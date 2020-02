圖片版權 Creatas

英國首相約翰遜顧問團隊一位年輕人日前因為在一些敏感問題上口無遮攔引發爭議而被迫辭職。他叫安德魯·薩比斯基(Andrew Sabisky),自稱是一名超級預測師。

唐寧街10號首席顧問多米尼克·庫明斯(Dominic Cummings)對追著他發表評論的記者們說,建議他們去讀一讀論述超級預測的書,少在「自己都不知所云的政治事務評論員」身上浪費時間。

《超級預測:預測的藝術和科學》(Superforecasting: The Art and Science of Prediction)作者是菲利浦·泰特洛克(Philip Tetlock)。

這件事讓許多人首次接觸到「超級預測」和「超級預測師」這兩個詞。

Image caption 薩比斯基關於人種、智商和優生的出格言論招致激烈批評,最後辭職

超級預測

超級預測既是天賦,也是通過訓練可以提高的能力。

超級預測這個概念背後的假設是這樣的:有些人更擅長預測未來,他們有獨特預測能力的領域,專家都無法與之匹敵。

超級預測師涉獵的範圍很廣,比如一種貨幣是否會走強、國家A是否將入侵國家B、城市C是否會出現騷亂,如此等等。

2011-2015年,美國情報機構(IAROPA)組織了一次大型競賽,選拔預測天才。總共2.5萬人參賽,預測的內容從歐元區未來到普京喪權的可能性,不一而足。

心理學教授泰特洛克的「優質判斷項目」(Good Judgement Project)在比賽中奪冠,後來在此基礎上開設商業運營公司。

泰特洛克的優質判斷項目官方網站面向大眾,任何人註冊帳號即成為預測者,對各類問題進行預測,並和世界各地的預測者比拼。

幾個月後,成績顯著的預測者便脫穎而出,成為「超級預測者」。

泰特洛克發現,這些佼佼者在之後的各種預測中也始終出類拔萃,表現甚至超過一些掌握機密信息的情報人員。

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮三個月內再度核試驗的概率多大?

迷信還是科學?

超級預測師所做的是計算某件事發生的概率,並根據情況的變化加以調整。

舉例來說,如果要預測朝鮮進行核試驗的概率,會從已知的信息著手 — 已知朝鮮平均每隔30個月進行一次核試驗,也就是說今後三個月這件事發生的概率是10%。

因為平壤最近一直在威脅要進行核試驗,所以把這個數字加倍,變成20%。

還有一種做法是計算若干超級預測師預測數據的平均值,得出最後預測結果。

在「優質判斷項目」基礎上,泰特洛克出版了《超級預測:預測的藝術和科學》,用實驗數據和歷史事件闡釋成為一個超級預測者需要具備哪些特質。

其中最大的特質是模式識別能力超強,而且很自信,對已經作出的預測調整較少。

另外,超級預測師的人在計算概率時特別擅於屏蔽個人喜好、傾向和觀點,不讓這些主觀因素干擾預測的凖確性。

圖片版權 Getty Creative / iStock

實證結果

超級預測這個概念如果放到現實中加以檢驗,以英國脫歐和特朗普當選美國總統為例,會出現什麼結果?

這兩件事都出乎大部分人的預料。

彭博社報道,超級預測師們給出的英國脫歐概率並不很靠譜。2016年6月,英國脫歐公投前,超級預測師預計贊成脫歐的佔23%。

在那之前幾個月,他們預測贊成脫歐的比例更高,但後來根據事態發展下調了。

不過在特朗普競選總統這件事上,超級預測師的預測很凖。

2016年美國大選,超級預測師們都凖確地預見到特朗普的初選成功。

雖然超級預測的其他成功例子找起來比較困難,但這個概念在金融、慈善等領域被認為有用武之地。

美國中央情報局的分析員們曾寫過一份報告,呼籲CIA在招特工時不要太看重考試成績,應該更關注應聘者是否具備超級預測師的特點。