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一些澳大利亞科學家表示，他們已經識別出人體免疫系統是如何抵抗新冠肺炎（Covid-19）病毒的。

他們的研究顯示，人們的免疫系統對新冠病毒的反應與抗擊流感的方式相同。專家們稱，確定哪些免疫細胞會在這個過程中出現，應當有助於疫苗的開發。

這項發現已於本周二在《自然醫學》期刊上發表。目前全球已有超過16萬新冠肺炎確診病例，死亡病例約為6500例。

研究的共同作者凱瑟琳·凱吉爾斯卡（Katherine Kedzierska）是墨爾本大學微生物學和免疫學教授。凱吉爾斯卡教授稱，這項發現很重要，因為「這是我們第一次真正了解我們的免疫系統是如何抵抗新冠病毒的」。

由墨爾本彼得·多爾蒂感染和免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）完成的這項研究得到其他專家的稱讚。有人稱，這個發現是「一項突破」。

有何發現

目前已有許多人在感染新冠肺炎後康復，這也意味著人們已經知道，免疫系統可以成功抵抗這種病毒。

但這項研究首次確定出四種可以抵抗新冠病毒的免疫細胞。

研究人員追蹤並觀察了一位屬於輕微至中度症狀的病患。這名病人今年47歲，來自中國武漢，在澳大利亞一所醫院就醫。她在14天內康復，此前沒有其他健康問題。

凱吉爾斯卡向BBC表示，她的團隊檢測了這名病人體內「免疫反應的全部範圍」。

圖片版權 PETER DOHERTY INSTITUTE Image caption 胸部掃描顯示出現免疫細胞後患者的肺部炎症好轉

在病人病情出現好轉的三天前，她的血液中出現了一些特定細胞。凱吉爾斯卡教授稱，在流感患者體內，同樣的細胞也是在類似階段出現，患者然後康復。

她表示，她的團隊對於可以感染患者在臨牀症狀改善前捕捉到免疫細胞出現的過程感到十分興奮，且同樣令人興奮的還有他們研究發現的結果。

凱吉爾斯卡稱，這個分析報告是由十餘名科學家通過四個星期日以繼夜地工作完成的。

意義何在

澳大利亞斯威本科技大學教授布魯斯·湯普森（Bruce Thompson）稱，識別免疫細胞開始出現的時機有助於「預測病毒的發展過程」。

「當你知道各種不同的反應如何出現，你便可以預測你自己處在康復期的哪個階段，」他向BBC表示。

澳大利亞衛生部長格雷格·亨特（Greg Hunt）表示，這項發現還有助於加速疫苗的開發，對受感染患者的未來其他治療方案也有幫助。

凱吉爾斯卡表示，接下來科學家們將要確定為什麼在一些更加嚴重的病例身上，免疫系統反應更弱。

「現在非常關鍵的是，要了解死亡病例或危重病例體內缺乏什麼，或者不同的地方是什麼，這樣我們就會知道該怎樣保護他們，」她說。

彼得·多爾蒂感染和免疫研究所在今年1月成功複製新冠病毒，這在中國境外的研究機構中尚屬首次。該中心之後獲得了澳大利亞政府的額外資助，也獲得來自中國富商馬雲和一些企業的捐款。