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現在我們知道，你的年齡越大，面對新冠病毒你的風險便越高。但世界衛生組織（WHO）已經向年輕人發出警告，呼籲他們不要認為自己「無敵」。

本身是急診室醫生的英國工黨議員艾琳-汗（Rosena Allin-Kha，艾露珊）向BBC表示，這種疾病「並不僅局限於年長者和有基礎健康狀況的人」。

在她接受採訪前，一名18歲的英國人因新冠病毒去世。這應該是目前英國疫情死亡病例中最年輕的一人。

艾琳-汗表示，她此前也接診過「健康且體格狀況良好」的30及40年齡段的病人，這些人現在也都在接受重症監護，「在為他們的生命作戰」。

不同年齡段各面臨怎樣風險？

目前來看，年長者依舊是風險最高的群體。

帝國理工大學（Imperial College London）研究人員發現，年齡與住院機率存在聯繫，而且年長者一旦住院有更大機率需要重症監護。

在50歲以下的人群中，不到5%的人因症狀原因需要住院治療，而在70-79歲年齡段的人中，這個比例是24%。

根據中國與意大利病例情況得出的推算顯示，在80歲以上年齡段中，這個比例高至71%。

一項由研究慈善團體統計的數據顯示，在英格蘭、威爾士及北愛爾蘭，接受重症監護的患者平均年齡為63歲。

而美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，早期數據顯示，53%的住院患者年齡在55歲以上，這意味著一般的人年齡更小。

但在重症監護患者及死亡病例數字而言，年齡最大群體的比例要高出許多（80%的死亡病例為65歲以上人士）。

圖片版權 Getty Images Image caption 醫護人員正用拭子探入該年輕女性喉嚨後部提取檢測樣本。

病毒「不是方程式」

以上這些都是平均數，所以會有年齡更小的人不幸受更嚴重症狀的折磨，而其中一些情況是致命的。

在意大利，40-49歲年齡段的患者死亡率為0.4%，80-89歲年齡段的死亡率為19.7%。而在美國，40-49歲年齡段的死亡率預計為0.7%。

美國過敏症和傳染病研究所主管安東尼·福奇（Anthony Fauci）稱，死亡病例中「絶大多數是老年人和有基礎病症的人」，但他補充道，這個病毒「並不是一項數學方程式」。

「接下來將會有年輕重症病例出現，」他說。

世衛組織表示，儘管現在有證據顯示，60歲以上人群面臨的風險更高，但也有包括兒童在內的年輕人去世。

中國一項針對2000多名感染新冠病毒兒童進行的研究發現，儘管兒童患者的臨牀表現通常不如成人患者嚴重，但幼兒，尤其是嬰兒在病毒傳染面前表現脆弱。

基礎病症

無論年齡大小，基礎病症在其中也起到了一定作用。

例如在英國，大約有430萬名成年人患有哮喘，如果這些人感染了新冠病毒，他們成為重症患者的風險會更高。而基礎病症的問題對所有年齡層都有影響。

2013年，英國國家統計局（Office for National Statistic）對英國人的總體生活方式進行了一項調查。結果顯示，在參與調查的25-44歲人群中，有21%的人患有某種長期病症。

而還有一些人可能患有基礎病症，但他們本人並不知情。

阻斷傳播

儘管年齡更低的人群患重症風險更小，但他們可能會輕易將病毒傳播給其他人。

他們的症狀可能非常輕微，甚至沒有任何症狀，因此意識不到自己具有傳染性。

目前看來新冠病毒比流感的傳染性更強。專家預計，平均每個病毒攜帶者可以傳染2-3人。而這2-3人可以分別再將病毒傳染給另外2-3人，之後依次類推。這意味著，起初看上去很小的群體可以很快變為成千上萬人。

而保持社交距離（social distancing）可以打破這個傳播鏈。