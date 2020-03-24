圖片版權 Getty Images Image caption 新冠病毒有可能在胃裏依然存活

新冠病毒肺炎疫情爆發後，立刻出現各種能預防病毒的傳言和偏方，各種各樣匪夷所思的旁門左道讓人看的眼花繚亂，例如"抽煙能避免感染肺炎"、"喝牛尿能防新冠病毒" 、"喝漂白水能殺死體內病毒"……等等。

當然這些偏方任何有腦子的人一聽就知道是假的（喝漂白水不只能殺死病毒，連你的小命都有可能會被殺死），但是最新出現的傳言恐怕不容易辨別真假：多喝水有助於避免感染。

在社交媒體散播的這個傳言偏方說，多喝水（每15分鐘喝一次），保持口腔和喉嚨濕潤，這樣子做有兩方面好處：第一、喝水能把病毒吞進胃裏，用胃酸殺死病毒，第二、這樣病毒就不會經過氣管進入肺臟避免感染。

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似是而非

乍聽之下好像很有道理，多喝水把病毒吞進肚子裏，而不是吸進肺裏，但是倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的臨牀傳染病學家薩巴帕提（Kalpana Sabapathy）說："這個說法過於簡單，根本不是這麼回事。"

她解釋說，人體會感染病毒，通常已經暴露在成千上萬個病毒微粒之下，單單吞食幾個病毒到胃裏面不太可能防止感染。"別忘了，病毒也可能從鼻子進入呼吸道。"而且，如果用沾有病毒的手去摸眼睛和鼻子，病毒也能進入體內。

目前的研究顯示，嘴巴也不是感染的主要途徑。最容易感染的情況是帶原者咳嗽或打噴嚏時噴出無數的病毒微粒，附近的人呼吸進入體內而感染病毒。

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多喝水就沒事？

多喝水這個偏方不可靠還有另一個原因。你以為把病毒吞到胃裏就能立刻殺死病毒，但實際上卻未必如此。胃酸的酸鹼值介於1至3之間，相當於電池的酸性，能夠腐蝕鋼，但新型冠狀病毒卻可能更加強韌。

2012年中東呼吸道綜合徵（Mers）出現後，研究人員發現病原體能夠抵抗人體的胃酸。他們發現病毒能夠通過胃進入腸道，感染腸道細胞。

目前還不清楚新型冠狀病毒是否也是如此，但是有些病患出現反胃和腹瀉的症狀，中國的醫療人員也警告說，有跡象顯示新冠病毒會感染消化系統。有報告說50%以上的患者糞便中檢查出病毒。

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠病毒進入人體的途徑很多，光是靠多喝水不太可能降低感染機率

不科學研究

因此我們可以說，多喝水預防新冠病毒肺炎感染的說法是沒有科學根據的。事實上，唯一有關多喝水預防疾病的科學研究是15年前在日本進行的。

當時的研究針對的是在口腔喉嚨漱口是否能預防呼吸道感染。他們發現，在為期60天的期間當中，每天用水漱口三次的人，確實比那些不漱口或只漱口一次的人較不容易有呼吸道感染。

但是，這個研究不能直接套用在新冠病毒肺炎上面。第一、日本當時的研究主要針對上呼吸道感染，包括鼻腔、喉嚨和氣管，但是新冠病毒感染的是下呼吸道，胸腔和肺臟。

第二、值得注意的是當時的研究範圍相對很小，而且參與研究的人是自我提報症狀，而非由專業人員來評估其症狀，這樣的研究模式更加不可靠。

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正確信息

薩巴帕提表示，雖然提醒人們多喝水不是壞事，但用多喝水的做法來抗擊病毒疫情卻可能會有嚴重危險。

如果相信多喝水能有效抗擊病毒，那會給人們帶來錯誤的安全感。"人們會以為他們喝很多水，所以會沒事，這讓人們忽略了更重要的信息。"

追根究底，抗擊新冠病毒肺炎最科學、最重要的方法就是避免所有不必要的社交接觸，用正確方式勤洗手。

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