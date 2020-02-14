肺炎疫情：中國改變診斷方式後確診病例暴增，DNA測試新冠可能的漏洞
關於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）一個很大的擔憂是，目前的實驗室測試錯誤地告訴一些人，他們身上沒有病毒。
好幾個國家都有這樣的消息——有些人在確診前，曾經有過多達六次測試呈陰性。
與此同時，疫情中心中國湖北省，官員已經開始統計有症狀的人，而不是以DNA測試結果作為最後的確認依據。
結果，就出現了一天之內新增近15000宗新病例的現象——這個數字佔目前感染總人數的四分之一。
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病毒如何檢測的？有漏洞嗎？
測試的原理是尋找病毒的基因密碼。
先是從病人身上取得一些樣本，然後在實驗室中，病毒的基因密碼（如果有的話）會被抽離出來，反覆複製，令少量的病毒變得大到能夠檢測。
這種「逆轉錄聚合酵素鏈式反應」（RT-PCR）的測試方式，在醫學上被廣泛應用於像艾滋病（HIV）和流感等疾病的測試，而它通常是非常可靠的。
「總體上這是非常健全的測試，假陽性和假陰性的出現率都很低，」倫敦國王學院的納塔莉·麥克德莫特博士（Dr Nathalie MacDermott）說。
測試出錯了嗎？
《放射學》（Radiology）期刊上的一份研究報告指，167名病人中有5人出現這種情況：病毒測試為陰性但肺部掃描顯示他們患病。一段時間之後再次測試又呈陽性。
有很多類似傳言。
這當中包括李文亮醫生。他是最早呼籲關注這種疾病的人，他死於這種病後，在中國被民眾視作英雄。
他曾表示自己多次測試結果都呈陰性，直到最後被確診。
一些中國記者也揭露了其他一些類似的狀況——有人在六次測試呈陰性之後，在第七次測試時終於確診。
在新加坡和泰國，也有人提出了類似的疑問。
另一方面，美國疾病控制中心的南茜·梅森尼爾博士（Dr Nancy Messonnier）表示，他們的一些測試得出的是「沒有定論」的結果。
問題出在哪裏？
其中一種可能的解釋是，測試是凖確的，只不過病人在測試時還沒有染上新冠病毒。
中國目前還處在咳嗽、感冒和流感的高發季節，這些疾病可能會被誤認為是新冠病毒。
「冠狀病毒的早期症狀與其他呼吸道疾病非常相似，」麥克德莫特說。
「或許他們在最初測試的時候並沒有受感染。」
「然後，在一段時間之後，他們被感染了，在之後的測試中呈陽性。這是一種可能。」
另一種可能是，病人有感染冠狀病毒，但是它還處在非常早期的階段，並不足以被檢測到。
儘管RT-PCR測試是會大量增加基因材料的數量，但是它最初還是需要一定量為基礎。
「不過如果是做過六次測試的話，這種說法就不合理了，」麥克德莫特說。
「對於埃博拉（Ebola，伊波拉）病毒，我們在一次陰性測試結果之後總會等72小時，給病毒一些時間。」
又或者，病毒測試的操作可能存在問題。
一個喉部採集樣本和另一個喉部採集樣本之間，也存在著區別。
「是輕輕拂一下還是足夠蘸到了？」麥克德莫特說。
而且，如果樣本保存和處理的方式不恰當的話，測試也可能不起作用。
還有一些討論是，醫生在喉嚨後部採集測試樣本，是否是找錯了地方。
這是一種深度的肺部感染，但不是在鼻喉。
但是，如果病人在咳嗽的話，應該就會有一些病毒被帶出來，並且被檢測到。
最後的一種可能是，為這種新型冠狀病毒制定的RT-PCR測試，其科學依據是有漏洞的。
要制定一種測試，研究人員必須首先選擇一組病毒的基因密碼。
這被稱為引子（primer），它會與病毒中相應的密碼配對，然後幫助大量複製。科學家會試圖在病毒基因密碼中找一個他們認為不會變異的區段。
但是，如果引子和病人體內的病毒不容易配對，那麼一個染有病毒的病人就可能會得到陰性的測試結果。
在目前這一階段，仍然不可能知道到底是哪裏出了問題，所以其他國家遇到的問題未有清晰答案。
「事情不會有太大的改變，」麥克德莫特博士說。
「但是它提醒了你，如果病人一直有症狀，你就要繼續再做測試。」