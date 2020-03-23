圖片版權 EPA Image caption 美國疾病控制與預防中心、世界衛生組織和其他衛生機構強調，每天洗手並經常對接觸表面清潔消毒是預防新冠病毒傳播的關鍵。

隨著病毒傳播，我們對物體表面可能帶毒的恐懼也在增加。如今，世界各地的公共場所都出現了這樣的場景——人們嘗試用胳膊肘開門，通勤者在火車上小心翼翼行走以避免抓住扶手，上班族每天早上都在擦桌子。

受新冠病毒影響最嚴重的地區已經派出身穿防護服的工作人員，在廣場、公園和公共街道上噴灑消毒劑。辦公室、醫院、商店和餐館的清潔制度都在加強。在一些城市，好心的志願者甚至在晚上冒險對提款機消毒。

和流感等許多呼吸道病毒一樣，新冠病毒可以通過患者咳嗽時從鼻子、嘴巴中噴出的微小唾液傳播。一次咳嗽可以產生多達3000滴的唾液。這些微粒可以落在衣服和周圍物體的表面，一些較小的微粒還能留在空氣中。還有一些證據表明，這種病毒在糞便中存活的時間更長，因此，任何在上完廁所後沒有徹底洗手的人，可能污染接觸到的任何東西。

值得注意的是，根據美國疾病控制與預防中心的說法，觸摸到被病毒接觸的物體表面之後摸臉「被認為不是病毒傳播的主要方式」。儘管如此，美國疾病控制與預防中心、世界衛生組織和其他衛生機構強調，每天洗手並經常對接觸表面清潔消毒是預防新冠病毒傳播的關鍵。因此，儘管我們還不知道有多少病例是由污染表面直接引起的，專家們還是建議保持謹慎。

目前尚不清楚的一個方面是，SARS-CoV-2病毒究竟能在人體之外存活多久，SARS-CoV-2導致新冠病例的出現。一些對其他冠狀病毒（包括非典和中東呼吸綜合徵）的研究發現，這些病毒可以在金屬、玻璃和塑料上存活長達9天的時間，除非進行適當的消毒。有些甚至可以在低溫下停留長達28天。

冠狀病毒在生存環境方面具有很強的適應性。研究人員現在開始更多地了解這如何影響新冠病毒的傳播。

圖片版權 Getty Images Image caption 導致新冠病例的SARS-CoV-2被認為可以在堅硬物體表面存活很長時間，比在硬紙板等材料上存活的時間還長。

美國國家衛生研究院的病毒學家尼爾傑·範·多雷瑪倫（Neeltje van Doremalen）和她在蒙大拿州哈密爾頓的洛磯山實驗室的同事已經完成了關於SARS-CoV-2在不同表面可以持續多久的首批測試。他們的研究發表在《新英格蘭醫學雜誌》上。研究表明，病毒在被咳出後，可以在飛沫中存活長達3個小時。直徑在1-5微米之間的微粒（大約比人類頭髮小30倍）可以在靜止的空氣中懸浮數小時。

這意味著，在未經過濾的空調系統中傳播的病毒最多只能持續幾個小時，尤其是當氣溶膠液滴在運動當中的空氣，隨之更快地落在物體表面。

但美國國立衛生研究院的研究發現，SARS-CoV-2病毒在硬紙板上存活的時間更長，可達24小時，在塑料和不鏽鋼表面存活的時間可達2-3天。

圖片版權 EPA Image caption 研究表明，病毒在被咳出後，可以在飛沫中存活長達3個小時。直徑在1-5微米之間的微粒（大約比人類頭髮小30倍）可以在靜止的空氣中懸浮數小時。

研究結果表明，這種病毒可能在門把手、塑料塗層或層壓的工作台面和其他硬表面上都存活這麼長時間。然而，研究人員也發現，銅的表面可以在約4小時內殺死病毒。

但還有一個更快殺毒的選擇：研究表明，用62-71%的酒精、或0.5%的雙氧水漂白劑或含有0.1%次氯酸鈉的家用漂白劑消毒物體表面，可以在一分鐘內殺滅冠狀病毒。更高的溫度和濕度也會導致其他冠狀病毒死亡更快。不過，研究表明，導致非典的冠狀病毒可以被高於56°C的溫度殺死，每15分鐘大約可以殺死1萬個病毒顆粒。

雖然沒有數據顯示，被病毒感染的人咳出的液滴中有多少病毒顆粒，但對流感病毒的研究表明，更小的液滴可能含有成千上萬個流感病毒副本。但是，這可能取決於病毒本身、在呼吸道何處發現，以及感染者處於感染的哪個階段。

衣服和其他物體表面很難消毒，尚不清楚病毒能存活多久。洛基山實驗室（Rocky Mountain Laboratories）病毒生態學部門負責人、美國國立衛生研究院這項研究的負責人之一文森特•蒙斯特（Vincent Munster）表示，與塑料和金屬相比，紙板中的可吸收性天然纖維可能會導致病毒更快地乾涸。

他說：「我們推測，這種多孔材料可以令病毒會迅速乾燥，粘在纖維上。」溫度和濕度的變化也會影響病毒的存活時間，這也解釋了為什麼當空氣中的懸浮液滴暴露更多時，病毒的穩定性較差。「我們目前正在進行後續實驗，以更詳細地研究溫度和濕度的影響。」

蒙斯特說，這種病毒能夠持續這麼長時間，所以清潔手部和物體表面非常重要。

「這種病毒可能通過多種途徑傳播，」他說。