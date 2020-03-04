圖片版權 Getty Images Image caption 新冠病毒傳染性強，沒有什麼特效藥。

新冠病毒繼續在全球蔓延，雖然中國國內的疫情出現放緩跡象，但中國以外的許多國家病例最近呈現上升趨勢，而且還在持續。

疫情當前，人們最關注的是如何保護好自己和家人。有沒有什麼簡單易行的自我保護辦法，這樣既可以減少自己被感染的可能，也有助於延緩疫情，贏得寶貴時間，讓醫院和醫生有資源和能力來幫助病患和處理疫情。

BBC為你總結和梳理以下幾大常識性對策，幫你自救。

好好洗手

你的器材不支持播放多媒體材料 洗手要注意這些地方，亮處為病菌（英文）

包括英國健康專家、BBC健康事物記者以及世界衛生組織（WHO）推薦的第一件事就是認真洗手。但怎麼才算洗得乾淨呢？

最佳的洗手方法是用流水，加香皂或洗手液徹底清洗20秒以上。

如果你不知道20秒到底有多長時間，英國專家說，一邊洗手一邊唱《祝你生日快樂》，兩遍正好是20秒。

圖片版權 Carol Yarwood Image caption WHO正確洗手方式

洗手時要特別注意手背、手腕、手指尖和手指縫等處。

不要用不潔淨的手觸摸臉部，特別是揉眼睛、扣鼻子和摸嘴巴。

平時，我們每個人都會無意識地觸摸臉部。英國2016年所作的一次調查顯示，人們每小時平均有意無意碰觸臉部23次。

正確打噴嚏

如果有可能，盡量與人保持2米以上的距離，特別是遠離咳嗽和打噴嚏的人。盡量避免人群和聚會場合。

自己咳嗽和打噴嚏時，用紙巾捂住口鼻，然後立即丟掉紙巾並洗手。但如果來不及，英國專家建議可以用胳膊肘擋住飛沫，避免飛沫噴到別人或公共物體表面。

避免親密接觸？

還有專家建議在疫情非常時期，也許可以避免握手、擁抱這些見面禮節，打聲招呼就行了。

在有些西方文化中，人們見面時會親吻面頰。為了減少傳染機會，只要雙方都理解，也可以免了。

現在已經有人建議以碰觸胳膊肘、「握腳」的方式取代握手、擁抱和親吻。

口罩和手套？

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC記者費格斯·沃爾什說口罩沒什麼用，還是留給醫生們或是病人用吧（英文）。

疫情暴發以來，許多人都戴上了口罩，特別是在中國，甚至到了不戴口罩不讓出門的情況。

但倫敦大學聖喬治醫學院的卡靈頓博士對BBC表示，醫用口罩對空氣傳播的病毒和細菌預防效果有限，而大多數病毒都是通過空氣傳播的。

這是因為口罩比較松，不能長時間戴。 而且，它沒有空氣過濾器，無法遮擋眼睛。

經常替換口罩，才能起到一些作用，特別是能降低由於咳嗽或是打噴嚏所產生的「飛沫」感染機會。

同樣，戴手套也是一個道理。比如，如果你用戴手套的手觸摸過被病毒污染的空間，當你摘下手套時，手又會接觸到手套，還是會給病毒已可乘之機。所以，必須還要洗手，因為我們畢竟不是天天洗手套。

大補維生素C

BBC在請專家解答時，有人問道大量補充維生素C是否對抵抗病毒有幫助。

首先，維生素C對人體的免疫力至關重要。根據英國NHS網站的信息顯示，19到64歲的正常成人一天需要40毫克的維生素C就夠了。

專家說，有證據顯示，大量補充維生素C對部分已經感染病毒的人的確有一些幫助。

但是，如果維生素C過量（每天超過1000毫克），可能會引起噁心、嘔吐、腹瀉以及腸胃脹氣等；長期過量服用還會引起腎臟問題，所以要謹慎。

多吃大蒜？

Image caption 大蒜有消炎和降低膽固醇和高血壓的作用。

英國專家說，大蒜有消炎和降低膽固醇、高血壓的作用，但是否能抗病毒目前還沒有什麼證據。

然而，有專家調侃，吃了大蒜上街，人們肯定會對你避而遠之，或許客觀上也能起到保護自己的作用。

安心吃中餐

圖片版權 Getty Images Image caption 中餐和外賣是

在中國武漢疫情肆虐之初，社交網絡上充斥著對中餐的擔憂和恐懼。但事實證明，中餐和外賣是安全的，可以放心吃。

同時，世衛組織還說，來自中國的信件和包裹也可以放心收，通過這種方式傳染病毒的可能性極低。

因為病毒很難在這些物體表面存活時間太久，包括門把手和杯子等物體也是一樣。如果擔心，開門或使用公共水龍頭時，可以使用紙巾以避免直接用手接觸。

還是要當心寵物

圖片版權 Getty Images Image caption 阿貓阿狗不會傳染疫情

世衛組織說，沒有證據顯示寵物貓狗可以感染新冠病毒。

但這不意味著你在接觸完你的阿貓阿狗後不用洗手。因為寵物可能攜帶其他病菌，例如大腸桿菌和沙門氏菌等，可以交叉感染給主人。

蓋上馬桶蓋

已經有證據表明，新冠病毒陽性患者的排洩物中也可以攜帶病毒。

因此，為了保險起見，在如廁後衝水時最好先蓋上馬桶蓋，特別是家中有自我隔離者的情況下。

同時，要避免與剛從疫情嚴重國家返回的人密切接觸。

聽專家的話！

最後，提醒大家注意，如果有任何疑惑，還是要尋求和遵守醫學專業人員的意見和幫助。

請不要相信一些網上流傳、缺乏科學依據的誤導信息。