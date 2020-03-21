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新冠病毒在世界範圍內傳播，但是依舊沒有可以殺死這種病毒的藥物，或者可以預防病毒的疫苗。我們究竟離這些救命稻草還有多遠？

新冠病毒疫苗何時出現？

研究正在以驚人的速度進行。目前全球正在開發20多種疫苗。在非常規地跳過動物研究測試疫苗安全性或有效性之後，人們已經開始了人體試驗。還有一些科學家正在動物研究階段，希望在今年晚些時候獲得人體試驗的結果。

但是，就算科學家們今年能夠研發出疫苗，對疫苗進行大規模生產仍是一項艱巨工作。至少要到明年年中旬才凖備就緒。

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所有這些進程都是空前的，而且使用了新的研製疫苗的方法，因此無法保證一切順利進行。

要知道，目前已經有四種冠狀病毒在人類中傳播。這些病毒會引起普通感冒，而人類並沒有針對它們的疫苗。

疫苗會保護所有年齡段的人嗎？

疫苗對於老年人群不太成功。原因不在疫苗本身，而是老化的免疫系統對疫苗沒什麼反應。每年都能在流感疫苗注射時發現到這一點。

會不會有副作用？

所有藥物，即便是普通的止痛藥，都有副作用。但是，如果沒有臨牀試驗，就不可能知道實驗疫苗的副作用。這是監管機構希望密切關注的問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「大流行病」？

誰會接種疫苗？

如果成功開發了疫苗，那麼供應將會有限，至少在早期階段如此。因此優先排序至關重要。

與新冠病毒患者接觸的醫護人員將排在首位。該疾病在老年人中最容易致命，因此，如果疫苗對該年齡層有效，也應優先考慮。最好也給那些與老年人同住或照顧它們的人接種疫苗。

治療病毒的藥物何時開發出來？

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醫生們正在測試當前的抗病毒藥物，看是否對冠狀病毒有效。藥物據知對人體安全，因此醫生正在加快研究速度。

在受疫情影響國家的醫院中正在進行藥物試驗。不過，世界衛生組織的布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）2月說：「目前，我們認為只有一種藥物可能具有真正療效，那就是瑞德西韋。」

瑞德西韋是為治療埃博拉病毒疾病開發的藥物，但似乎也能夠殺死各種病毒。不過還是要等待試驗結果。

兩種治療艾滋的藥物（洛匹那韋和利托那韋）很有希望治療新冠病毒，但試驗數據令人失望。對於重度新冠病毒患者，這兩種藥物不能改善狀況，也不能減少死亡或降低病毒水平。但是，由於該試驗是針對重病患者（將近四分之一死亡）進行的，感染可能為時已晚，因此無法使藥物起作用。

人們還對一種叫做氯喹的便宜抗瘧疾藥物產生了濃厚興趣。實驗室測試表明，這種藥物可以殺死病毒，但對於現實中的病人，還未知效果。美國和其他國家正在進行進行試驗。

在凖備好疫苗或藥物之前，該怎麼辦？

疫苗可以預防感染，但目前最好的方法是保持良好的衛生習慣。

對於大多數人來說，感染冠狀病毒後的症狀會比較溫和。可以在家臥牀休息，用乙酰氨基酚和大量液體治療。一些患者可能會發展為更嚴重的疾病，需要住院治療。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 一家俄羅斯的實驗室正在測試新冠病毒。

如何製造疫苗？

疫苗讓免疫系統面對無害的病毒或細菌(或者只有一小部分)。身體的防禦系統將它們視為入侵者，然後學習對抗。如果身體曾經接觸過病毒，那麼就會知道如何抵禦。

數十年來，主要接種疫苗的方法是使用原始病毒。麻疹、腮腺炎和風疹疫苗都是通過弱化的不能引起全面感染的病毒製成的。季節性流感疫苗是通過輪流感染主要流感菌株，並使之完全失去能力而製成的。

對新冠病毒疫苗的研發正在使用一種最新的「即插即用」的疫苗方法。由於已經獲知最新冠狀病毒Sars-CoV-2的遺傳密碼，所以現在擁有構建該病毒的完整藍圖。

一些疫苗科學家正在取出一小部分新冠病毒遺傳密碼，並將其入完全無害的其它病毒中。

從理論上講，這樣就可以用無害的病毒感染人體，然後幫助感染者獲得免疫能力。

也有其他科學家小組在使用原始遺傳密碼製造疫苗。一旦注入人體，就開始產生病毒蛋白，免疫系統可以再次學習如何對抗這些蛋白。