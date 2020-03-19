圖片版權 CNS Image caption 袁國勇警告繼續食野味會出現「沙士3.0「。

香港大學醫學院教授袁國勇及龍振邦周三（3月18日）在香港《明報》發表題為《大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘》的評論文章引發爭議並在當天晚間宣佈撤稿。

兩人髮表的文章說，坊間用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎「簡單易明」，網傳病毒源自美國之說「毫無實證、自欺欺人」，並指「中國人陋習劣根才是病毒之源」，當年沒有雷厲風行關閉所有野味市場是大錯，如果要戰勝疫症，必須面對真相，並警告繼續食野味會出現「沙士3.0（SARS，非典型肺炎）」。

但《明報》同日晚間報導，兩人決定撤稿，其聲明稱他們只是科學家，終身追求科學真理，不了解政治，從來無意捲入政治，「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要將他們捲入政治，留給他們一個空間研究」。他們稱，該文與政治無關，旨在提出尊重真相、移風易俗。對當中的「手民之誤」引起任何誤會，表示歉意。

香港大部分主流媒體均有引述相關觀點，兩人宣佈撤迴文章後，引發更多香港網民轉載有關文章，認為他們只是按照科學常識去表達意見，質疑撤稿背後是被施壓。

香港媒體引述消息人士稱，兩人撤迴文章的原因是在文中以「中華民國」稱呼台灣，此文網上版本在18日亦曾經作出修改。

文章引發的爭議

文章認為，市民日常溝通及媒體用語，可以用「武漢肺炎」，「通俗易明，方便溝通」，在科學研討和學術交流上，就必須用Covid-19或是「沙士冠狀病毒2.0（SARS-CoV-2）」。

中國官方和民間拒絶將病毒命名為「武漢肺炎」，並呼籲外界停用這種叫法，擔心會造成歧視問題，一般使用「新冠病毒」或「新冠肺炎」來稱呼，部分媒體則用全稱「新型冠狀病毒」。美國總統特朗普近期多次把病毒稱作「中國病毒」，引發外交風波。

世衛2015年發出指引稱，新的人類疾病應該要用社會能夠接受的名字命名，希望避免包括地域、人名、動物或食物名稱以及個別文化或產業的標示。

另外，文章批評，有傳聞說病毒源自美國之說是「毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方」。

中國外交部新聞司副司長兼發言人趙立堅此前在沒有提供證據下，在其個人推特認證賬號上稱新型冠狀病毒肺炎可能是由美軍帶到武漢，引發美國批評是散播假新聞。

袁國勇及龍振邦在文中稱，科學家透過基因排序，查找到武漢發現的冠狀病毒與一隻蝙蝠冠狀病毒株相近，其排序高達96%近似，而該病毒株則是雲南的中華菊頭蝠身上分離得之，故相信蝙蝠是天然宿主。

另外，基因排序顯示新冠病毒的S蛋白受體與穿山甲冠狀病毒株相似度高達90%，雖然不肯定穿山甲是中間宿主，但可能捐給了蝙蝠冠狀病毒株，基因洗牌形成新病毒。

圖片版權 Getty Images Image caption 基因排序顯示新冠病毒的S蛋白受體與穿山甲冠狀病毒株相似度高達90%。

他們回顧2003年「非典」疫情，指「沙士」病毒在果子狸身上尋獲，其後中國明確禁絶野生動物交易，但野味市場禁而不絶。

「中國人完全訛記沙士教訓，讓活野味市場立足先進城市之中心，明目張膽售之烹之吃之，令人側目，」文中嚴厲批評，「武漢新冠狀病毒乃中國人劣質文化之產物，濫捕濫食野生動物、不人道對待動物、不尊重生命，為滿足各種慾望而繼續食野味，中國人陋習劣根才是病毒之源。如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現。」

各界反應

此篇文章在中國大陸和香港的社交媒體也廣為流傳，兩人撤迴文章後，引來各方猜測背後是否牽涉政治問題。

一些評論贊揚文章「有理有節」、「擲地有聲」。

有香港民主派政治人物形容，兩人撤稿顯示「香港已變成一處不准說真相的城市」，當專家根據科學分析說出真相而得罪政權，科學會被否定。

其中，香港中文大學新聞與傳播學院專業顧問區家麟在網上撰文，形容兩人本是「清心直說」，但觸碰了政治的地雷，包括在文中以「中華民國」稱呼台灣，以及提及中國希望擺脫的「武漢肺炎」名稱，使用的措辭「傷害黨國人民感情」。

「時勢艱難，盛世危言不中聽，真話死亡率甚高，」區家麟在文中說，「龍袁兩位大夫，上醫醫未病，道出真相，醫身護腦；兩位俠骨仁心，龍吟虎嘯，勇者無懼，甘冒大不諱，請受小弟一拜。」

香港理大應用社會科學系助理教授鍾劍華表示，同意該文觀點，形容文章把論點寫得「很深刻也更痛快」，作為知識分子，言論與政府主旋律不一樣是很正常，「撤回」文章只是形式，這樣做反而「更具話題性」，「更被各界重視」。

他說，「文章有很多地方都是與今天中共文宣的主旋律完全相反。有某些說法也是刺中了政府、官僚、中國人的痛處，也或多或少點出了不少小粉紅及愛國盲毛的隱蔽幽暗之處。但文章也可以說是點到即止，很多地方一筆帶過，之後也沒有深究責任誰屬。這樣只想點出問題提高警惕的文章也要被撤回，確實令人感到知識分子要擔當其使命的空間已經越來越窄。」

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情微紀錄片：武漢「封城」之後

香港親北京《大公報》則對文章提出嚴厲批評，沒有點名袁國勇，但就批評龍振邦，稱此篇文章以「中華民國」稱呼台灣是「鼓吹兩個中國」，質疑當中有政治企圖，又批評文章使用「中國劣質文化」是「極端政治措辭」，不去質疑美國用「中國病毒」、「功夫流感」等字眼「污名化中國」，為美國「歧視政策辯解」，形容作者「親美」程度令人吃驚。

在中國社交媒體上，有網民認為袁國勇言辭「過份激進」，也指控他支持「台獨」。

3月18日，即文章刊登同日，袁國勇接受「深圳衛視」訪問，以較溫和的言辭再次陳述其觀點，認為要承認中國在開頭應對新冠肺炎爆發問題上有地方做得不好，「不要迴避真實，一定要面對真相」。

袁國勇呼籲所有中國人改變食物文化，不要食用野生動物，並且呼籲各界「必須尊重專業」，在有人「拉響警報」時，先不要判斷不會「人傳人」，要先當做會「人傳人」來處理，並仔細看清楚有否實際證據支持。

對於文章在中國引來批評聲音，他在訪問中強調，「或者沒人比我更愛國」。

圖片版權 Getty Images Image caption 袁國勇呼籲所有中國人改變食物文化，不是食用野生動物。

袁國勇是誰？

袁國勇是香港權威傳染病學專家，龍振邦是他的門生。

2003年，袁國勇首次確認「非典型肺炎」（SARS，又譯「沙士」）是由冠狀病毒引發，而非其他病因，並指出「沙士」病毒，源自果子狸等野生動物。

2004年，他獲港府頒發「銀紫荊星章」表彰他在對抗「沙士」病毒的努力。中國亦因為看中了袁國勇的專長，在2005年，令港大成為中國大陸地區以外第一個國家重點實驗室，由他擔任實驗室主任。

他的研究集中在查找新型傳染病的病原體，得以及早尋找治療方法。袁國勇與其團隊過往曾發現眾多人類或動物的新病原體，這些病原體許多以香港或中國命名。

他擅長接受媒體採訪，解答疫情相關的資訊，每逢爆發疫症，他都是媒體爭相採訪的對象。

此次新型冠狀病毒來臨，他獲委任成為了政府專家顧問團成員，每當香港出現社區感染，他會即時與專家到場視察，並向媒體交代情況。

1月中，他便以中國國家衛健委高級別專家組成員身份，與中國工程學院士鍾南山到武漢考察，但他返港後形容，自己到過的只是「示範單位」，見到的官員都「似乎已凖備好」答案，是鍾南山多次追問後，得知有病人感染醫護人員，出現「人傳人」。

在新冠肺炎爆發初期，他作出大膽估算，指如果香港最壞情況可以死1.4萬人，令各界嘩然，並多次敦促港府「封關」，包括禁止大陸人士來港，批評港府控制與大陸之間的人流時機太慢。

在其醫療專業以外，他雖然甚少走在政治前線，但亦曾經被捲入香港的政治風波。

2015年，香港大學校務委員會否決被視為親民主派的法律學者陳文敏擔任副校長，學生質疑時任行政長官梁振英干預校方任命高層問題抗議。

袁國勇當時辭去校務委員職位，說自己無受過政治訓練，無法轉化矛盾，想專注學術研究，「看不到港大及『一國兩制』的出路」，當時，他被「佔中」發起人戴耀延批評他是「逃兵」，身為知識分子眼見不公義卻選擇離開。

2019年，香港發生「反送中」示威，他批評警方對年輕人使用不成比例武力，贊成成立獨立調查委員會，查找真相，及後可以特赦部分被捕人士。