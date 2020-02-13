圖片版權 AFP Image caption 鑽石公主號上的乘客最少要到2月18日才能完成隔離觀察期。

新型冠狀病毒疫情繼續在全球蔓延，除了影響一般航空交通，多艘郵輪都因為疫情被不同地區拒絶泊岸，部份郵輪的乘客和船員更被下令要隔離觀察，再次引起外界對郵輪上傳染病的關注。

目前仍然停靠在橫濱的鑽石公主號上約3700名乘客和船員中，截至周四（2月13日） 已經有218人確診新型冠狀病毒，是中國大陸境外最大的患者群組，另外有一名港口衛生官員登船後也受到感染。船上的乘客和船員目前仍然在接受隔離檢疫，而確診的患者就被送到當地醫院接受治療。

鑽石公主號早前搭載一名香港男子，他早前在香港完成行程下船後確診感染新型冠狀病毒。郵輪之後多人開始出現新型冠狀病毒的病徵。郵輪在橫濱泊岸後，日本當局要求所有乘客和船員留在船上進行隔鄰檢疫。

傳染病在郵輪上爆發並新鮮事。美國疾病控制與預防中心的數字顯示，每年過百艘停靠美國的郵輪中，平均有10艘會爆發由諾如病毒（Norovirus，又譯諾沃克病毒）、大腸桿菌等引起的傳染病。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本當局據報，將會安排鑽石公主號上年長或患有長期疾病的人下船，在岸上完成隔離期。

傳染病在郵輪上有多容易蔓延？

鑽石公主號的隔離期到2月18日才結束，乘客目前都被要求留在自己的客房，戴上口罩，與其他乘客保持距離。船員和日本衛生部門人員會為他們送餐，而確診染病的乘客和船員都已經送到岸上的醫院。

日本內閣官房長官菅義偉透露，政府目前每天只能為300個樣本做病毒測試，希望在郵輪隔離期結束前，可以加快到每天為1,000個樣本進行測試。

傳染病學者普遍認為，郵輪、學校、老人護理院等關閉式環境十分適合病毒滋長，因為這些地方的人經常有密切接觸。美國加州大學洛杉磯分校大衛格芬醫學院教授克萊爾（Claire Panosian）說，在這種密閉的環境，「一個患有呼吸道疾病的人會更容易傳染其他人」。

圖片版權 EPA Image caption 日本當局已經安排一些確診新型冠狀病毒的乘客下船接受治療。

但郵輪與學校、護理院的設施不同，大量人群長時間在一個陝小的空間一起生活，共用飲食、梳洗、洗手間等設施，令病毒更容易傳播。澳洲國立大學傳染病學專家森納那亞克（Sanjaya Senanayake）認為，郵輪通常搭載來自衛生程度不同的國家，令病毒更容易傳播。

森納那亞克對BBC說，冠狀病毒通常可以透過飛沫傳播，因此一個人不一定要與患者有直接接觸才會感染。 「例如有人向桌子打噴嚏，然後其他人短時間內觸摸這桌子，就可能受到感染。」

郵輪業評論員希龍（Stewart Chiron）指出，許多郵輪公司都會採取措施減少乘客之間傳染疾病的機會，例如餐廳並不會像一般自助餐把所有食物都放在桌上，而是讓乘客到不同的位置點餐。「例如，如果你想吃蛋，就要到一個負責煮蛋的位置，一名戴著手套的船員會為你煮蛋。」

希龍又說，郵輪公司普遍都有十分完善的衛生措施保障乘客健康，新型冠狀病毒疫情爆發以來，許多公司更加強了這方面的工作。「我們可以看到船員都更注重乘客的身體狀況，也更注重船艙的清潔情況。」

把整艘船隔離觀察有用嗎？

除了鑽石公主號，早前一艘名為世界夢號的郵輪在香港泊岸後，船上的乘客被要求隔鄰觀察多天后才獲准泊岸。另外一艘郵輪威士特丹號先後被日本、台灣、關島和菲律賓等地拒絶靠岸，直至日前終於獲柬埔寨當局准許泊岸。

鑽石公主號2月4 日按原定計劃在日本橫濱市停靠，一些乘客接受檢測後證實患上新型冠狀病毒，日本當局隨即下令所有乘客要留在船上接受14 天的隔離檢疫。

但專家對隔離郵輪是否可以防止新型冠狀病毒傳播意見不一。加拿大多倫多大學傳染病學教授菲斯曼（David Fisman）接受美國新聞網站Vox訪問時形容，這種做法相等於「把一些人與病毒一起困在一個載體上」，反而可能令更多人受感染。

哈佛大學傳染病學專家米納（Michael Mina）也認為，目前已經有10名船員受感染，日本當局隔離郵輪的做法帶來的風險開始變得「不能接受」。

這10名船員據報在驗出染病前，據報一直都與其他船員一起吃飯。

除了受感染的風險，外界也開始關注船上乘客和船員的心理健康。許多乘客拍攝片段講述船上的情況，透露隨著確診乘客的數字增多，他們也越來越擔心。

圖片版權 Reuters Image caption 鑽石公主號上的乘客大多不能離開房間。

日本政府下令把整艘郵輪隔離的做法引起爭議，但專家認為它意外地提供了一個模型，讓傳染病學者研究病毒的傳播模式，幫忙外界在全球應付這種新型病毒。

加拿大多倫多大學教授博戈克（Isaac Bogoch）說，科學家可以研究確診病人是否在日本政府下達隔離令之前就已經染病、仰或在隔離期間被其他人感染等等。

「我們能夠解答這些問題的話，就能更了解在全球的爆發。」