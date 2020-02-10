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新型冠狀病毒肺炎死亡人數仍在上升，此次疫情危機中虛假的信息和陰謀論已成為對抗病毒的一大挑戰。

世界衛生組織警告，一些惡意挑釁的帖子和陰謀論影響應對新型冠狀病毒疫情。

截至周一（2月10日）上午，新型肺炎在全球已經有超過4萬人確診，其中大多數感染者在中國湖北，目前病毒已經導致900多人死亡。

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世衛警告

世界衛生組織總幹事譚德塞對記者表示，錯誤信息讓世衛人員工作更加艱難。

「人們必須能接觸到凖確的信息，來保護自己和他人，」譚德塞說。他認為，關於新型冠狀病毒的錯誤信息「給公眾造成疑慮，傳播恐慌情緒」。

「世界衛生組織不僅在與病毒作鬥爭，我們還在與破壞我們應對疫情的錯誤信息和陰謀論鬥爭。」他說。

「就如《衛報》今日頭條說得一樣，關於冠狀病毒的錯誤信息可能是最具傳播力的。」

《衛報》評論版塊發表的這篇文章由流行病學家庫哈爾斯基（Adam Kucharski）所寫。庫哈爾斯基認為，打擊網絡謠言的最好方法是「像對待真正的病毒一樣對待他們」。

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崔天凱駁斥指控

此前有傳聞稱，新型冠狀病毒來自武漢病毒研究所。許多賬號引述兩篇《華盛頓時報》報道，，報道引述了同一名以色列前軍事情報官員的指控。

但兩篇報道都沒有提供相關證據，而文章中的以色列情報官員也指出目前「沒有證據或跡象」顯示，武漢病毒研究所曾經發生這種洩漏。

BBC向《華盛頓時報》查詢，但未獲回復。

美國參議員科頓（Tom Cotton）早前質疑病毒由武漢病毒研究所洩露，並可能是中國生物戰的一部分。中國駐美國大使崔天凱周日（9日）接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時回應，這種指控"瘋狂至極"。

崔天凱說：「我認為很多東西我們都還不清楚，中國和美國乃至全世界的科學家都在盡力對病毒做更深入的了解，但是挑起質疑、謠言並傳播非常惡劣和危險。這會煽動種族歧視、仇外情緒，所有這些都會阻礙我們打擊病毒的共同努力。」

崔天凱還說，很多人說病毒可能來自中國或美國的軍事實驗室，「我們怎麼能相信這些瘋狂的說法？」

假新聞

最近幾周，全球都有許多關於新型冠狀病毒肺炎的虛假消息在廣泛傳播。

例如，俄羅斯第一頻道就曾在晚間黃金時段新聞節目Vremya播放冠狀病毒陰謀論。在一個片段中，主持人將新型冠狀病毒與美國總統特朗普聯繫起來，稱美國情報機構或製藥公司謀劃了這次疫情。

英美小報媒體還報道了這樣一個陰謀論，報道將病毒與一名中國女子喝蝙蝠湯的視頻聯繫在一起，稱視頻是在疫情爆發的武漢拍攝。

但是這則視頻拍攝於2016年，而且是在西太平洋的帕勞拍攝的，並不是在中國。