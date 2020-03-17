肺炎疫情：如何保持自己的心理健康

圖片版權 Emma Russell Image caption 對於許多人來說，這也可能會惡化他們本來就有的精神健康問題。

新型冠狀病毒疫情使全球陷入不確定性，關於疫情大流行的的新聞從不間斷，讓人感到殘酷無情。所有這些都給人們的心理健康帶來了傷害，特別是那些已患有焦慮症和強迫症等心理疾病的人。因此，我們應當如何保持自己的心理健康呢？

關注肺炎疫情的消息可以理解，但是對許多人來說，這可能會使現有的心理健康問題變得更糟。因此，當世界衛生組織（WHO）發佈有關在新冠病毒疫情爆發期間需要保護個人精神健康的建議時，有關舉動在社交媒體上受到歡迎。

正如英國一個關注焦慮症的組織「英國焦慮症協會」（Anxiety UK）代表尼基·利德貝特（Nicky Lidbetter）解釋，害怕失控和無法忍受不確定性是許多焦慮症患者的共同特徵。 因此可以理解，眾多罹患焦慮症的人目前正面臨挑戰。

心理健康慈善機構「Mind」的發言人羅西·韋瑟利（Rosie Weatherley）表示，許多焦慮症源於對未知事物的擔憂，等待著事情的發生，從宏觀角度上來說，目前的新冠疫情符合了這些條件。

那麼，我們該如何保護自己的心理健康呢？

你的器材不支持播放多媒體材料 2013年的「佔領中環」，已持續數月的「反送中」，還有新冠肺炎疫情，香港民眾的心理健康也面臨「動蕩」。

限制新聞數量，留意閲讀內容

尼克家住英國肯特郡，是兩個孩子的父親，他患有焦慮症。閲讀有關新冠疫情的眾多新聞導致尼克的焦慮症發作。

尼克說：「當我感到焦慮時，我的想法可能會失控，然後開始考慮災難性的後果。」 尼克憂心自己的父母和他認識的其他老人家的健康情況。

他說：「通常，當我受苦時，我可以擺脫困境。這是我無法控制的。」

長時間遠離新聞網站和社交媒體，幫助他控制了焦慮症狀。他還發現，由心理健康慈善機構（例如AnxietyUK）運營的支援熱線非常有用。

限制閲讀或看信息的時間不會讓你感覺更好。也許該決定如何在特定時間查看新聞；

有大量的錯誤信息四處傳播，堅持從政府或英國國民醫療保健計劃（NHS）網站等可信賴的信息源獲取信息。

中斷社交媒體或關閉信息提醒

來自曼徹斯特的艾利森（Alison）患有焦慮症。24歲的她感到不得不了解和研究疫情的狀況。但與此同時，她亦知道社交媒體是觸發其焦慮症的原因之一。

她說：「一個月前，我點擊有關疫情的主題標籤，看到有些未經證實的陰謀論等垃圾信息讓我感到非常焦慮，我感到十分絶望並開始哭泣。「

圖片版權 Emma Russell Image caption 這兩星期可能是一個收獲滿滿的14天。 因為可以瀏覽檢視待辦事項清單，也可以閲讀一直想要讀的書。

現在，她非常注意自己在網上閲讀的社交媒體賬號，並避免點擊有關新冠病毒的主題標籤。她還努力地遠離社交媒體或看電視，將時間拿來看書。

在推特上盡可能不要點擊有可能觸發疫情信息通知的關鍵詞或帳戶，取消關注或把帳戶靜音；

如果你對WhatsApp群組內的信息不堪重負，請將其靜音，或者隱藏臉書上的相關貼文。

洗手：但不要過度

慈善團體「強迫症行動」（OCD Action）表示，患者的擔憂已經開始集中在關於新冠病毒大流行上。

對於患有強迫症和某些類型焦慮症的人來說，經常被告知要洗手，可能並不容易聽進去。

《因為我們很糟糕》是一本描寫其強迫症經歷的書。該書作者莉莉·貝利（Lily Bailey）認為，擔心被感染一直是強迫症症狀中的主要病症。因此，要常洗手的建議可能會讓強迫症康復者再次發病。

「確實不容易，因為我現在必須做一些之前一直在避免的行為，」貝利說。

「我確實嚴格遵守洗手建議，但這真的很難，因為對我來說，在過去使用肥皂和消毒劑就同上癮聯繫起來。」

英國慈善團體「強迫症行動」（OCD Action）表示，要注意的問題是功能，也就是說，是應該是在建議的時間長短內洗手，以減少病毒傳播的風險；還是按照特定的順序，儀式性地洗洗手，讓自己「感覺良好」就行？

貝利指出，對於許多強迫症患者來說，「變得更好」意味著能夠離開家，因此居家自我隔離可能會帶來另一個挑戰。她說：「如果我們被迫待在家裏，我們有很多空閒時間，而『無聊』會使強迫症變得更糟。」

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與人保持聯繫

越來越多人開始自我隔離。自我隔離的人得確保擁有自己所關心的人的正確電話號碼和電子郵件，現在是時候了。

心理健康慈善機構「Mind」的發言人韋瑟利還說，「同意定期訪探的時間，並與周圍的人保持聯繫。」

如果你處於自我隔離當中，請在安排例行活動和確保每天有多種選擇之間取得平衡。

實際上，這兩星期可能是一個收獲滿滿的14天。因為，你可以瀏覽檢視待辦事項清單，也可以閲讀一直想要讀的書。

避免精疲力盡

新冠疫情在全球大流行可能持續數周或數月，重要的是要有「停機時間」，盡可能地接觸大自然和陽光。運動、吃好並保持水分。

「英國焦慮症協會」（Anxiety UK）建議練習所謂的「蘋果技術」（ Apple Technique) 來應對焦慮和憂慮：