caption 美國Inovio實驗室的科學家

一種全新致命病毒。迅速導致數以萬計的人感染。醫護人員束手無策。沒有疫苗。

不過，不幸中的萬幸是，現代人類已經不是第一次面對上述這種突發疫情了。

僅在過去5年中，全球各地就接連出現過埃博拉（Ebola），茲卡（ZIKA），中東呼吸綜合症（MERS）以及暫時被命名為「2019-nCoV」所謂新型冠狀病毒等多宗大規模疫情。

迄今為止，新型冠狀病毒已感染數萬人，並導致數百人死亡。

空前研發速度

然而，與過去疫情發生之後疫苗研發週期往往需要數年時間的情況不同，這次新冠狀病毒疫苗的研發工作在新病毒並確認之後短短數小時就開始了。

在這次疫情暴發初期，中國官方就迅速確認並公布了病毒遺傳密碼。有了它，就有助世界各地的科學家盡快確定病毒起源、病毒變異、疫情暴發過程，以及如何保護人類等訊息。

與此同時，科技進步與各國政府對防控重大疫情的關注，也意味著醫療科研機構能夠有財力物力支持，在發現新病毒的第一時間開始疫苗研發工作。

Image caption 實驗室培養病毒疫苗原材料的細菌

在美國聖地亞哥（San Diego）的Inovio實驗室，科學家們正在利用一種DNA新科技研發一種暫時命名為「INO-4800」的新疫苗。科學家們計劃今年夏初開始疫苗的人體臨牀實驗。

DNA測序科技

Inovio實驗室研發部門資深副主任博洛德里克（Kate Broderick）表示：「一經中方提供病毒遺傳密碼，我們前後約3小時就通過實驗室電腦軟件設計好了新疫苗。」

「我們的遺傳基因藥物疫苗是全新的，因為它可以利用對病毒DNA的測序來開發出專門針對病毒DNA中的某個特定部分，讓人體免疫系統最可能作出有效防禦反應的疫苗。」

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「也就是說，讓人體細胞變成疫苗生成地，自動增強人體自然抗禦外來病毒的反應能力。」

Inovio實驗室說，如果人體臨牀實驗成功，新疫苗可能「在（2020）年底之前」就可以進入批量生產。

當然，現在預測疫情到那時已經結束還為時過早。不過，如果Inovio按計劃實現目標，那就很可能創下世界研發疫苗最快紀錄。

中國上一次發生大規模疫情，是2002年的薩斯（SARS 非典）。當時科學家們等到疫情基本結束才開始研發疫苗。