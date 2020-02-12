圖片版權 Sam Rowley/WPY Image caption 沒錯，就是這兩隻老鼠，攝影師山姆·羅雷（Sam Rowley）連著5個晚上在倫敦地鐵站台上盯著，終於等到你們......開打了。

鳥為食亡，人為財死，鼠為食戰。倫敦地鐵老鼠今年似乎借了鼠年大運，兩隻老鼠不顧臉面為一片餅屑廝打，那場面居然奪得野生動物攝影賽大獎。

獲獎攝影師山姆·羅雷（Sam Rowley） 承認自己對老鼠有深切的好奇，不惜在倫敦地鐵站台上連日等候，給這些灰不溜秋、顏值無法恭維的鼠類拍照。

有一天晚上，他的鏡頭裏出現了這幅場景：兩隻老鼠為乘客掉落的一片食物開打，全身心投入地爭奪夜宵。

羅雷因這幅作品獲得年度最佳野生動物攝影師大賽LUMIX人氣大獎（LUMIX People's Choice）。

人與鼠的緣分？

圖片版權 Yongqing Bao Image caption 中國祁連山區一隻狐狸和土撥鼠抓住了人們的視線，2019年10月奪得年度最佳野生動物攝影大獎

野生動物攝影大賽（WPY）由英國自然歷史博物館主辦。去年一眾參賽作品中狐狸和土撥鼠的「生死瞬間」淘汰了所有對手贏得大獎。主辦方把進入決賽的候選作品交給公眾評判，選出人們心目中的最佳，頒發LUMIX人氣大獎。

「老鼠打架」以2.8萬張選票贏得「其他候選作品中的最佳」稱號。

也許羅雷的執著感動了老鼠和觀眾。他連續多日在倫敦市中心一個地鐵站的站台上，肚皮貼著水泥地面，捕捉地鐵老鼠的各種姿勢和動態。

獲獎作品上這兩隻老鼠本來各忙各的，但同時發現了那片誘人的食物碎片，於是用肢體語言交流了一下美味該歸誰。

短暫交鋒之後，它們也不戀戰，又分道揚鑣。至於夜宵落入誰口，現在也不清楚。

羅雷在布里斯托工作，是英國廣播公司自然歷史節目攝製組員工。

他出生在倫敦，城市野生動物攝影發燒友。一個原因是他相信城市野生動物和人類共享一個時空。

那些動物求生意志之頑強、技能之高超，也令他深感入迷。

圖片版權 Aaron Gekoski/WPY Image caption 馬戲團的明星，拳擊手猩猩，上台表演前那一瞬間臉上浮現似乎是傷感的表情被阿倫·傑科斯基（Aaron Gekoski）定格在相機裏

地鐵老鼠擊敗的其他對手

LUMIX人氣大獎其他進入決賽的作品也很精彩，或扣人心弦，或溫情暖心，或悠遠恬淡，或令人惻隱。

演出前在幕後傷神的拳擊手猩猩、跟護林員賣萌的黑犀牛寶寶、臥在雪中與背景融為一體的白色北極麋鹿、合力拼殺亞馬遜巨蟒的美洲虎母子，魅力都不敵老鼠打架。

2020年WPY大獎的評選正在進行，評選結果10月揭曉。

圖片版權 Francis De Andres/WPY Image caption 北極白麋鹿在雪地裏一臥，幾乎跟皚皚大地融為一體，神似水墨畫。攝影師弗朗西斯·安德雷斯（Francis De Andres）

圖片版權 Martin Buzora/WPY Image caption 黑犀牛寶寶和收養它的護林員之間顯然在流動的溫情似乎能溢出畫面。攝影師馬丁·布佐拉（Martin Buzora）

圖片版權 Michel Zoghzoghi/WPY Image caption 亞馬遜巨蟒？不怕，母子合力，一頭一尾，很快巨蟒就成了美洲虎母子的腹中餐。攝影師米歇爾·佐戈卓吉（Michel Zoghzhoghi）

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