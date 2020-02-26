肺炎疫情：男性比女性更易感染和病重死亡的原因

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自從新冠肺炎病毒疫情從去年12月在中國爆發到目前為止已經歷時兩個月。

除中國外，韓國、意大利以及伊朗是目前新冠病毒傳播最快和疫情最嚴重的國家。

但與此同時，全球流行病學家利用中國所提供的首批4萬4千病例的資料進行研究和分析後，總結了以下幾大特點。

首先，受病毒感染死亡率最高的是80歲以上的老年群體，這一點似乎也並不令人感到意外。

數據顯示，新冠病毒在80歲以上感染人群中的死亡率佔15%，而這一比例在10歲以下兒童中則為零。

同時，在那些已經患有其他疾病的人群中，例如心臟病患者，如果再感染新冠病毒，其死亡率為10%。

另外一個更值得人們注意的發現是，男性的死亡率似乎大於女性。這又是為什麼呢？

男女有別？

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根據中國公布的數字，在疫情剛開始的頭6個星期男女感染的病例幾乎相等，但6個星期後情況發生了明顯的變化。

女性患者中死於新冠病毒的比例為1.7%，而男性的死亡比例則為2.8%。

當然，這一不同比例的差異可以解釋為：男女生活習慣的不同，比如男性在洗手方面沒有女性做的好。

這可能會影響感染率，但卻無法解釋死亡率之間的顯著差別。

其中一個不可忽視的因素是，中國男性吸煙者居多，吸煙會削弱人體的免疫力和肺功能，為病毒造成可乘之機。

免疫差別

圖片版權 Getty Images Image caption 女性免疫系統更適應對付病毒

除上述兩個原因之外，大多數病理學家懷疑最根本的原因是男女生理的不同。

其實，2003年薩斯疫情（也稱沙士或非典）以及2012年中東呼吸綜合症時這一趨勢已經顯現。

薩斯蔓延期間，男性死亡率比女性高50%，中東呼吸綜合症男性死亡率也高於女性死亡率的25%。

別忘了，無論是薩斯，還是中東呼吸綜合症，其病毒都是冠狀病毒中的一種。

圖片版權 Getty Images Image caption 冠狀病毒有多種，感冒和薩斯以及中東呼吸綜合症都是由冠狀病毒引起的。

一般來說，女性的免疫系統似乎更適合於抵抗病毒性感染。

在實驗中，科研人員發現，感染了冠狀病毒的雄性老鼠要比雌性老鼠好的慢，恢復時間長。

這其中的原因可能跟女性需要更強大的免疫系統才能更好地把保護性抗體遺傳給其後代有關。

但免疫系統過強也有其缺點，因為它可能會帶來更激烈的不良免疫反應。例如，患有自身免疫性疾病的患者，例如關節炎，大多數也是女性。

與此同時，這種男女免疫系統的差別也解釋了為什麼當男性患感冒時（男士感冒或稱人流感，man flu）往往總是抱怨他們有多難受以及症狀有多嚴重的原因。

因為普通感冒病毒也是一種冠狀病毒，男性患者可能真不是故意小題大作，以獲取別人的同情。

他們的感冒症狀可能確實比較嚴重。

根據中國最新統計數據，到目前為止，中國新冠肺炎已經累計造成近8萬人感染，近2800人死亡。