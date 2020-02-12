野生動物攝影大賽：地鐵老鼠為食而戰 斬獲人氣大獎
鳥為食亡，人為財死，鼠為食戰。倫敦地鐵老鼠今年似乎借了鼠年大運，兩隻老鼠不顧臉面為一片餅屑廝打，那場面居然奪得野生動物攝影賽大獎。
獲獎攝影師山姆·羅雷（Sam Rowley） 承認自己對老鼠有深切的好奇，不惜在倫敦地鐵站台上連日等候，給這些灰不溜秋、顏值無法恭維的鼠類拍照。
有一天晚上，他的鏡頭裏出現了這幅場景：兩隻老鼠為乘客掉落的一片食物開打，全身心投入地爭奪夜宵。
羅雷因這幅作品獲得年度最佳野生動物攝影師大賽LUMIX人氣大獎（LUMIX People's Choice）。
人與鼠的緣分？
野生動物攝影大賽（WPY）由英國自然歷史博物館主辦。去年一眾參賽作品中狐狸和土撥鼠的「生死瞬間」淘汰了所有對手贏得大獎。主辦方把進入決賽的候選作品交給公眾評判，選出人們心目中的最佳，頒發LUMIX人氣大獎。
「老鼠打架」以2.8萬張選票贏得「其他候選作品中的最佳」稱號。
也許羅雷的執著感動了老鼠和觀眾。他連續多日在倫敦市中心一個地鐵站的站台上，肚皮貼著水泥地面，捕捉地鐵老鼠的各種姿勢和動態。
獲獎作品上這兩隻老鼠本來各忙各的，但同時發現了那片誘人的食物碎片，於是用肢體語言交流了一下美味該歸誰。
短暫交鋒之後，它們也不戀戰，又分道揚鑣。至於夜宵落入誰口，現在也不清楚。
羅雷在布里斯托工作，是英國廣播公司自然歷史節目攝製組員工。
他出生在倫敦，城市野生動物攝影發燒友。一個原因是他相信城市野生動物和人類共享一個時空。
那些動物求生意志之頑強、技能之高超，也令他深感入迷。
地鐵老鼠擊敗的其他對手
LUMIX人氣大獎其他進入決賽的作品也很精彩，或扣人心弦，或溫情暖心，或悠遠恬淡，或令人惻隱。
演出前在幕後傷神的拳擊手猩猩、跟護林員賣萌的黑犀牛寶寶、臥在雪中與背景融為一體的白色北極麋鹿、合力拼殺亞馬遜巨蟒的美洲虎母子，魅力都不敵老鼠打架。
2020年WPY大獎的評選正在進行，評選結果10月揭曉。
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