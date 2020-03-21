新冠疫情已彌漫全球 疫苗和治療藥物還有多遠

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher） BBC健康與科學事務記者
  • 2020年 3月 21日
Sandrine Belouzard, virologist and researcher, works in her epidemiology laboratory of the "Infection and Imminence Center" at the Pasteur Institute of Lille on February 17, 2020 in Lille, France 圖片版權 Getty Images

新冠病毒在世界範圍內傳播，但是依舊沒有可以殺死這種病毒的藥物，或者可以預防病毒的疫苗。我們究竟離這些救命稻草還有多遠？

新冠病毒疫苗何時出現？

研究正在以驚人的速度進行。目前全球正在開發20多種疫苗。在非常規地跳過動物研究測試疫苗安全性或有效性之後，人們已經開始了人體試驗。還有一些科學家正在動物研究階段，希望在今年晚些時候獲得人體試驗的結果。

但是，就算科學家們今年能夠研發出疫苗，對疫苗進行大規模生產仍是一項艱巨工作。至少要到明年年中旬才凖備就緒。

圖片版權 EPA

所有這些進程都是空前的，而且使用了新的研製疫苗的方法，因此無法保證一切順利進行。

要知道，目前已經有四種冠狀病毒在人類中傳播。這些病毒會引起普通感冒，而人類並沒有針對它們的疫苗。

疫苗會保護所有年齡段的人嗎？

疫苗對於老年人群不太成功。原因不在疫苗本身，而是老化的免疫系統對疫苗沒什麼反應。每年都能在流感疫苗注射時發現到這一點。

會不會有副作用？

所有藥物，即便是普通的止痛藥，都有副作用。但是，如果沒有臨牀試驗，就不可能知道實驗疫苗的副作用。這是監管機構希望密切關注的問題。

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什麼是「大流行病」？

誰會接種疫苗？

如果成功開發了疫苗，那麼供應將會有限，至少在早期階段如此。因此優先排序至關重要。

與新冠病毒患者接觸的醫護人員將排在首位。該疾病在老年人中最容易致命，因此，如果疫苗對該年齡層有效，也應優先考慮。最好也給那些與老年人同住或照顧它們的人接種疫苗。

治療病毒的藥物何時開發出來？

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醫生們正在測試當前的抗病毒藥物，看是否對冠狀病毒有效。藥物據知對人體安全，因此醫生正在加快研究速度。

在受疫情影響國家的醫院中正在進行藥物試驗。不過，世界衛生組織的布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）2月說：「目前，我們認為只有一種藥物可能具有真正療效，那就是瑞德西韋。」

瑞德西韋是為治療埃博拉病毒疾病開發的藥物，但似乎也能夠殺死各種病毒。不過還是要等待試驗結果。

兩種治療艾滋的藥物（洛匹那韋和利托那韋）很有希望治療新冠病毒，但試驗數據令人失望。對於重度新冠病毒患者，這兩種藥物不能改善狀況，也不能減少死亡或降低病毒水平。但是，由於該試驗是針對重病患者（將近四分之一死亡）進行的，感染可能為時已晚，因此無法使藥物起作用。

人們還對一種叫做氯喹的便宜抗瘧疾藥物產生了濃厚興趣。實驗室測試表明，這種藥物可以殺死病毒，但對於現實中的病人，還未知效果。美國和其他國家正在進行進行試驗。

在凖備好疫苗或藥物之前，該怎麼辦？

疫苗可以預防感染，但目前最好的方法是保持良好的衛生習慣。

對於大多數人來說，感染冠狀病毒後的症狀會比較溫和。可以在家臥牀休息，用乙酰氨基酚和大量液體治療。一些患者可能會發展為更嚴重的疾病，需要住院治療。

圖片版權 Science Photo Library
Image caption 一家俄羅斯的實驗室正在測試新冠病毒。

如何製造疫苗？

疫苗讓免疫系統面對無害的病毒或細菌(或者只有一小部分)。身體的防禦系統將它們視為入侵者，然後學習對抗。如果身體曾經接觸過病毒，那麼就會知道如何抵禦。

數十年來，主要接種疫苗的方法是使用原始病毒。麻疹、腮腺炎和風疹疫苗都是通過弱化的不能引起全面感染的病毒製成的。季節性流感疫苗是通過輪流感染主要流感菌株，並使之完全失去能力而製成的。

對新冠病毒疫苗的研發正在使用一種最新的「即插即用」的疫苗方法。由於已經獲知最新冠狀病毒Sars-CoV-2的遺傳密碼，所以現在擁有構建該病毒的完整藍圖。

一些疫苗科學家正在取出一小部分新冠病毒遺傳密碼，並將其入完全無害的其它病毒中。

從理論上講，這樣就可以用無害的病毒感染人體，然後幫助感染者獲得免疫能力。

也有其他科學家小組在使用原始遺傳密碼製造疫苗。一旦注入人體，就開始產生病毒蛋白，免疫系統可以再次學習如何對抗這些蛋白。

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