立掃把挑戰：雞蛋、春分和假消息又讓我們陷入了一次社交媒體狂歡

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這是社交媒體上成千上萬人玩起來的挑戰遊戲，但是它背後那些所謂的科學根據都是無中生有。

這場所謂的「#broomchallenge」（#立掃把挑戰）吸引全世界的網民拍下自己家的掃把在沒有支撐之下豎立起來的照片。

很多人說這樣做的靈感是來自美國太空總署（NASA），指掃把直立不倒背後的原因是一種宇宙的引力和天體現象。

「NASA說，今天是唯一一天掃把可以自己直立不倒，因為有上拉的引力，」美國一名網友周一（2月10日）在推特（Twitter）上發帖並附上一條被觀看數百萬次的影片，有大量網民模仿。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @mikaiylaaaaa Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt — mk (@mikaiylaaaaa) 2020年2月10日

不過，太空總署卻似乎並沒有就地球引力對掃把的影響發表過任何公開聲明。

不管一些社交媒體網友怎麼說，自己站立不倒的掃把與天體是否呈一線排列、滿月或者引力都沒有任何關係。

圖片版權 James 'David' Burke Image caption 巴巴多斯的一名網友在臥室裏嘗試了「立掃把挑戰」他說：「掃把到現在還在那裏立著呢。」

那這樣的謠傳，到底是怎麼產生的？

今年最早使用「#broomchallenge」這個話題標籤的是一些墨西哥的網友在2月4日左右用起來的，最早標籤了NASA的帖文是巴西的一個推特網民。

事實核查網站Snopes指出，掃把挑戰在過去就曾經流傳過，上一次是在2012年2月。它其實就是另一個版本的豎雞蛋把戲——有人將它說成是與春分節氣有關的現象。

在春分和秋分日，地球的南北兩極剛好與太陽的距離相等，意味著這一天地球表面的每一個點都是晝夜平分。

2012年3月美國有線電視新聞網（CNN）的一個電視廣播節目（現在已經被上傳到YouTube）中，氣象專家查德·邁爾斯（Chad Myers）解釋說，在任何時間都有可能將一把掃帚或者一個雞蛋豎立起來的，跟春分沒有關係。

「只要你將雞蛋豎著的時間足夠長，蛋黃就會流到底部，然後重心就會轉移到那裏了，」他說，「低重心能夠讓一輛賽車跑得更快，也能讓掃帚直立不倒。」

「派對把戲」

牛津大學的天體物理學家貝基·斯密瑟斯特博士（Dr Becky Smethurst）向BBC表示，她對這種虛假信息在網絡上的流傳感到難以置信。

「掃把直立不倒本身不是什麼了不起的事情，就是個不錯的派對把戲。」

「掃帚的底部寬，所以角度對的話就能直立不倒。」

「我們一年到頭都感受著同樣的引力，不管是不是春分，地球的傾斜度永遠不是一般物體平衡不倒的原因。」

「哪怕地球傾斜得再厲害，都不會有區別。」

「我今天在社交媒體上看到這個的時候，對於這種謠言傳播的程度實在是難以置信。」

「它顯示了社交媒體信息核實和使用科學界可信消息源的重要性。」

就像其中一個推特網民在評論裏說的：「你的掃帚在全年任何一天都能夠直立不倒，NASA沒有說今天有特別不一樣。」

而工作地在洛杉磯的氣象學家科裏·史密斯（Cory Smith）則選擇用一種更幽默的方式評論此事。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @wxcory Did you know that due to the gravitational force NASA says you will be able to stand using both legs tomorrow? #nasa #broomchallenge pic.twitter.com/a2etEMFxvh — Cory Smith (@wxcory) 2020年2月11日

在解釋這種誤解的時候，他還從中看出了積極的一面。

他向BBC表示：「看到人們相信這種虛假的說法，雖然令人洩氣，但是它仍然可能是一個好玩的社交媒體挑戰遊戲，也是一個不錯的小實驗，讓人可以討論物理和重心的問題。」

這不是NASA第一次被捲入社交媒體的虛假信息事件。2016年，1700萬人在臉書（Facebook）上觀看了所謂的國際空間站畫面直播。

不過，經太空總署確認，那是來自以往任務中的太空漫步畫面。

BBC已向NASA發出過置評請求。